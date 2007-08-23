//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

БЕДНАЯ ЛИЗА: ЖИЗНЬ БЕЗ ВРАГА

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

БЕДНАЯ ЛИЗА: ЖИЗНЬ БЕЗ ВРАГА

 Эта женщина меня не отпускает, заставляя ломать планы и откладывать публикацию уже почти готовых статей. В ней столько неуемной темной энергии, столько элегантной политической фальши и первозданного хищного обаяния, что захотелось вчитаться повнимательней в этот феномен.

 МОЙ книжный шкаф на даче – просто кладезь политических сувениров. В нем можно найти статью Егора Гайдара, описывающего в журнале «Коммунист» преимущества плановой социалистической экономики перед капиталистической. А можно найти и статью профессора Кондолизы Райс, критикующей в Foreign Affairs внеш­нюю политику администрации США.

 Подсознательно (хоть я этого стыжусь) у меня всегда вызывали опасение профессора и женщины в политике. А если случается встретить «два в одном флаконе», т.е. и женщину, и профессора, – хорошего не жду. Профессора обычно слишком привержены своим теориям и готовы жизнь отдать за то, чтобы найти им подтверждение. Хорошо, если свою… Женщины же склонны воспринимать все чересчур лично. Работа, в том числе политическая, и страсть у них неотделимы.

 Вот уже много лет госсекретарь Райс страстно доказывает миру правоту профессора Райс. Ей близка тема национальных интересов Америки, но понимает она их так, как будто воспитание получила не в коридорах Гарварда, а на улицах Бронкса. Интерес там, как известно, один – успеть дать по морде другому раньше, чем он даст тебе. Это примитивно, но эффективно. По крайней мере, пока не отъехал далеко от Бронкса…

 Что волнует Райс на рубеже веков? Как жить Америке без врага. Врага, который дает силы, сплачивает нацию и позволяет легко определить национальные интересы. «Соединенным Штатам, – пишет она, – оказалось крайне трудно определить свои основные национальные интересы в отсутствие фактора советской мощи… Советский Союз был для США не просто обычным конкурентом на мировой арене: он стремился воплотить в жизнь глобальную социалистическую альтернативу рынку и демократии». Понимаю, обидно, большая потеря…

 Но почему именно «социалистическая альтернатива» так беспокоит Райс? Потому что «крах Советского Союза совпал по времени с другой великой революцией. Колоссальный прогресс в области информационных технологий и развитие отраслей, «базирующихся на знании», привели к тому (…), что усилилась заметная уже и раньше тенденция к экономическому взаимодействию поверх и в обход государственных границ». По мнению профессора, благодаря этому США оказались в уникально выгодной ситуации, когда борьба за рынок и демократию для них совпадает с борьбой за влияние и контроль над миром. «Америка не только вносила наибольший вклад в эти одновременно происходившие революции, – замечает она, – но и получала от них наибольшие выгоды».

 Поскольку угрозы мирового коммунизма больше нет, то Америке осталось только во­время раскрывать рот, чтобы заглатывать горячие пончики, которые печет для нее «открытая экономика». Главный национальный интерес Соединенных Штатов поэтому состоит в том, чтобы проталкивать свободу и демократию повсюду столько, сколько влезет. И вот тут-то профессор не соглашается с администрацией Клинтона. Потому что последний так увлекся этим делом, что забыл, для чего, собственно, это надо. «Многосторонние соглашения и международные институты не следует рассматривать как что-то ценное само по себе, – рассуждает Райс. – Разумеется, нет ничего плохого в том, чтобы сделать что-то во благо всего человечества, но это должно быть в определенном смысле побочным эффектом». При этом она остается по-детски простодушной: «Ведь американские ценности универсальны… Совершенно очевидно, что торжество подобных ценностей приближается, когда международный баланс сил складывается в пользу государств, отстаивающих эти ценности».

