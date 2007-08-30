Старушке Москве – 860!

«Аргументы неделi» поздравляют москвичей с Днем города! К нашим наилучшим пожеланиям любимой столице присоединяется…

Виктор МЕРЕЖКО, сценарист и писатель:

– Я ОЧЕНЬ люблю наш город. Живу на севере Моск­вы, у метро «Аэропорт», в одном доме с извест­ными людьми – Эдвардом Радзинским, Аркадием Ининым, Ларисой Васильевой. Наш дом – один из лучших в районе. Место элитное и богемное. Мы существуем отдельно от ДЕЗа – у нас ЖСК. Поэтому самим приходится искать людей для дворницких работ. И это самая большая проблема в нашем дворе. В Москве дворники всегда были частью семьи: они наблюдали за гуляющими детьми, следили за посторонними, были чуть ли не фельдшерами для нас. Сегодня же мне приходится наблюдать за безразличием и просто неудовлетворительной работой дворников.

И все же сейчас столица – это мирового уровня мегаполис. Москва стоит в одном ряду с Нью-Йорком, Токио, Сингапуром и Шанхаем. Эти города, по моему мнению, самые современные и модные в мире. Столица стала для меня второй родиной (родился я на хуторе в Ростовской области), и я ею горжусь.

Виктория КАЙТУКОВА

Евгений ХАВТАН, лидер группы «Браво»:

– Я ОЧЕНЬ люблю Москву и в связи с празднованием очередного юбилея хочу пожелать всем ее жителям, чтобы наша столица становилась все лучше и лучше. Пусть и дальше реставрируются старинные здания, сохраняются исторические районы Москвы, ведь именно в них живет душа нашего города, его память.

Недавно я ездил в китайский мегаполис Шанхай. Там дома налеплены настолько близко друг к другу, что даже неба не видно. Волей-неволей подумаешь, что наши строители все из Шанхая переехали! Строительство в Москве не всегда обдуманное. Все-таки во всем надо знать меру, нельзя мешать все стили в одну кучу, возводить здания на любом свободном месте.

Точно так же перемешались в Москве и ее жители. Существует такой миф, что москвичи не любят «не своих». Его породили те, кто приехал в столицу, осел здесь и теперь, считая себя москвичом, кичится этим перед остальными. Я сам родился в Москве и уверяю, что настоящие москвичи вовсе не такие. Я очень положительно отношусь к тому, что в столицу приезжают учиться и работать талантливые люди. Среди моих знакомых много таких бывших провинциалов, которые стали замечательными художниками, музыкантами, дизайнерами. Побольше бы таких, как они, и поменьше бы тех, кто едет сюда «заколачивать бабки», «идти по головам» и плодить всякие домыслы о Москве.

Инна ПОЛОЗОВА