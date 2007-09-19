//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ НАДО ГОРДИТЬСЯ!

№ 38(72) от 19.09.2007 [«Аргументы Недели », Николай ДОМБКОВСКИЙ  ]

НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ НАДО ГОРДИТЬСЯ!

 Президент назначил дату выборов в Государственную Думу пятого созыва, начались предвыборные гонки и баталии. Депутатов будут выбирать по новым, измененным правилам, потому цена каждого голоса значительно выросла. А поскольку в нашей многонациональной стране влияние национальных образований весьма значительно, успех или неуспех партий во многом будет зависеть от отношения к национальному вопросу. Наш собеседник – Союн САДЫКОВ, заместитель председателя Консультативного совета по национально-культурным автономиям при Министерстве регионального развития Российской Федерации, президент Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) азербайджанцев России «Азеррос».

Чтобы не потерять корней

 – СОЮН Касумович, прежде всего объясните, что такое ФНКА?

 – Люди одной национальности, где бы они ни проживали, всегда тянутся друг к другу. Это вполне естественно – общение с земляками помогает сохранить язык, национальные обычаи и традиции, словом, все то, что определяет емкое понятие «национальная культура». Если люди оторваны от своей исторической родины, они, чтобы не потерять своих корней, объединяются в землячества, культурные общества. Скажем, в России таких образований – тысячи. На региональном уровне они складываются в национально-культурные автономии. Их в стране – многие сотни. А вот уже на федеральном уровне создаются федеральные национально-культурные автономии, ФНКА. На сегодняшний день их у нас шестнадцать.

 Главная задача каждой ФНКА – воспитание истинного гражданина России, настоящего патриота нашей великой многонациональной страны. Формы и методы работы необычайно разнообразны. Издаются сотни газет и журналов на национальных языках, ведутся теле- и радиопередачи, работают национальные театры, в школах ведется преподавание на национальных языках, проводятся состязания по национальным видам спорта.

 Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. У нас в последнее время как-то затерлось понятие «интернационализм». И совершенно зря. Россия потому и стала великой державой, что в ней испокон веков мирно существовали люди сотен национальностей, различных конфессий и вероисповеданий. Взаимно обогащая друг друга, национальные культуры создали подлинно интернациональную, ни с чем не сравнимую российскую культуру.

 И если из этой многокрасочной мозаики выпадет хотя бы один, даже самый маленький фрагмент, яркая палитра России непоправимо обеднеет. Вот для того, чтобы этого не произошло, и работают национально-культурные автономии всех уровней. А общую координацию осуществляет Консультативный совет при Министерстве регионального развития Российской Федерации.

 – Среди ФНКА есть такие, что объединяют людей, у которых историческая родина находится в пределах нынешней Российской Федерации – ну, скажем, татары, чуваши. Но есть и те, чьи национальные корни находятся за пределами нашей страны. Наверное, это накладывает свой отпечаток на работу автономий?

 – Безусловно. Причем в значительной степени это зависит от истории народа. Скажем, Германия никогда не входила в состав государства Российского, поэтому ФНКА немцев России строит свою деятельность несколько иначе, нежели ФНКА азербайджанцев или армян.

 Но, подчеркиваю, главным в деятельности любой ФНКА было и остается воспитание истинного гражданина России.

Забыть о мигрантах

 ЧТО ЖЕ касается специфики каждой ФНКА, постараюсь пояснить на примере нашей «Азеррос». Мы работаем в постоянном контакте с посольством Азербайджана в России. Поддерживаем связь с земляками, приезжающими в Россию на временную работу или учебу. В связи с этим особо хочу остановиться на вопросе о мигрантах. Сейчас мы взяли на себя большую заботу – издаем литературу, проводим консультации по российскому миграционному законодательству, стремимся свести до нуля его нарушение нашими земляками. Хочу еще отметить, что у нас самый тесный контакт с русской общиной Азербайджана. Мы по мере возможностей помогаем им, в частности в налаживании взаимовыгодных контактов с азербайджанскими общественными организациями, с представителями бизнеса, властей. Проводим регулярный обмен делегациями, туристами, организуем художественные фестивали, семинары для студентов и школьников, спортивные состязания.

