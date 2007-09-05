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ТУМАННЫЙ ПИГМАЛИОН

№ 36(70) от 05.09.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ТУМАННЫЙ ПИГМАЛИОН
 Российско-британский кризис возник не на пустом месте. Он развивался исподволь, и его психологическая основа сегодня напоминает многослойный пирог.

 ВМЕСТО крема на нем лежит шок от убийст­ва Литвиненко. Чувст­ва англичан можно понять, если поставить себя на их место. Представьте, какой могла быть реакция русских, если бы перебежчик из британских спецслужб Ким Филби в свое время был аналогичным образом отравлен в московском «Метрополе». Вряд ли утверждение, что с ним «разобрались» не парни из МИ-6, а обосновавшиеся в Москве британские коммунисты, реализующие дьявольский план по дискредитации центра мирового империализма, показалось бы русским убедительным.

 Все это покоится на пышном бисквите взаимных «энергетических комплексов». Велико­британия болезненно привыкает к роли импортера сырья со всеми вытекающими из этого ограничениями. Сама мысль о том, что русские могут на что-то влиять и от них нужно зависеть, порождает неуверенность и, как следствие, компенсирующее ее раздражение. Проблема в том, что русские точно так же не уверены в себе. Если англичан пугает зависимость от импорта нефти и газа, то русские боятся зависимости от их экспорта. Экономика России полностью замкнута на поставку энергоносителей в Европу. Да – в Лондоне кому-то мерещится мохнатая рука на кране, перекрывающем трубу, по которой газ поступает в британские больницы. Но и в Москве спят и видят, как в холодной Сибири острые зубы британского капитала вгрызлись уже в саму трубу и вот-вот унесут ее прочь из страны.

 Но главное все же в том, что российско-британские отношения обильно политы соусом обиды. Британия, словно профессор Хиггинс, испытывает недоумение, пытаясь понять, почему «неблагодарная ученица» Россия, хлопнув дверью, ушла из «приличного» дома. Англия больше, чем кто-либо другой, приложила сил к «демократизации» России. И не стоит упрощать ситуацию – речь идет не только о вложении денег, но и об искреннем миссионерском чувстве. С тех пор как Тэтчер, принявшая на Даунинг-стрит Горбачева, сказала, что с этим парнем можно иметь дело, Лондон много лет активно занимался либеральным просвещением Москвы. Сегодня русские склонны видеть только корыстные мотивы этой иногда чрезмерной активности. Однако на деле британцев вдохновляла утопическая вера в то, что при помощи политических институтов можно поменять культуру.

 Но Россия разочаровала британцев даже больше, чем Элиза Дулиттл – профессора Хиггинса. Потому что в жизни в отличие от сказки варварский акцент остался. Трудно спорить с тем, что правосудие в России напоминает сегодня балаганного медведя, посаженного государством на очень короткую цепь. А выборы, по меткому выражению А. Кончаловского, зачастую нужны для того, чтобы заранее известный результат выглядел правдоподобным. Но так было в этой стране всегда, почему же сегодня это стало краеугольным камнем конфликта?

 Однако нельзя забывать и о том, что судьба России сложилась гораздо менее удачно, чем у Элизы. В семью аристократов ее так и не приняли, а вот место на цветочном рынке она потеряла… По своему разрушительному воздействию на экономику и культуру страны эпоха «великого демократического эксперимента» сопоставима для России только с Первой и Второй мировыми войнами, Наполеоновским нашествием и Смутой XVII в., когда польские полки заняли Московский Кремль. Неудивительно, что сердце России после этого ожесточилось.

 Как и Хиггинсу, британцам трудно смириться с тем, что экс­перимент пошел другим путем, чем планировалось. Им кажется, что Элиза-Россия просто «взялась за старое», вернувшись на цветочный рынок, и они склонны во всем винить «старика Дулиттла». И то и другое – ошибка.

 Многие в Великобритании полагают, что сегодня история России двинулась вспять. Тем не менее, страна продолжает двигаться вперед. Просто путь этот выстлан не столько розами, сколько шипами. «Другая» и «демократическая» Россия – вовсе не слова-синонимы. Эта страна, перестав быть коммунистической, осталась по-преж­нему самобытной, не превратившись в часть западного мира. Ее развитие выглядит более извилистым и замысловатым, чем этого хотелось бы и самим русским. Но не в последнюю очередь это обусловлено той прямолинейной политикой, которую Запад пытался проводить в отношении России все последние годы.

 Существенное расхождение между русскими и британцами сегодня – оценка наследия 90-х гг. прошлого века. Каждый смотрит на это как героическое, так и трагическое для России время под своим углом зрения. Британцы, не понимающие истинной подоплеки происходивших в далекой Москве событий, полагают, что именно в эти годы Россия как никогда была близка к восприятию западных ценностей. Русские, жившие все это время «внутри великого эксперимента», полагают, что это было время, когда оказались растоптанными любые ценности и восторжествовали грубая сила и хаос. Они полагают, что то, что творилось в России в середине 90-х, не имеет ничего общего ни с демократией, ни с рынком. Они склонны согласиться с тем, что ни первого, ни второго в России нет и сейчас. Но они недоумевают, когда их обвиняют в «отступлении от демократии» и в «отходе от принципов рыночной экономики». Нельзя уйти оттуда, куда не дошел. Более того, они любое движение в сторону от этого смутного времени рассматривают как благо.

 Лондон, приютивший у себя почти всех главных героев этой темной эпохи, склонен видеть основного врага в Путине. Он представляется чуть ли не деспотом, вновь закабалившим страну. На самом деле деятельность Путина, как и любой другой исторической личности (а Путин, безусловно, доказал, что он исторический деятель), неоднозначна. Но дело в том, что в той степени, в которой Путин «отводит» страну от хаоса «ельцинской демократии» и в которой он санирует итоги «распродажи века», он пользуется и будет пользоваться реальной поддержкой населения. Выбирая между Путиным и Березовским или Путиным и Ходорковским, Россия всегда будет ставить на Путина, несмотря на все его очевидные и иногда шокирующие недостатки.

 Гибель Литвиненко выглядит подозрительно со всех точек зрения, и у Великобритании есть основания для серьезной озабоченности. Но ультимативная форма, в которую эта озабоченность выплеснулась, есть не столько следствие дела Литвиненко как такового, сколько обобщающий итог скопившегося недопонимания в российско-британских отношениях. Сегодня внутренняя жизнь России – это арена напряженной борьбы между теми, кто видит выход из хаоса в безудержном нагнетании националистической истерии, и теми, кто хочет осторожно повернуть государственную политику в сторону (нет, не демо­кратии, конечно) умеренно авторитарной власти с вкраплениями фрагментов «правового государства». Ультиматумы в духе требования о выдаче Лугового, для которых на самом деле нет реальных правовых оснований, только подрывают позиции умеренных сил и убивают надежду на демократию для России даже в самом отдаленном будущем.

 Британия слишком быстро устала от своей просветительской миссии, бросив ученицу на полпути. А может быть, стоило проявить чуть больше настойчивости? Может быть, стоило отказаться от тактики «выдавливания Путина» и найти разумное компромиссное решение? Например, совместное расследование дела в Москве с активным и непосредственным участием британской стороны. Ведь иногда, чтобы изменить характер политических отношений, нужно совсем немного. И может быть, тогда через некоторое время Гордон Браун смог бы, как в свое время Маргарет Тэтчер, рекомендовать своему американскому коллеге Путина-Дулиттла как одного из самых оригинальных моралистов нашего времени…

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Чем для вас представляется Англия - исчадием ада или примером для подражания?

Спросили мы граждан России

Валерий Зорин, 37 лет, инженер, Екатеринбург:
- Ни в коем случае не исчадием! Великобритания для меня всегда была и остается воплощением интеллекта, цивилизованности, культуры. И очень огорчает то, что у нас сейчас с ней происходит. Но вот посмотрите: политики дерутся, а балет Большого по-прежнему производит фурор в Лондоне. И это значит - Англия та же, и все у нас с ней будет хорошо.

Ольга Ли, учитель, Омск:
- Старая консервативная Англия уже в прошлом, но дым от костров еще не развеялся. Так что это нечто более сатанинское, нежели человеческое.

Полковник Стэнли, 65 лет, шпион времен холодной войны, Москва:
- Скорее это сгусток практичного разума, которому всем хотелось бы подражать, но не каждый в состоянии это сделать. Англия - это крайняя форма рационализма с явным оттенком высокомерного превосходства и «имперского достоинства». Хотя при всем этом англичане при личных контактах стараются быть услужливыми и всегда готовы поделиться знаниями.

Алексей Разлацкий, 45 лет, директор типографии, Самара:
- Англия - пример? Да помилуйте! Абсолютно нецивилизованная страна! Кто дольше всех расставался с колониями? А что они в Ольстере творили, это ж совсем недавно было! Наш «железный Феликс» - «бородатая» история. А их «железная леди» Тэтчер - практически современность!

Олег Осин, 52 года, врач, Уфа:
- Всегда недолюбливал Березовского, а сейчас - так вообще испытываю к нему неприязнь. Естественно, часть ее достается и Англии! Хотя страна в общем-то хорошая! Столько архитектурных памятников... Опять же - родина футбола! Надеюсь, английские правители скоро одумаются и не будут вести такую международную политику, которая подобна маневрам слона в посудной лавке.

Алла Грин, менеджер, Орск:
- Больше - примером для подражания. Англия защищает интересы своих людей в отличие от нашего государства. И ассоциируется она не с возникшими напрягами с Россией, а с прекрасным Лондоном, очаровательными автобусами, Темзой. У меня там близкая подруга живет, и я не могу относиться к Англии плохо. Хотя не все мне нравится в заявлениях ее политиков - от их формулировок отдает колониальными замашками.

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