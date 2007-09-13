Военным навязывают карточки

До конца 2007 г. все военнослужащие и граждан­ский персонал Вооруженных сил будут получать денежное довольствие и зарплату по пластиковым карточкам через банкоматы.

СООТВЕТСТВУЮЩУЮ директиву издал еще в июле министр обороны А. Сердюков. До 1 ноября в частях и соединениях должны установить банкоматы. Так, нашу армию приобщают к мировым стандартам. Причем в обязательном, приказном, порядке.

Вряд ли Министерство обороны будет устанавливать дорогостоящие банкоматы в отдаленных гарнизонах, где служат не более 5–10 человек. Таких по России немало. Поэтому возникают вопросы: сможет ли военнослужащий, проходящий службу в отдаленном гарнизоне или за границей, своевременно получить денежное довольствие? А если банкомат неисправен и ближайший находится за десятки километров?

Что же касается гражданского персонала, то здесь вообще налицо нарушение ТК.