 Издаваемые нашим издательским домом «Азеррос-медиа» газеты, журналы и книги широко распространяются в республике. На очереди еще несколько издательских проектов. Кстати, пользуясь случаем, хочу предложить «Аргументам неделi» предоставить свои страницы для выступления руководителей других ФНКА. Более чем уверен – это будет весьма полезно и для читателей, и для самих автономий.

 – Как у вас складываются отношения с государством?

 – Абсолютно нормально – конструктивно и плодотворно. Принят Федеральный закон о национально-культурных автономиях. В нем четко прописаны наши обязанности и права, схема взаимодействия со всеми ветвями власти. Вместе с тем ФНКА – организация общественная, поэтому в наши внутренние дела государство не вмешивается. Более того, оно совершенно безвозмездно выделяет средства на финансирование нашей деятельности. В будущем году эта сумма будет равна 200 млн. рублей. Весомая поддержка!

 Особо хочу отметить наши добрые отношения с правительством Москвы. Наш Консуль­тативный совет проводит так называемую ярмарку вакансий для временно прибывающих в столицу работников. При этом мы обращаем особое внимание на правовое оформление временно прибывающих в город.

 Предвижу ваш вопрос о выделении льготных мест в государственных учебных заведениях для так называемых национальных кадров. Эта практика была широко распространена в советский период. На каком-то этапе она была оправданна, потому что хорошо подготовленные специалисты возвращались к себе на родину и продолжали там просветительскую деятельность. Сегодня это уже анахронизм. Аналогичное положение действует ныне только в отношении малых народов Севера, по этому поводу даже принят специальный закон. Что же касается других ФНКА, то лично я никакого смысла в таких льготах не вижу – абитуриент должен поступать в вуз, опираясь только на свои знания, увлечения и, если хотите, талант. Национальность тут ни при чем.

Все равны с рождения

 – НЕ МОГУ не задать еще один вопрос. Как вы боретесь с проявлениям ксенофобии, шовинизма?

 – Отношусь к этим явлениям резко отрицательно. Все люди равны перед законом с момента рождения, все наделены равными правами. И абсолютно неважно, какой ты национальности, какого вероисповедания. Точно так же, как нет нации, склонной к правонарушениям или криминалу. Преступность наднациональна. Поэтому меня просто коробит, когда я слышу неизвест­но чьей бестолковой головой придуманную формулу – «лицо кавказской национальности». И под это определение начинают подстраивать всех без разбора – кабардинцев и чеченцев, азербайджанцев и армян, грузин и дагестанцев. Причем уже в самом этом определении скрыт замаскированный негатив.

 Ну, скажите, повернется ли язык назвать так Муслима Магомаева, Полада Бюль-Бюль-оглы, писателя Чингиза Гусейнова или Героя Социалистического Труда Керима Керимова, который четверть века был председателем Государственной комиссии по особо ответственным космическим пускам? К сожалению, такие вот негативные настроения начинают насаждаться в обществе в определенные периоды, когда оно, общество, стоит перед необходимостью принятия того или иного важного решения. Сейчас именно такой период и наступил – впереди выборы в Государственную Думу.

 И вообще, так уж случилось, что в минувшие годы переходные политические и социально-экономические проблемы отодвинули на второй план сложные национальные вопросы. А ведь без их разрешения невозможно осуществлять базовые конституционные принципы демократии.

 Ну а бороться нужно прежде всего путем знакомства широкой публики с историей и культурой отдельно взятого народа, показа его достижений и вклада в общероссийскую многонациональную культуру. И здесь особая роль отводится средст­вам массовой информации. Не забываем мы и другие формы работы – фестивали культуры, спортивные состязания, проводим круглые столы на самые актуальные темы.

 И еще очень важно, что общество начинает понимать, что шовинизм и ксенофобия выгодны только очень узкому и вполне определенному кругу лиц. Отрадно, что суды перестали стесняться и стали рассматривать уголовные дела по статье за разжигание межнациональной розни, вынося при этом довольно суровые приговоры.

