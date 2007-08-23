БРОНЗОВАЯ НОЧЬ ЭСТОНИИ

У разных национальных групп в Эстонии по-прежнему разное отношение к историческим событиям ХХ века и неоднозначное отношение к роли живущих в Эстонии русских. К такому выводу пришла группа ведущих эстонских социологов.

В ТАЛЛИНЕ провело научно-просветительскую конференцию общество «Memento» («Помни»). По ее итогам принята резолюция, призывающая правительства и парламенты всех европейских стран созвать международный трибунал, который осудил бы коммунизм и совершенные при нем преступления.

Если так – Эстонии гарантирована нескучная жизнь на долгие годы. «Декоммунизировать» придется сверху – с премьер-министра. Ибо его политическая карьера состоялась исключительно благодаря советской власти: Андрус Ансип заведовал орготделом тартуского горкома КПСС. На его счету, например, жестокое подавление студенческой демонстрации, приуроченной к юбилею Тартуского договора 1920 г., давшего Эстонии независимость.

Видимо, большевистское прошлое не позволило премьеру прислушаться и к словам президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, призвавшего «не быть похожими на людей, которые в 40-м году снимали наши памятники». (Когда советские войска вошли в Эстонию, начались массовые депортации населения в Сибирь и демонтаж памятников.) Памятник Солдату-освободителю снесли: ночью, полутайно. Недостойная акция была последней каплей в котле социального противостояния. Таллин захлестнула волна массовых беспорядков. Эти волнения, их жестокое подавление в Эстонии сегодня называют «Бронзовой ночью» – по аналогии с нацистской «Хрустальной ночью».

«Вся интеграционная работа прежних полутора десятилетий сведена на нет, – считает руководитель Центристской фракции парламента Эвелин Сепп. – Нам все равно жить вместе. Зачем конфронтировать, молодежь хорошо знает язык. А теперь они перестают чувствовать себя дома».

Сотни тысяч «эстонских русских» в один момент к нам не перелетят – это тоже факт. Пока те из них, кто имеет руки и голову (врачи, инженеры, квалифицированные рабочие), сначала стараются получить эстонское гражданство, а потом с эстонским паспортом уезжают в Данию, Швецию, куда угодно, только не в Россию. То есть едут и в Россию – но реально (жизнь есть жизнь) этот ручеек гораздо слабее. А кто-то вообще не хочет уезжать – и тоже прав! Остается жить в Эстонии. Жить – в качестве кого?

«Ключ к стабильности нашего государства – усиление в Эстонии общины лояльных эстонских русских, – считают социологи. – Эстонские русские – формирующаяся община, чье политическое определение – эстонцы, а этническое – русские. Многие местные русские уже определяют себя таким образом».

Похоже, пришло время создать комиссию для разработки объединяющих эстонцев и другие национальные группы ритуалов и символов. Особенно в связи с памятными датами Второй мировой войны. С такой инициативой выступила парламентская фракция Народного союза Эстонии. Руководитель фракции Яанус Марранди: «Туда должно войти по одному человеку из каждой фракции в парламенте. Мы много думали о том, чтобы русскоязычная часть населения выучила эстонский, но мало – что сделать, чтобы неэстонцы почувствовали, что Эстония – их страна. Я надеюсь, раскол в обществе неглубок. От любви до ненависти один шаг. И обратно – ­тоже».