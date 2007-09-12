Интернет, телефон и ТВ – в каждый загородный дом

Интернет становится неотъемлемой частью нашей жизни. Это – и возможность получать самую современную информацию, и обучаться дома по дистанционным образовательным программам, и дополнительный ресурс для развития бизнеса. Однако из-за огромной территории нашей страны значительная часть населения до сих пор остается без Интернета. «Всемирной паутиной» охвачены только центральные города, стоит же немного удалиться от городских границ – и сетей связи уже не сыскать. Выход из сложившейся ситуации есть – спутниковый Интернет. И пугаться ассоциаций с космической отраслью не надо. Оборудование совсем не громоздкое и стоит вполне разумных денег.

Новые возможности для регионов

СОВРЕМЕННЫЕ малые спутниковые наземные станции, известные под аббревиатурой VSAT (Very Small Aperture Terminal), вполне оправдывают свое название. Комплект оборудования для приема сигналов состоит из компактной спутниковой «тарелки» диаметром 1,2 м и спутникового модема размером не больше DVD-проигрывателя. Наиболее распространенными в мире модемами для спутниковой связи VSAT являются терминалы HughesNet.

Современная скорость передачи данных по спутниковому каналу составляет до 2 Мбит в секунду. Это сопоставимо со скоростью передачи данных в наземных сетях. А установка антенны и подключение к сети занимают всего лишь несколько часов. Представьте, какая-нибудь далекая деревня, в которой, может быть, еще и телефона нет, вдруг за полдня станет частью «глобальной паутины».

Что самое главное – услуга доступна практически во всех регионах России, кроме Камчатки, Корякии и Чукотки.

Кроме того, вместе с Интернетом поставляется большой пакет услуг. Пользователи получают прямой телефонный номер, доступный в любой точке России. А блок IP-телефонии позволяет делать междугородные и международные звонки по очень экономичным тарифам.

Вдобавок в пакет услуг входят 10 телевизионных каналов: REN TV, «Вести», Телеканал «Домашний», НТВ, ОТВ «Приморье», СТС, ТНТ, «Футбол», «Школьник ТВ», «Ямал ТВ». Их пользователи могут смотреть бесплатно, вместе со стандартным комлектом спутникового оборудования поставляется и ТВ-ресивер, который подключается к обычному ТВ или плазменным и ЖК-мониторами и ТВ.

Масштабные задачи

НЕУДИВИТЕЛЬНО, что на новые технологии делают ставку российские власти. Государство много усилий тратит на повсеместное развитие ин­фраструктуры связи. Стартуют одна за другой государственные программы по развитию ИТ-технологий в регионах. Так, максимальную поддержку правительства получает сейчас проект «Образование», цель которого – подключение всех школ России к всемирной сети. И, видимо, эта задача будет решаться за счет развития спутниковых услуг.

Первой компанией, поставившей высокотехнологичную спутниковую связь на службу частным пользователям и предложившей комплекс услуг связи в едином пакете, стала компания «Айпинэт», федеральный оператор спутниковой связи VSAT в России. «Айпинэт» предоставляет для част­ных пользователей дву­сторонний спутниковый Интернет + прямой телефонный номер + 10 спутниковых ТВ-каналов.

Обслуживание абонентов производится на базе современного высококачественного оборудования от мирового лидера систем спутниковой связи, компании Hughes Network Systems. Специалисты «Айпинэт» берут на себя весь комплекс услуг, от монтажа оборудования и оформления разрешительной документации до поддержания сети в рабочем состоянии. Всем клиентам «Айпинэт» в любое время доступен высокий уровень сервиса и быстрый отклик на все возникающие вопросы.