 Сейчас в нашей родной России происходит реформа органов управления. Думаю, что настало время понять – на государственном уровне межнациональные отношения значат куда больше, нежели другие природные ресурсы. Наверное, следовало бы в Администрации президента создать структуру, подобную бывшему министерству национальностей. Только нет необходимости раздувать штаты – достаточно нескольких десятков специалистов. А в региональных управленческих структурах вообще может быть человек по пять–десять. Главное – эти административные подразделения должны предупреждать, прогнозировать возможные межэтнические конфликты. Хватит, как говорится, бить по хвостам.

 Но все же закончить я хочу на оптимистической ноте. Интернациональные связи внутри России все больше укрепляются, и ФНКА, несмотря на свою еще относительно недолгую историю, играют в этом очень важную роль.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Депутат Верховной рады заявил, что Европа устала от Украины

Депутат Верховной рады заявил, что Европа устала от Украины

Депутат Верховной Рады, кандидат на пост украинского президента Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины, поскольку власти страны "идут не по тому пути", который им ранее был задан.

//Политика

Политолог рассказал о причинах возобновления любви Запада к Порошенко

Политолог рассказал о причинах возобновления любви Запада к Порошенко

На Западе готовы закрыть глаза на все ошибки и промахи главы Украины и поддержать его на предстоящих выборах. Такое мнение высказал политолог Адриан Каратницкий в своей статье для Politico.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе высказались об инциденте с миной в багаже сотрудника посольства США

В Госдепе сегодня прокомментировали инцидент с миной, которая в минувшую субботу была обнаружена в московском аэропорту Шереметьево в багаже сотрудника посольства Соединенных Штатов Америки.

//В мире

СМИ рассказали о новом оружии фрегата "Адмирал Горшков", которое может вызывать галлюцинации

СМИ рассказали о новом оружии фрегата "Адмирал Горшков", которое может вызывать галлюцинации

В одном из британских изданий утром в воскресенье, 10 марта, появилась информация о новом оружии российского фрегата "Адмирал Горшков", которое якобы способно вызывать у противника галлюцинации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Родным главы Пенсионного фонда России пенсия не нужна, они сказочно богаты

Родным главы Пенсионного фонда России пенсия не нужна, они сказочно богаты

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов не понаслышке знает, что на пенсионную поддержку государства рассчитывать не приходится, а потому он уже сейчас обеспечил своих близких так сказать, по гроб жизни.

//Культура

Личная жизнь знаменитой "Анжелики" была бурной и драматичной

Личная жизнь знаменитой "Анжелики" была бурной и драматичной

Она снималась с Жаном Габеном, с Бобом Хоупом, с Франсуа Трюффо, но мир полюбил ее за образ великолепной Анжелики, прекрасной «маркизы ангелов». Неподражаемая актриса Мишель Мерсье, главный секс-символ 60-ых, женщина, чья красота влекла мужчин

//Общество

СМИ: перед смертью единственный выживший из группы Дятлова разгадал тайну трагедии

СМИ: перед смертью единственный выживший из группы Дятлова разгадал тайну трагедии

Единственный выживший член группы Дятлова Юрий Юдин перед своей смертью в 2016 году разгадал тайну смерти товарищей. Соответствующую информацию в воскресенье, 10 марта, предоставили журналисты.

//Армия

"Грозное оружие": в США оценили ракету "Циркон"

"Грозное оружие": в США оценили ракету "Циркон"

Гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон" доказывает, что российское супероружие с каждым днем становится все сильнее. Об этом говорится в статье аналитического журнала National Interest.

//Новости партнеров

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Культура

Скончался исполнитель одной из главных ролей в сериале "Санта-Барбара"

Скончался исполнитель одной из главных ролей в сериале "Санта-Барбара"

Сегодня стало известно, что из жизни ушел актер, сыгравший одну из главных ролей в культовом сериала "Санта-Барбара". Согласно последней информации, речь идет о известном артисте Джеде Аллане.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Лев Лещенко - "владелец заводов, газет, пароходов". Все о бизнесе певца

Лев Лещенко - "владелец заводов, газет, пароходов". Все о бизнесе певца

Не секрет, что многие знаменитости, заработав немалые гонорары стараются как-то приумножить свой капитал. 77-летний Лев Лещенко может похвастаться тем, что является владельцем целой мебельной фабрики.

