НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ НАДО ГОРДИТЬСЯ!
№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Николай ДОМБКОВСКИЙ ]
Президент назначил дату выборов в Государственную Думу пятого созыва, начались предвыборные гонки и баталии. Депутатов будут выбирать по новым, измененным правилам, потому цена каждого голоса значительно выросла. А поскольку в нашей многонациональной стране влияние национальных образований весьма значительно, успех или неуспех партий во многом будет зависеть от отношения к национальному вопросу. Наш собеседник – Союн САДЫКОВ, заместитель председателя Консультативного совета по
Чтобы не потерять корней
– СОЮН Касумович, прежде всего объясните, что такое ФНКА?
– Люди одной национальности, где бы они ни проживали, всегда тянутся друг к другу. Это вполне естественно – общение с земляками помогает сохранить язык, национальные обычаи и традиции, словом, все то, что определяет емкое понятие «национальная культура». Если люди оторваны от своей исторической родины, они, чтобы не потерять своих корней, объединяются в землячества, культурные общества. Скажем, в России таких образований – тысячи. На региональном уровне они складываются в
Главная задача каждой ФНКА – воспитание истинного гражданина России, настоящего патриота нашей великой многонациональной страны. Формы и методы работы необычайно разнообразны. Издаются сотни газет и журналов на национальных языках, ведутся теле- и радиопередачи, работают национальные театры, в школах ведется преподавание на национальных языках, проводятся состязания по национальным видам спорта.
Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. У нас в последнее время
И если из этой многокрасочной мозаики выпадет хотя бы один, даже самый маленький фрагмент, яркая палитра России непоправимо обеднеет. Вот для того, чтобы этого не произошло, и работают
– Среди ФНКА есть такие, что объединяют людей, у которых историческая родина находится в пределах нынешней Российской Федерации – ну, скажем, татары, чуваши. Но есть и те, чьи национальные корни находятся за пределами нашей страны. Наверное, это накладывает свой отпечаток на работу автономий?
– Безусловно. Причем в значительной степени это зависит от истории народа. Скажем, Германия никогда не входила в состав государства Российского, поэтому ФНКА немцев России строит свою деятельность несколько иначе, нежели ФНКА азербайджанцев или армян.
Но, подчеркиваю, главным в деятельности любой ФНКА было и остается воспитание истинного гражданина России.
Забыть о мигрантах
ЧТО ЖЕ касается специфики каждой ФНКА, постараюсь пояснить на примере нашей «Азеррос». Мы работаем в постоянном контакте с посольством Азербайджана в России. Поддерживаем связь с земляками, приезжающими в Россию на временную работу или учебу. В связи с этим особо хочу остановиться на вопросе о мигрантах. Сейчас мы взяли на себя большую заботу – издаем литературу, проводим консультации по российскому миграционному законодательству, стремимся свести до нуля его нарушение нашими земляками. Хочу еще отметить, что у нас самый тесный контакт с русской общиной Азербайджана. Мы по мере возможностей помогаем им, в частности в налаживании взаимовыгодных контактов с азербайджанскими общественными организациями, с представителями бизнеса, властей. Проводим регулярный обмен делегациями, туристами, организуем художественные фестивали, семинары для студентов и школьников, спортивные состязания.
Издаваемые нашим издательским домом
– Как у вас складываются отношения с государством?
– Абсолютно нормально – конструктивно и плодотворно. Принят Федеральный закон о
Особо хочу отметить наши добрые отношения с правительством Москвы. Наш Консультативный совет проводит так называемую ярмарку вакансий для временно прибывающих в столицу работников. При этом мы обращаем особое внимание на правовое оформление временно прибывающих в город.
Предвижу ваш вопрос о выделении льготных мест в государственных учебных заведениях для так называемых национальных кадров. Эта практика была широко распространена в советский период. На
Все равны с рождения
– НЕ МОГУ не задать еще один вопрос. Как вы боретесь с проявлениям ксенофобии, шовинизма?
– Отношусь к этим явлениям резко отрицательно. Все люди равны перед законом с момента рождения, все наделены равными правами. И абсолютно неважно, какой ты национальности, какого вероисповедания. Точно так же, как нет нации, склонной к правонарушениям или криминалу. Преступность наднациональна. Поэтому меня просто коробит, когда я слышу неизвестно чьей бестолковой головой придуманную формулу – «лицо кавказской национальности». И под это определение начинают подстраивать всех без разбора – кабардинцев и чеченцев, азербайджанцев и армян, грузин и дагестанцев. Причем уже в самом этом определении скрыт замаскированный негатив.
Ну, скажите, повернется ли язык назвать так Муслима Магомаева, Полада
И вообще, так уж случилось, что в минувшие годы переходные политические и
Ну а бороться нужно прежде всего путем знакомства широкой публики с историей и культурой отдельно взятого народа, показа его достижений и вклада в общероссийскую многонациональную культуру. И здесь особая роль отводится средствам массовой информации. Не забываем мы и другие формы работы – фестивали культуры, спортивные состязания, проводим круглые столы на самые актуальные темы.
И еще очень важно, что общество начинает понимать, что шовинизм и ксенофобия выгодны только очень узкому и вполне определенному кругу лиц. Отрадно, что суды перестали стесняться и стали рассматривать уголовные дела по статье за разжигание межнациональной розни, вынося при этом довольно суровые приговоры.
Сейчас в нашей родной России происходит реформа органов управления. Думаю, что настало время понять – на государственном уровне межнациональные отношения значат куда больше, нежели другие природные ресурсы. Наверное, следовало бы в Администрации президента создать структуру, подобную бывшему министерству национальностей. Только нет необходимости раздувать штаты – достаточно нескольких десятков специалистов. А в региональных управленческих структурах вообще может быть человек по пять–десять. Главное – эти административные подразделения должны предупреждать, прогнозировать возможные межэтнические конфликты. Хватит, как говорится, бить по хвостам.
Но все же закончить я хочу на оптимистической ноте. Интернациональные связи внутри России все больше укрепляются, и ФНКА, несмотря на свою еще относительно недолгую историю, играют в этом очень важную роль.
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