НАШ ГОРДЫЙ «ВАРЯГ»

Памятник легендарному крейсеру «Варяг» в Шотландии, о котором не раз писали «Аргументы неделi» , откроется 8 сентября в Ленделфуте.

О ВЫСОКОМ значении этого события шла речь на пресс-конференции, прошедшей накануне выхода номера, в ИТАР-ТАСС. С журналистами встретились член Оргкомитета Все­российской акции «Памяти крейсера «Варяг», помощник Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО А. Громов, президент Благотворительного фонда «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» М. Слипенчук, член Попечительского совета фонда, контр-адмирал М. Кузнецов, архимандрит Москов­ского Свято-Данилова монастыря отец Алексий, автор памятника скульптор Д. Суровцев, известный теледокументалист А. Денисов (телеканал «Россия»).

Стилизованный крест, на нем – изображение рвущегося сквозь волны корабля, солдатский Георгий (ими наградили всю команду), воспроизведенная бортовая надпись «ВАРЯГЪ» – встанет на холме у моря на шотландском берегу. После Октября крейсер оказался в Англии здесь и затонул в 1920-м по пути на разделку. Но невозможно стереть из людской памяти подвиг, тем более – воспетый в песне. Потому и сбор средств на монумент столько людей восприняли как дело чести. На пресс-конференции приводились примеры – как ветераны войны со своих небогатых пенсий посылали по 100, по 500 руб., как складывалась молодежь, как перечисляли крупные суммы бизнесмены.

Это будет первый памятник русской воинской славы в Шотландии. В его открытии должны принять участие представители российской и британской властей, бизнес-элита, видные политические и общественные деятели. Для участия в торжествах к берегам Шотландии прибудет корабль российского ВМФ «Севе­роморск».

Российская история не была простой, немало героических судов оказались забыты. По всему миру разбросаны могилы русских моряков. Отшумят торжества, связанные с открытием памятника «Ва­рягу», – но фонд «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ», подчеркивалось на пресс-конференции, не намерен свертывать деятельность. И значит, у нас еще не раз будет повод обратиться к славным страницам судьбы нашего флота.