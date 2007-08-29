Ядерная дуэль в намерениях

Утром 28 августа в российских и зарубежных СМИ появилась «горячая» тема: о возможном размещении в Белоруссии ядерного оружия России. Это – ожидаемый ответ на развертывание элементов национальной системы ПРО США в Польше и Чехии. Новость невероятная, если учесть все те международные соглашения, которые касаются этого вида оружия.

ДНЕМ раньше российский посол в Белоруссии Александр Суриков дал интервью агентству «Интерфакс-Запад». В нем были затронуты вопросы военного сотрудничества двух государств, включая создание Единой системы ПВО России и Белоруссии.

На вопрос, будет ли Россия размещать на территории Белоруссии новые военные объекты в связи с этим, посол ответил: «Вот это уже зависит от уровня нашей политической интеграции. А также от точек зрения экспертов, дипломатов, военных: нужно, можно, когда, как. Я имею в виду объекты, имеющие отношение к ядерному оружию». Распространяется и другой текст заявления посла: «В ответ на планы Вашингтона Россия и Белоруссия могут принять решение о создании новых совместных военных объектов, в том числе и ядерных. Конечно, все это произойдет при определенном уровне взаимодоверия и интеграции».

Если следовать комментариям посольских служащих, заявление Александра Сурикова относится к ряду риторических «в контексте заявлений президента Путина о возможности асимметричного ответа на недружественные инициативы Вашингтона». Военные отреагировали фактически без комментариев: «Вопрос политический, а не ведомственный». МИД Белоруссии тоже не детализировал официальную позицию.

В целом, заявление Александра Сурикова вполне реально технически, но едва ли политически. Тем более при «создании новых… объектов, в том числе ядерных». Конечно, существует прецедент размещения американского ядерного оружия в Европе на основе союзнических обязательств, и американское правительство своими действиями дает повод его использовать. Но реализация прецедент­ного права в данном случае неизбежно приведет к напряжениям эпохи холодной войны.

Технически осуществление такого плана реально, потому что на территории Белоруссии сохраняются объекты, на которых в советское время размещались ядерные авиационные и артиллерий­ские боеприпасы. А также старты ядерных баллистических ракет средней дальности. Системы связи и управления не нарушены. Эта инфраструктура может быть быстро восстановлена и модернизирована.

И все же проблема асимметричного ответа при любой технологической готовности скорее будет решаться в первую очередь на дипломатическом поприще. Начало в этом направлении уже обозначено визитом начальника Генштаба Вооруженных сил России Юрия Балуевского в Чехию.