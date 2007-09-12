ПРАВО ЖИТЬ В МОСКВЕ
№ 37(71) от 12.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
ВСЮ жизнь я гастролировал с цирком по разным городам. Все это время – не меньше 50 лет – мечтал жить в Москве. Если приезжал в столицу ночью, в
Я стараюсь изучить историю города, читаю о Москве, хожу на экскурсии, и поэтому мне особенно больно видеть, что с ней происходит сейчас! Столицу захламили
Почему не ввести определенный срок, как вид на жительство, за который человек докажет, что он не просто паразитирует на этом городе, а приносит ему пользу?
Москва – это культурный и духовный центр страны: значит, люди, которые здесь живут, должны нести эту культуру, создавать ее…
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