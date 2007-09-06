Канал Discovery открыл «Урал»?
№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«АРГУМЕНТЫ неделi»: Ведущий популярного сериала о лучших мотоциклах мира на Discovery Channel Пол Уоррен, в прошлом мотогонщик, а теперь известный ведущий многочисленных телепрограмм, посвященных теме мотоциклов, в том числе программы «Мировые супербайки», снял фильм на Ирбитском мотоциклетном заводе, где делают знаменитые «Уралы». Какого он мнения о российских мотоциклах?
Пол Уоррен:
- МЫ приехали в Ирбит, чтобы снять фильм. Посетили Ирбитский мотоциклетный завод, провели драйв- и
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