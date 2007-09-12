Провал аврального режима

К теме постоянных провалов грунта в Москве «Аргументы неделi» уже обращались (см. №11 от 15 марта 2007 года). Однако ситуация не улучшается. За время, прошедшее после нашей публикации, в столице случилось несколько заметных провалов: на улице Косыгина, в районе Новокузьминки, на Мясницкой и Трубной улицах. А эксперты предупреждают: едва ли не на половине территории столицы асфальт неожиданно может уйти из-под ног…

Под нами – пустота

ГЛАВНЫЕ причины провалов специалистам давно известны. Их по большому счету три: «исторические» пустоты, изношенность коммуникаций и интенсивное, но плохо подготовленное и безобразно проводимое строительство. Говорят еще, что метрополитен и крупные заводы своей вибрацией тоже «рыхлят» московские почвы, но убедительных доказательств этому пока нет.

Москва в целом стоит на проч­ном основании – каменно-угольных отложениях. Но человеческая деятельность за столетия повсеместно и изрядно подточила геологический «фундамент» города. У нас под ногами – масса пустот, начиная от раннесредневековых подвалов, колодцев и водопроводов.

«Нет программы комплексного изучения всего культурного слоя Москвы, а его глубина в центре доходит до 15–20 метров, – утверждает археолог Дмитрий Живов. – В 1998 г. случился огромный провал на Большой Дмитровке с частичным обрушением дома. При расследовании выяснилось, что грунт провалился в старый колодец, который был прикрыт обыкновенными досками. Они сгнили, и вместе с ними посыпалась почва, а за ней – и дорожное полотно. Знали бы о колодце, наверное, приняли бы меры, чтобы такого не случилось…»

Год назад, 11 сентября 2006-го, произошел памятный многим гигантский провал на Ленинградском шоссе в районе Сокола. Площадь воронки составила около 300 кв. м, и на глубину в 1,5 м свалился строительный «КамАЗ» с прицепом. Поначалу в аварии винили размывы грунта. Но город­ские власти по итогам расследования пришли к выводу: провал случился из-за некорректного проведения строительных работ.

Несмотря на заявления столичного градоначальника о прекращении точечной застройки в Москве, строительство продолжается. Причем уже в авральном порядке. Слишком это сладкий для строителей кусок – московская земля. А вдруг мэр и впрямь сдержит слово? При аврале о геологической экспертизе и строительных нормах вспоминают, понятно, в последнюю очередь. Если вспоминают вообще.

Сдавай карты?

ВОДОПРОВОДЫ и теплосети в городе изношены до предела – две трети труб нуждаются в замене. В Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) признают, что за одни только сутки из труб в московскую почву уходит до 70 тыс. т воды! Даже для нашего немаленького мегаполиса это – чересчур много.

«Даже серьезную протечку в трубе можно обнаружить только во время ее плановой замены, – признается Сергей Дробышев, мастер одного из филиалов МОЭК. – К этому времени полости в размытом грунте могут быть размером уже с жилую комнату. Особенно в центре города, где трубы не менялись с советских времен…»

Руководитель московских диггеров Вадим Михайлов утверждает, что власти просто боятся сканировать подземное пространство, особенно в центре – настолько там все серьезно «запущено».

Проблема в том, что сегодня единой картины московского подземелья нет ни у руководст­ва города, ни у строителей, ни у коммунальщиков. И в общегородском масштабе геомониторингом по-прежнему никто и не занимается. Практически свернуты работы по замеру температуры и химического состава грунтовых вод.

Тем не менее на 2008 г. намечена подготовка программы исследований подземных пространств Москвы. Когда пройдут сами исследования – вопрос темный. Впрочем, для «предотвращения аварийных ситуаций при строительстве различных объектов на территории столицы» Юрий Лужков в марте издал распоряжение. О том, что к концу 2009 г. должны быть созданы геологические карты всей территории Москвы. А уж скоро ли дело дойдет до конкретной работы на наиболее опасных участках – известно разве что коммунальному богу, если он существует. Так что пока провалы будут продолжаться.

Александр ОРЛОВ

Аргумент в тему

В 2008 г. на развитие и поддержку городского хозяйства уйдет 25% всех средств бюджета Москвы – не менее 250 млрд. рублей. На нужды же коммунальной сферы будет выделено только 77,2 млрд. рублей. Сколько пойдет на борьбу с провалами – бюджет не уточняет.