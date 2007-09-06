Попытка «России» загрузить юные мозги

НА ТЕЛЕВИДЕНИИ начинают реагировать на критику, звучащую в его адрес, по поводу отсутствия в эфире полезных для развития подрастающего поколения передач. К новому учебному году сразу два игровых интеллектуальных шоу для школьников запускает канал «Россия».

Первое называется «Сразись с нацией». Участникам игры предлагаются вопросы, каждый из которых был задан одной тысяче россиян. Чем больше людей ответило на вопрос неправильно, тем больше очков получают участники, ответившие правильно. Ведущие программы - два профессора, доктора наук, крупные специалисты в своих областях. Они блестяще ориентируются в самых разных сферах науки, литературы, искусства, обладают незаурядным чувством юмора и умеют самый сложный вопрос или ответ превратить в увлекательный и занимательный сюжет. Но до поры их имена, столь уважаемые и известные в научном мире, создатели программы не называют. Зрителям хотят преподнести сюрприз.

Другое шоу - «Игра воображения» - построено на угадывании связи между возникающими на экране картинками.

Очень интересно, какие рейтинги принесут подобные программы, ведь юное поколение давно отвыкло от такого рода телевидения.