Дословно

 «ФАКТОР силы очень важен как для Соединенных Штатов, так и для других государств. Однако многие у нас в стране недолюбливают (и всегда недолюбливали) такие понятия как «политика с позиции силы», «великая держава», «баланс сил» и т.д. В своей крайней форме эта антипатия выражается в том, что, игнорируя фактор силы, апеллируют исключительно к прин­ципам и нормам международного права, а также высказывают убеждение, что силовая политика оправдана лишь при поддерж­ке со стороны многих государств или, еще лучше, международных организаций вроде ООН. Тем самым «национальный интерес» подменяют «гуманитарными интересами» или интересами «международного сообщества».
Condolеezza Rice. Promoting the National Interest
Foreign Affairs, Vol. 79, №2,2000

 Райс дает читателям мастер-класс реальной политики. Продолжая оппонировать Клинтону, она пишет: «Стратегические интересы США явно могут быть затронуты и некоторыми локальными конфликтами. Так было, например, в Косово, которое находится в тылу главных стратегических партнеров Америки – европейских стран – членов НАТО… Конечно, было важно и предотвратить гуманитарную катастрофу, но все же, если отсутствовала угроза интересам НАТО, целесообразность во­оруженного вмешательства была бы не столь очевидной». Ну что ж, спасибо, что объяснила.

 Другое дело – Китай. Тут тоже все ясно: «Торговля и экономическое взаимодействие с Китаем благотворны для Америки, причем не только с точки зрения экономического роста. Но и в политическом отношении». Райс преподносит урок «гуманитарной гибкости»: «Кое-кто утверждает, будто в интересах прогресса прав человека следует отказаться от торговли с Китаем. Но это по­вредило бы как раз тем, кто более всего хочет и может изменить существующую в Китае систему».

 Но, конечно, самое большое внимание уделено России. Райс считает себя специалистом в этой области и по­этому делает парадоксальный вывод: «Угрозу для американ­ской безопасности представляет не столько сила России, сколько ее слабость». Рецепт подобран соответст­вующий диагнозу: «Москва должна четко усвоить, что возможности предоставления ей технологии и информации… будут в большей степени зависеть от ее поведения». Между строк читается хищное нетерпение: «Важно вступить во взаимодействие с руководством различных регионов России, где экономическая и социальная политика проводится все более независимо от Моск­вы». Довольно прозрачно.

 Статья Райс проникнута настроением спилберговского Шиндлера, ностальгически вздыхающего, лежа на кровати в чужой квартире: «Лучше не бывает!» «Разработка контуров внешней политики, – пишет она, – должна исходить из признания исключительно благоприятного положения США. Мощные долговременные тенденции направляют развитие современного мира в сторону экономической открытости и – менее последовательно – демократии и личной свободы». И тут вдруг такая неприятность: Россия, получив нефтяные деньги, оклемалась и показала зубы. Но какой же это профессор, который признает ошибку своей теории? И какая же это женщина, которая простит обманутые ожидания? Никогда. И госсекретарь Райс помогла профессору Райс. Она нашла место для России. Это место нового главного врага, которого так не хватает Америке. Не успел мир похоронить оригинал рейгановского «Крестового похода», как его дешевые копии стали расходиться по свету массовым тиражом (Ирак, Корея, Иран, Россия – далее везде).

 Очевидно, что Америку демократия в России волнует так же, как гуманитарная проблема в Косово, то есть никак. Демократизация сегодня – это фомка, которой США вскрывают сундуки национальных экономик. Проблема в том, что Россия реально, независимо от воплей США, нуждается и в правопорядке, и в защите прав собственников, и в прозрачной экономике. Но получить все это она сможет не благодаря Америке, а вопреки ей. Если Россия и станет сильной демократией, то только назло Америке, и тогда, когда это будет предписано ее историей, а не профессором Райс.

Владимир ПАСТУХОВ

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Кто из российских женщин-политиков может так же отстаивать интересы России, как К. Райс – США?

Спросили мы граждан России

 Светлана Скорик, врач, Уфа:
 – Люди идут во власть не для того, чтобы отстаивать интересы страны. А чтобы порешать личные вопросы – свои и группы товарищей, которые их воцарению во власти и способст­вуют. На Райс – по напору, интеллекту, жесткости – похожа «звезда востока» Хакамада. Она воплощает образ западного политика. Хотя Нарочницкая, наверное, мудрее и взвешеннее.
 
 Олег Сыч, 53 года, инженер, Орск:
 – Савицкая! Она не конъюнк­турщица, для нее превыше всего – интересы страны. Иначе давно бы вступила в какую-нибудь «партию власти» и верещала с ее позиций. А она говорит с позиций народа. И живет, что называется, «по понятиям».

 Алла Табова, врач, Омск:
 – Люблю Нарочницкую. Это тип новой женщины России. Она не ассоциируется с клушей, умна, приятна, принципиальна.

 Сергей Низов, 46 лет, педагог, Саратов:
 – Так же бесцеремонно и настойчиво, как Райс, из наших смогла бы только Новодворская. Но интересы России ей до лампочки. Матвиенко тоже смогла бы, если бы ей дали такое указание сверху. А остальные... они все-таки слишком женщины, а не генералы в юбках.

 Алексей Разлацкий, 44 года, директор типографии, Самара:
 – Райс – женщина с муж­ским характером. Это хорошо... Для США. А для России не подойдет. У нас ценят женст­венных женщин, свою мужест­венность они демонстрируют только в критические моменты (бунты и революции), и тогда мужчины вынуждены их под­держивать. Так что я бы предложил на роль российской Райс, например, Оксану Федорову.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//В мире

Украинский политолог нашел признак подготовки Порошенко к бегству из страны

Украинский политолог нашел признак подготовки Порошенко к бегству из страны

Петр Порошенко уверен в своем фиаско на предстоящих выборах президента Украины и готовится бежать из страны. Такую точку зрения в Facebook высказал Дмитрий Корнейчук, киевский политический эксперт.

//В мире

Эксперт: войска РФ смогут остановить вторжение ВСУ в Донбасс без перехода границ

Эксперт: войска РФ смогут остановить вторжение ВСУ в Донбасс без перехода границ

Россия сможет остановить вторжение Вооруженных сил Украины в непризнанные ДНР и ЛНР без перехода государственных границ. С соответствующим заявлением выступил Виктор Баранец, отечественный военный эксперт.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Тимошенко заверила, что «не пойдёт на уступки президенту России»

Тимошенко заверила, что «не пойдёт на уступки президенту России»

Юлия Тимошенко рассказала заместителю американского госсекретаря по политическим вопросам Дэвиду Гейлу о своих планах на развитие Украины в случае победы на президентских выборах.

//Общество

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

Почему ЦБ не хочет вернуть деньги вкладчикам банка «Югра»?

На этой неделе стало известно, что подконтрольное ЦБ Агентство по страхованию вкладов решило обанкротить свыше 50 компаний-заёмщиков банка «Югра». При этом процедура была запущена сразу после объявления АСВ даты второго собрания кредиторов финансовой организации.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Заложника протестов в Шиесе выпустили из полиции

Архангельский предприниматель Борис Сидоров, попавший за решетку на фоне экологических протестов в Шиесе, в среду вышел на свободу. Никаких обвинений ему не предъявлено, и по какой причине тяжелобольному человеку пришлось провести несколько дней под арестом, непонятно.

//Общество

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Курьезы на корпоративах. Как это бывает

Сегодня по всей стране пройдут корпоративные гуляния. Самое время напомнить на примере прошлых праздников о курьезных и нелепых ситуациях, которые могут произойти. Редакция «АН» призывает россиян гулять сегодня весело, но помнить о том, что наступит завтра...

