Все большую популярность в России набирает использование заемного труда. Эксперты утверждают, что этот рынок только формируется, ежегодно увеличиваясь чуть ли не вдвое. Тем не менее у заемного труда больше минусов, чем плюсов.

ПЕРВЫМИ заемный, или лизинговый, труд в 20–30-е гг. прошлого столетия стали использовать США. Когда была нехватка сезонных работников, американские кадровые агентства быстро смекнули, на чем можно «поживиться», и создали нехитрую схему, которую теперь применяют в остальных странах.

В чем кроется успех?

ЧАСТНОЕ агентство занятости (ЧАЗ) создает свой штат сотрудников, состоящий из самых разных профессий. И если какой-либо компании срочно понадобится тот или иной специалист, оно тут же может предложить недостающую единицу… в аренду. Благодаря этому компания быстро получает необходимого сотрудника, если ее работник неожиданно заболел, уехал в длительную командировку, ушел в отпуск или декрет. Когда оговоренный срок работы заканчивается, человека могут направить трудиться на другое предприятие.

Есть еще один вид заемного труда – аутстаффинг. Это когда предприятие выводит часть своих сотрудников за штат и передает их частному кадровому агентству. Как ни странно, агентство зачастую предлагает этих же работников предприятию, на котором они ранее работали. Например, в городе Тимашевск Краснодарского края большая часть жителей работает в транснациональных компаниях – «Нестле», «Вимм-Билль-Данн», «Тетра-Пак». Именно на этих предприятиях очень активно в последнее время стали использовать аутстаффинг. Бывает, что и против воли самих работников, так как у «заемников», как правило, уменьшаются зарплата, социальная защищенность.

Выгода компаний, использующих заемный труд, понятна – сокращение административных издержек, налогооблагаемой базы, быстрая замена недостающих людей. Частные агентст­ва занятости тоже не остаются в накладе – получают сверхприбыли с каждого сданного в аренду работника.

В Россию традиция использования заемного труда была завезена транснациональными компаниями (ТНК) в начале 90‑х годов. Но в полную мощь заработала после кризиса 1998 года. Теперь лизинговый труд у нас используют не только ТНК и компании с участием иностранного капитала, но и исконно россий­ские предприятия.

Распознать заемщиков несложно. Возможно, вы не раз слышали в гипер- или супермаркетах объявления по громкой связи: «Представитель такой-то компании, подойдите туда-то». Этот самый «представитель» и есть человек, работающий по займу. Многие заблуждаются, думая, что заемный труд чаще всего применяется в охранном бизнесе и среди обслуживающего персонала – уборщики помещений, официанты. Исследования агентства «Мэнпауэр инк.» показывают, что на первом месте по востребованности среди заемщиков стоят финансисты, переводчики, кадровики, маркетологи и программисты.

Традиция использования заемного труда может быть привлекательной для безработных, приезжих из других областей, вчерашних студентов без опыта работы, матерей-одиночек или женщин с маленькими детьми. А также для тех, кто может работать по совместительству. Дело в том, что график трудового дня временщика может гибко варьироваться.

Кто в ответе за заемщика?

Как объясняет юрист Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) Анна Гвоздицких, специфика рынка труда такова, что если появляются низкооплачиваемые сектора, а также зоны с нетипичной занятостью, то рынок труда начинает «проседать». То есть в ряде случаев временщики – это дешевая рабочая сила. Правда, бывает и так, что они получают ту же зарплату, что и штатные сотрудники компании. Но минус в том, что временщики не могут пользоваться теми благами, которые доступны для «родных» сотрудников – получать премии, доплаты за переработку, различные бонусы, соцпакет и т.д. В общем, даже заболеть нельзя – нет уверенности в том, что тебя тут же не заменят другим временщиком. Хотя формально ЧАЗ тоже могут платить своим заемным работникам премии и обязаны оплачивать сверхурочные. Но на практике это сделать нереально, потому что ЧАЗ не сможет уследить за соблюдением режима рабочего времени всех своих сотрудников.

Кто же в случае чего должен нести ответственность за заемного работника, который состоит в штате кадрового агентства, но, по сути, работает на другого «дядю»?

«Частные агентства занятости хотят быть работодателями – получать прибыли, но при этом не желают работать по Трудовому кодексу. Они ссылаются на то, что в отношении заемного труда нет никакой правовой базы. Заемный труд не упоминается даже в Трудовом кодексе. Поэтому, принимая на работу людей, зачастую делают это незаконно либо допускают грубые нарушения. Однако отсутствие правовой базы по заемному труду – это к лучшему. Потому что именно это пока сдерживает рост заемного труда. Тем не менее, формально ответст­венность за человека несет кадровое агентст­во, с которым у него заключен трудовой договор, но и с компании, где он выполняет работу, ее снимать не стоит», – считает Анна Гвоздицких.

Надо заметить, что недавно был разработан законопроект, в котором расписаны права и обязанности кадрового агентст­ва, предприятия-заказчика и самого работника. Но, по мнению юриста ЦСТП, этот законопроект больше нацелен на защиту прав работодателей – частного агентства занятости и предприятия-заказчика и меньше всего защищает интересы работников.

Взять хотя бы такой момент: заемщики могут организовать профсоюзную организацию. Казалось бы, замечательно. Но как это сделать, если постоянные сотрудники предприятия обычно с недоверием смотрят на «приш­лых» и воспринимают их как угрозу замены. Поэтому профсоюз, который в принципе призван объединять людей, в этом случае просто всех разоб­щит и создаст два воинствующих лагеря, где у каждого будут свои интересы.

Пока закон о временщиках не принят ни в каком виде, несмотря на огромный интерес частных кадровых агентств и «продавливание» его в Государст­венной Думе.

Рената МОСКАЛЬЧУК

Добрый совет

ЕСЛИ вы устраиваетесь на работу через частное кадровое агентство, но не хотите быть заемным работником, Анна Гвоздицких рекомендует обращать внимание на

. Прежде всего следует посмотреть, какая организация принимает вас на работу –

. Если вы согласны быть временным работником, то проследите,

В случае если ваши трудовые права будут нарушены и вы решите обратиться в суд, смело можете подавать иски сразу же на кадровое агентст­во и

предприятием-заказчиком.предприятие-заказчика.