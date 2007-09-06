Делу – Сити, потехе – центр

Слух о том, что в пределах Садового кольца не появится ни одного нового офиса, в очередной раз прошел по Москве и даже материализовался в заявлениях крупных чиновников городского стройкомплекса. Неужели в столице действительно произойдет офисная революция, и все конторы выселят из центра на задворки?

ИДЕЕ ограничить офисное строительство в центре уже очень много лет: данная тема обсуждается в Мосгордуме с середины 90-х годов. И вот, кажется, появилась конкретика. «Сегодня в центре Москвы доля деловых площадей в 2,5 раза выше нормы, – комментирует председатель Комиссии по перспективному развитию и градостроительству Мосгордумы Михаил Москвин-Тарханов. – Это создает колоссальную нагрузку на транспортную сеть и коммуникации. Многие проб­лемы от этого: автомобильные пробки, нехватка парковочных мест… Станет лучше, если офисы переедут в специальные деловые зоны – такие как Сити. В планах уже стоит создание Сити-2: под него планируется отвести территорию между Хорошевским шоссе, Филевским парком и Ваганьковским кладбищем, всего около 1000 га. А в центре города акцент перенесем на жилищное строительство, создание подземных парковок и гостиниц».

Как сообщили в Де­па­р­таменте градостроительст­ва, реконструкции и развития Моск­вы, деловые здания, кроме специальных зон, будут сосредоточиваться по периметру третьего транспортного кольца. Таким образом, исторический центр не очень будет страдать, и дорожная проблема решится.

Эти аргументы москвичи слышат давно. И все ждут: когда же центр будет разгружен, а ехать в офис не нужно будет по маленьким улочкам?! Перемены нам обещают в будущем году. Однако, как стало известно из источника в Департаменте градостроительства, реконструкции и развития Москвы, НИ ОДНОГО нормативного документа на эту тему пока никто не видел.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ АРГУМЕНТ

«У МОСКОВСКИХ властей очень интересная позиция: они стремятся сделать Москву европейским городом, но идут вразрез с мировой практикой, – возмущается вице-президент Московской ассоциации риэлтеров Юрий Карамаликов. В Корее и Японии, например, тоже не хватает места для парковок – они нашли выход: строят новые деловые центры с парковочными местами на крыше. Простое «нельзя» кончится тем, что непременно появятся «левые» схемы, и офисы в центре будут все равно. Например, разовьется уже существующая практика скупки квартир на первых этажах жилых домов. Запретами на рынке ничего не решишь».