//Общество

В РКФ оценили список потенциально опасных собак МВД

В РКФ оценили список потенциально опасных собак МВД

В Российской кинологической федерации отреагировали на список потенциально опасных собак, составленный накануне Министерством внутренних дел и опубликованный на портале нормативно-правовых актов.

//Происшествия

В Дагестане подросток на машине сбил трех девочек

В Дагестане подросток на машине сбил трех девочек

В Дагестане 14-летний школьник на чужом автомобиле сбил трех девочек на проселочной дороге. Соответствующую информацию предоставили днем в воскресенье, 10 марта, сотрудники ГУ МВД по республике.

//Общество

В Никола-Ленивце в честь Масленицы сожгли Бастилию

В Никола-Ленивце в честь Масленицы сожгли Бастилию

В Калужской области в арт-парке Никола-Ленивец сожгли 20-ти метровую башню в виде Бастилии, ставшую заменой традиционного чучела на Масленицу, ритуал сожжения которого символизирует приход весны.

//Общество

У пародиста Александра Пескова обнаружили рак

У пародиста Александра Пескова обнаружили рак

Сегодня стало известно, что у знаменитого российского пародиста Александра Пескова обнаружили рак. Согласно последней информации, артисту пришлось перенести тяжелую операцию на поджелудочной железе.

//Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила плесень в пакете с детским соком

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила плесень в пакете с детским соком

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила плесень в пакете с детским соком. Согласно последней информации, четыре маленьких коробки с напитком женщина приобрела в одном из супермаркетов Северной столицы.

//Новости партнеров

//Культура

Мемориальная табличка появится на доме Владимира Этуша

Мемориальная табличка появится на доме Владимира Этуша

Московская городская дума в настоящий момент рассматривает возможность установки памятной таблички на доме, где жил легендарный актер Владимир Этуш. Идея была подана депутатами Гордумы.

//Город М

Хитроумные счётчики

Хитроумные счётчики

«АН» продолжают разговор о переходе Москвы (и России) на «умные» счётчики, которые по сети отправляют поставщикам жилищно-коммунальных услуг сведения об объёмах ресурсов, потребляемых жильцами. Единого мнения нет. Система учёта заканчивается счётчиком на вводе в дом.

//Происшествия

Жительница Рязани оставила своего новорожденного сына в пакете в мусорном баке

Жительница Рязани оставила своего новорожденного сына в пакете в мусорном баке

Жительница Рязани подозревается в попытке убийства своего новорожденного сына. Согласно последней информации, 31-летняя женщина положила младенца в полиэтиленовый пакет и оставила его в мусорном баке.

//Происшествия

В Москве у безработного похитили иномарку за 6 миллионов рублей

В Москве у безработного похитили иномарку за 6 миллионов рублей

В московском округе Зеленоград у безработного мужчины похитили иномарку стоимостью 6 миллионов рублей. Соответствующую информацию предоставили в воскресенье в пресс-службе главка столичной полиции.

//Наука

Ученые: счастье человека в браке во многом зависит от генов

Ученые: счастье человека в браке во многом зависит от генов

Исследователи из Йельской школы общественного здравоохранения провели ряд экспериментов и сделали поразительный вывод. Согласно некоторым данным, счастье в браке во многом зависит от генов человека.

//В мире

Появились подробности крушения самолета в Африке

Появились подробности крушения самолета в Африке

Днем в воскресенье, 10 марта, появились подробности крушения Boeing 737 в Африке. Ранее сегодня стало известно, что самолет, на борту которого находились 157 человек, упал на территории Эфиопии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Курьезы на корпоративах. Как это бывает
2

Стал известен вероятный сценарий распада и расчленения Украины по плану Запада
3

Возможные сигналы организма человека о скорой остановке сердца озвучили в сети
4

А Волга ли впадает в Каспийское море?
5

Появился вероятный сценарий распада Украины и ее дробления по примеру Югославии

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры