//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Страна Белого Длинного Облака

№ 35(69) от 29.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Страна Белого Длинного Облака

 Готовить «сани летом», следуя народной мудрости, стало актуальным и применительно и к новогодним турам. Российские туроператоры, работающие с экзотическими странами, уже сейчас завалены работой и заявляют, что к концу сентября все будет распродано. Делая себе теплый и ласковый новогодний подарок в виде отдыха там, где зимы нет и в помине, что все-таки выбрать – Таиланд, Индию, Мальдивы, Сейшелы, Маврикий, Австралию? Остановитесь на Новой Зеландии, и вы не пожалеете. Помните фантастические пейзажи « Властелина колец»? Они снимались именно здесь…

Жара приходит под Новый год

 ДВА крупных острова в Тихом океане – Северный и Южный, разделенные проливом Кука, – это, не считая островов помельче, и есть Новая Зеландия – страна Длинного Белого Облака на языке коренного населения маори, одна из самых экологически чистых и малонаселенных в мире.

 Лететь сюда не менее суток, пересаживаясь в одном из азиатских аэропортов – Гонконге, Бангкоке, Сингапуре, Сеуле или Токио. Если из Хабаровска, путь короче, но тоже без пересадки не обойтись. Но, как говорится, оно того стоит.

 Климат в стране довольно мягкий круглый год, а самым лучшим временем года считается новозеландское лето – с ноября по апрель, когда отовсюду съезжается множество туристов. В том числе фанатов-экстремалов, чтобы испытать острые ощущения от экзотически звучащих каякинга и рафтинга по горным рекам, виндсерфинга, яхтинга, зорбинга (спуск с горы внутри пластикового шара), тарзанки и еще от много чего, ведь Новая Зеландия как будто создана для экстремальных видов спорта. А если вы стремитесь вручить себя солнечным лучам и морским волнам, лететь как раз лучше в новогодние каникулы – период с конца декабря по январь – верхушка новозеландского лета, когда стоит приятная жара 27–30 градусов.

 Страна славится разнообразием ланд­шафтов, меняющихся через каждую сотню километров, и уникальной дев­ственной природой – фьордами, белоснежными песчаными пляжами, бирюзовыми лагунами, прозрачными озерами, дымящимися гейзерами, вулканами, вершинами гор, покрытыми вечными снегами, живописными водопадами, древними папоротниками и лесами, где растут деревья каури, которые живут несколько тысяч лет и достигают высоты пятидесяти метров… Маленькая нелетающая птичка киви, ставшая символом Новой Зеландии, живет именно здесь.

 – Одно из самых сильных первых впечатлений у вас останется от местного воздуха, – рассказывает мой консультант Игорь Степанов, директор North Island Immigration & Education Consultants Limited, проживающий в Новой Зеландии последние десять лет. – Пронзительно свежий – ведь со всех сторон океан – кажется, что он даже пахнет! А второе – от порядка и идеальной чистоты вокруг. На улицах практически нет открытого грунта, только газоны, асфальт, тротуарная плитка, которые моют днем и ночью. Войдя в дом, можно ходить не разуваясь. Пол останется чистым.

 По площади страна сравнима с Японией или Великобританией. При этом в четырех городах есть международные аэропорты. Столица Веллингтон, расположенная в красивой гавани, считается самым «европейским» городом – с насыщенной культурной жизнью, обилием ресторанов и кафе, торговых цент­ров. Но, скорее всего, ваше первое знакомство с островной страной начнется все-таки с Окленда, в самой северной части Северного острова. Именно его аэропорт для большинства туристов является «дверью» в Новую Зеландию. Любопытно, что крупнейший город-порт Окленд с множеством белоснежных яхт и катеров в гавани, с небоскребами деловых центров, входящий в десятку лучших для жизни городов мира, почти весь застроен одноэтажными жилыми домами.

Страна иммигрантов

 НАСЕЛЕНИЕ страны на 80% состоит из иммигрантов. Две трети его живет в городах, и большая часть – выходцы из Великобритании. Поэтому весь уклад жизни в стране напоминает английский. Даже присягу при получении гражданства здесь дают английской королеве. Кроме англичан в Новой Зеландии достаточно много иммигрантов из Австралии, США, стран Европейского Союза и Азии, а теперь и из России.

 Выходцы из Великобритании традиционно заняты в менеджменте, индусы – в IT-технологиях и медицине. Наши соотечественники нередко проявляют себя в рабочих специальностях: работают электриками, механиками, технологами пищевого производства, сварщиками, строителями – последние несколько лет в стране настоящий строительный бум.

 Вообще, число наших соотечественников в Новой Зеландии растет весьма быстрыми темпами. Сейчас стал очень популярен выезд в Новую Зеландию с целью совершенствования английского языка, получения образования в Университете, политехнических институтах и колледжах и даже трудоустройства. У российских студентов наибольший интерес вызывают компьютерные технологии, финансы и бухучет, гостиничное хозяйство, туриндустрия, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров. Год обучения на диплом политехнического института, включая медицинскую страховку, питание, проживание в общежитии или новозеландской семье (цена одинаковая, но в семье жить комфортнее) стоит около 18 тыс. долларов. Месячный курс английского языка на таких же условиях – всего 1,5 тысячи. Особенно востребованы сочетание языкового курса и институтского диплома.

 Новозеландское образование, отличающееся глубокой специализацией, ничуть не уступает британскому, но при этом значительно дешевле. Посещая занятия пять раз в неделю по шесть часов в день, студент официально вправе подрабатывать. Его примерный месячный заработок составит 700–800 долл., этого хватит и на учебу, и на личную жизнь. Через год после полного окончания обучения специалист получает рабочую визу, а через 5 лет – гражданство. Это дает право без проблем путешествовать по миру и работать в Австралии, Канаде, США, странах Евросоюза. Можно трудоустроиться по дипломной специальности и в самой стране.

 Интересно, что тем, кто едет в страну работать, в Новой Зеландии изначально созданы на редкость льготные условия. Самостоятельной работе предшествует стажировка с инструктором, которая к тому же оплачивается – порядка 20 долл. в час. Дальнейшая зарплата позволяет благополучно содержать семью из трех человек даже в случае взятия кредита за дом. Неудивительно, что Новая Зеландия считается настоящим раем для иммигрантов…

Бывалые выбирают автомобиль

 КАЧЕСТВО услуг в гостиницах Новой Зеландии находится на весьма достойном уровне. Причем неважно, решите вы остановиться в шикарном отеле, выберете тихую семейную гостиницу, гостевой дом или мотель. Кроме того, вас ожидают интереснейшие экскурсионные программы, которые можно заранее спланировать с московским туроператором.

 Бывалые туристы утверждают, что лучший способ путешествовать по Новой Зеландии – на автомобиле. Представьте, вы плавно мчитесь по отличному шоссе, а за окном проносятся тропические леса с неведомыми европейцу деревьями, изумрудные холмы с бесчисленными стадами овец и коров, вино­градники, фермы… Увидели восхитительный пляж, свернули, разбили палатку – и он ваш. Ну а если вы собьетесь с пути, дружелюбные новозеландцы (киви, как они сами себя называют) вам пропасть не дадут!

 Местная полиция не вооружена и тоже настроена весьма доброжелательно. Но все же старайтесь не превышать скорость и ни в коем случае не садитесь за руль после порции спиртного. Откупиться от полицейского не удастся ни при каких обстоятельствах, и даже за саму попытку он вправе тут же надеть на вас наручники…

 Характерно, что в течение рабочей недели в новозеландских семьях вообще не принято питаться дома. Зав­тракают, ужинают и обедают здесь иск­лючительно в ресторанчиках, кафе, бистро, где готовят вкусно, а цены весьма щадящие. Зато в выходные дни традиционный званый обед для родных и друзей. Как правило, домашнее застолье не обходится без запеченной бараньей ножки с гарниром из овощей, фруктов, воздушного торта со взбитыми сливками, овощных салатов и бутылочки местного вина. Кстати, новозеландское вино очень неплохое.

 Долгий перелет – это безусловный минус для массового туризма. Но как прожить полноценную жизнь и хотя бы один раз не увидеть своими глазами сказочную страну, где практически без декораций можно снять пейзажи толкиеновского Средиземья?

Юлия СЕМЕНОВА

Турсоветы от «АН»

• Местной валютой является новозеландский доллар. Он равен примерно 73 американским центам. Основные мировые валюты можно обменять в аэропортах, отделениях банков, обменных пунктах. В банкоматах курс менее выгоден из-за комиссии.

• Запаситесь самыми необходимыми лекарствами в России. В местных аптеках привычные нам антибиотики, желудочные, противозачаточные можно купить только по рецепту врача.

• Давать и брать чаевые в стране не принято. 5–10 процентов от счета можно оставить только в очень хорошем ресторане. В других местах официанты их просто не ждут.

• Минимальный возраст водителя для аренды машины – 21 год.

• Курение запрещено во всех общественных местах, на всех видах транспорта, в отелях и даже в некоторых ресторанах.

• Время в Новой Зеландии опережает московское на 8 часов летом и на 10 часов зимой. Догадались, почему так?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Бальбек прокомментировал слова Климкина о специальном переселении людей в Крым - паранойя

Депутат Госдумы, представляющий в парламенте Крым, Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о "специальном" переселении властями России людей в Крым.

//В мире

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Меркель отказалась от предложения США направить военные корабли в Крым

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения вице-президента США Майка Пенса направить корабли военно-морских сил ФРГ в Керченскй пролив. Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности давил на Меркель.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса

НАТО готовит ответ на размещение российских ракет у границ альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс непременно ответит на размещение Российской Федерацией мобильных ракет, способных нести ядерные заряды, у границ стран - членов блока.

//Общество

Иран научит Россию наркотики не любить

Иран научит Россию наркотики не любить

«Наркомания – это даже более серьезная угроза для мирового сообщества, чем терроризм», - заявил в интервью «АН» генеральный секретарь штаба по борьбе с наркотиками Ирана генерал Эскандар Момени. На этой недели он находился в Москве с закрытым от СМИ визитом.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Наука

Опубликована видеозапись, как корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Опубликована видеозапись, как корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане в 360 км от побережья американского штата Флорида в 16:45 мск, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на NASA.

//Политика

Очередной конфуз Трампа: глава США опять забыл про жену

Очередной конфуз Трампа: глава США опять забыл про жену

Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники, оставив первую леди страны Меланью Трамп на пороге Белого дома.

//Шоу-бизнес

Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения

Лазарев анонсировал премьеру песни для Евровидения

Певец Сергей Лазарев рассказал, когда презентует песню, с которой будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Израиле. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Новости СМИ2

//Город М

Перекрёсток под присмотром

Перекрёсток под присмотром

Одна из причин заторов – это выезжающие на перекрёсток автолюбители, которые не могут завершить манёвр до того, как загорится красный свет светофора. Получается, что поперечный поток оказывается заблокирован – и там, где порой изначально пробки не было, она появляется на ровном месте.

//Город М

Хитроумные счётчики

Хитроумные счётчики

«АН» продолжают разговор о переходе Москвы (и России) на «умные» счётчики, которые по сети отправляют поставщикам жилищно-коммунальных услуг сведения об объёмах ресурсов, потребляемых жильцами. Единого мнения нет. Система учёта заканчивается счётчиком на вводе в дом.

//Общество

Не лечите здорового ребёнка!

Не лечите здорового ребёнка!

В своей прошлой статье доктор Бубновский уже рассказывал о ятрогении – болезни, вызванной избыточным или неправильным лечением. Но, когда дело касается детей, проблема приобретает ещё большую опасность. Об этом он рассказывает в очередной статье.

//Шоу-бизнес

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

Дитер Болен. «Мерседес» от поп-музыки

14 марта в столице пройдёт сольный концерт Дитера Болена. У нас его знают как второго участника группы «Модерн Токинг», популярного в конце 1980-х годов немецкого дуэта. Из той пары все помнят, правда, только солиста – загорелого красавчика с длинными волосами и его высокий голос

//Шоу-бизнес

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

Ужасный Флинт допрыгался до самоубийства

«Ничего себе... Я и не знал, что среди таких людей бывают самоубийцы», – отреагировал сосед-первокурсник на мои слова о том, что Кит Флинт, человек из некогда суперпопулярной группы «Продиджи», покончил с собой.

//Общество

Зачем бежать по Дороге жизни

Зачем бежать по Дороге жизни

В годовщину снятия блокады Ленинграда военный пенсионер Дмитрий Кандыбин пробежал 42 км по Дороге жизни. Вместе с ним 27 января на дистанцию вышли тысячи бегунов. 50-й международный марафон «Дорога жизни» Кандыбин преодолевал в полном военном обмундировании образца 1943 года.

//Новости партнеров

//Общество

Как убивали Советский Союз

Как убивали Советский Союз

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей.

//Общество

Человек, за которым всегда наблюдали

Человек, за которым всегда наблюдали

В марте этого года у спецслужб будет повод вспомнить Зигмунда-Григория Розенблюма по кличке Комиссионер, значившегося в списках разведок мира как Сидней Джордж Рейли. Исполнится 145 лет со дня рождения «человека-загадки». Тот, кого при жизни называли «человеком-загадкой» родился в Одессе

//Шпионаж

Героини невидимого фронта

Героини невидимого фронта

8 Марта – Международный женский день отмечают не только в ясеневском «лесу», где расположена штаб-квартира Службы внешней разведки (СВР) России, но и в зарубежных резидентурах. Накануне праздника обозреватель «АН» попросил рассказать о нелёгкой работе женщин-разведчиц

//Спорт

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Пока по-кононовски играет «Краснодар»

Центральный матч первого весеннего тура премьер-лиги не обманул ожиданий болельщиков, соскучившихся по футболу. И подтвердил: до конца чемпионата скучать не придётся. Матч «Спартака» и «Краснодара», завершавший тур, должен был стать своего рода вишенкой на торте – и он ею стал.

//Спорт

При чём здесь политкорректность?

При чём здесь политкорректность?

Футбол давно перестал быть мужской вотчиной. В наши дни мужчины-футболисты позволяют женщинам командовать собой в самых разных качествах. И не из политкорректности, а потому что те неплохо справляются с с делом. С июня 2016 года второй человек в ФИФА – женщина, сенегалка Фатма Самура.

//Спорт

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

«Динамо» потерпит. Ему не привыкать

Футбольный матч между «Динамо» и «Спартаком», который пройдёт в это воскресенье, должен был стать кульминацией грандиозного праздника. Но вместо праздника вышел конфуз. Из 4-х московских клубов «Динамо» – последний, который ещё не справил новоселья.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры