Подземные инвесторы

ПО ДАННЫМ начальника Московского метрополитена Дмитрия Гаева, «скорость прокладки новых линий метро по сравнению с советским периодом увеличилась в полтора раза». Тем не менее все линии в городе пока работают с двух- и трехкратной перегрузкой. Из-за нехватки новых станций в спальных районах сегодня каждый пятый москвич вынужден добираться до подземки наземным транспортом.

Современным скоростям строительства не хватает объемов финансирования 30-х годов, когда на метро ничего не жалели. В настоящий момент сред­ства на развитие линий метро дает в основном городской бюджет. Федералы выделяют менее 10%. Поэтому решено привлечь частных инвесторов. В первый раз так поступили при строитель­стве второго выхода станции «Маяковская». Инвестор получил в подарок землю рядом с новым вестибюлем.

Таким же способом за городом будут строить станцию в Мякининской пойме. В ней заинтересован местный гигант­ский торговый комплекс. Одна строительная компания, возможно, возьмется за строительство станции «Технопарк» на перегоне между «Автозаводской» и «Коломенской». По опыту Японии и Малайзии, окупаемость вложений в метро примерно 20–40 лет.