//Общество

Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым

Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым

Журналистка из Украины Олеся Медведева совершила поездку в Крым и рассказала, что же изменилось на полуострове после проведённого в 2014 году референдума. «За пять лет города достаточно сильно интегрированы в Россию», - отметила она.

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Политика

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

По сообщениям из Китая, в руководстве аппарата ЦК КПК и Госсовета (правительства) КНР просто светятся от счастья, наблюдая за той ситуацией, в которой оказалось руководство России в связи с двоевластием в Венесуэле. Дело в том, что президент Венесуэлы Н. Мадуро и платит долги Китаю

//Политика

Китайская страсть большого человека

Китайская страсть большого человека

Замруководителя АП Сергей Кириенко отбыл во второй с начала года отпуск. Куратор внутренней политики и регионов с понедельника 25 февраля ушёл в отпуск на две недели. То есть до 10 марта. Его функционал на время отпуска ведёт другой первый замруководителя АП, курирующий СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Скоротечный конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого стороны активно применяли авиацию, закончился не в пользу Дели. Конечно, полным поражением это назвать нельзя, но, судя по последним данным, индийцы не смогли поразить лагерь террористов на территории Пакистана.

//Общество

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

Бард Александр НОВИКОВ неоднократно выступал на страницах «АН». Его песни знакомы всем читателям еженедельника. Но предлогом для новой встречи с главредом «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ стал, как ни странно, очередной международный конкурс Евровидение, который пройдёт в мае в Израиле.

//Общество

Погоня за сверхзвуком открыта

Погоня за сверхзвуком открыта

В январе 2018 г. Владимир Путин на авиазаводе в Казани, наблюдая за полётом сверхзвукового ракетоносца Ту‑160, предложил на его основе и техническом заделе создать гражданскую версию самолёта. Президент напомнил, что у СССР был гражданский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

//Общество

Операция «Справедливость»

Операция «Справедливость»

Опросы свидетельствуют: значительная часть населения считает идеальным временем брежневский застой, а значит, и потребности в переменах не испытывает. Как власти удалось этого добиться на фоне штрафной экономики и повышения пенсионного возраста? И могут настроения масс поменяться?

//Общество

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения прав граждан и законности. Мы – это коллектив из более 300 человек правительственного учреждения культуры Свердловской области – Уральского государственного театра эстрады.

//Экономика

Как премьер оквадратил народ

Как премьер оквадратил народ

Жилищный вопрос не вписывается в указы правительства Дм. Медведева. Как подсчитал Минстрой, в 2018 г. в РФ сдали 75 млн кв. м новых жилых домов. Цифра неплохая, но далека от обещанных премьером 120 млн. кв. Cтроительные достижения – явно не та область, которой мог бы гордиться

//Новости партнеров

//Общество

Правительственные архистратиги

Правительственные архистратиги

Немногие помнят, что 22-м губернатором города Глупова был майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский. Летописец Михаил Салтыков-Щедрин охарактеризовал сего российского государственного мужа коротко и ёмко: «Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки». 

//Общество

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

Ситуация в Ливии сейчас возвращается в фокус мировых СМИ. Западные страны не желают вспоминать, как после их интервенции в этой стране воцарилась анархия с массовой резнёй, пачкой правительств и бегством миллионов беженцев в Европу.

//Общество

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

Эксперты подозревают, что разведка США занимается профанацией деятельности. Предположения о том, что ЦРУ имитирует бурную деятельность, нашли подтверждение. ЦРУ опубликовало документы, у которых истёк срок секретности:«Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время»

//Культура

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Никто в мире не признаётся, что ведёт дискриминацию по признаку пола: всё происходит тихо и как бы естественным образом. Почти любой сфере профессиональной деятельности (кроме, может быть, той, где предлагается «отдохнуть на досуге») женщины в меньшинстве, в том числе и в искусстве.

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры