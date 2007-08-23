Заемный труд
Сдам в аренду – ум и рабочие руки
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Все большую популярность в России набирает использование заемного труда. Эксперты утверждают, что этот рынок только формируется, ежегодно увеличиваясь чуть ли не вдвое. Тем не менее у заемного труда больше минусов, чем плюсов.
ПЕРВЫМИ заемный, или лизинговый, труд в 20–30-е гг. прошлого столетия стали использовать США. Когда была нехватка сезонных работников, американские кадровые агентства быстро смекнули, на чем можно «поживиться», и создали нехитрую схему, которую теперь применяют в остальных странах.
В чем кроется успех?
ЧАСТНОЕ агентство занятости (ЧАЗ) создает свой штат сотрудников, состоящий из самых разных профессий. И если какой-либо компании срочно понадобится тот или иной специалист, оно тут же может предложить недостающую единицу… в аренду. Благодаря этому компания быстро получает необходимого сотрудника, если ее работник неожиданно заболел, уехал в длительную командировку, ушел в отпуск или декрет. Когда оговоренный срок работы заканчивается, человека могут направить трудиться на другое предприятие.
Есть еще один вид заемного труда – аутстаффинг. Это когда предприятие выводит часть своих сотрудников за штат и передает их частному кадровому агентству. Как ни странно, агентство зачастую предлагает этих же работников предприятию, на котором они ранее работали. Например, в городе Тимашевск Краснодарского края большая часть жителей работает в транснациональных компаниях – «Нестле», «Вимм-Билль-Данн», «Тетра-Пак». Именно на этих предприятиях очень активно в последнее время стали использовать аутстаффинг. Бывает, что и против воли самих работников, так как у «заемников», как правило, уменьшаются зарплата, социальная защищенность.
Выгода компаний, использующих заемный труд, понятна – сокращение административных издержек, налогооблагаемой базы, быстрая замена недостающих людей. Частные агентства занятости тоже не остаются в накладе – получают сверхприбыли с каждого сданного в аренду работника.
В Россию традиция использования заемного труда была завезена транснациональными компаниями (ТНК) в начале 90‑х годов. Но в полную мощь заработала после кризиса 1998 года. Теперь лизинговый труд у нас используют не только ТНК и компании с участием иностранного капитала, но и исконно российские предприятия.
Распознать заемщиков несложно. Возможно, вы не раз слышали в гипер- или супермаркетах объявления по громкой связи: «Представитель такой-то компании, подойдите туда-то». Этот самый «представитель» и есть человек, работающий по займу. Многие заблуждаются, думая, что заемный труд чаще всего применяется в охранном бизнесе и среди обслуживающего персонала – уборщики помещений, официанты. Исследования агентства «Мэнпауэр инк.» показывают, что на первом месте по востребованности среди заемщиков стоят финансисты, переводчики, кадровики, маркетологи и программисты.
Традиция использования заемного труда может быть привлекательной для безработных, приезжих из других областей, вчерашних студентов без опыта работы, матерей-одиночек или женщин с маленькими детьми. А также для тех, кто может работать по совместительству. Дело в том, что график трудового дня временщика может гибко варьироваться.
Кто в ответе за заемщика?
Как объясняет юрист Центра социально-трудовых прав (ЦСТП) Анна Гвоздицких, специфика рынка труда такова, что если появляются низкооплачиваемые сектора, а также зоны с нетипичной занятостью, то рынок труда начинает «проседать». То есть в ряде случаев временщики – это дешевая рабочая сила. Правда, бывает и так, что они получают ту же зарплату, что и штатные сотрудники компании. Но минус в том, что временщики не могут пользоваться теми благами, которые доступны для «родных» сотрудников – получать премии, доплаты за переработку, различные бонусы, соцпакет и т.д. В общем, даже заболеть нельзя – нет уверенности в том, что тебя тут же не заменят другим временщиком. Хотя формально ЧАЗ тоже могут платить своим заемным работникам премии и обязаны оплачивать сверхурочные. Но на практике это сделать нереально, потому что ЧАЗ не сможет уследить за соблюдением режима рабочего времени всех своих сотрудников.
Кто же в случае чего должен нести ответственность за заемного работника, который состоит в штате кадрового агентства, но, по сути, работает на другого «дядю»?
«Частные агентства занятости хотят быть работодателями – получать прибыли, но при этом не желают работать по Трудовому кодексу. Они ссылаются на то, что в отношении заемного труда нет никакой правовой базы. Заемный труд не упоминается даже в Трудовом кодексе. Поэтому, принимая на работу людей, зачастую делают это незаконно либо допускают грубые нарушения. Однако отсутствие правовой базы по заемному труду – это к лучшему. Потому что именно это пока сдерживает рост заемного труда. Тем не менее, формально ответственность за человека несет кадровое агентство, с которым у него заключен трудовой договор, но и с компании, где он выполняет работу, ее снимать не стоит», – считает Анна Гвоздицких.
Надо заметить, что недавно был разработан законопроект, в котором расписаны права и обязанности кадрового агентства, предприятия-заказчика и самого работника. Но, по мнению юриста ЦСТП, этот законопроект больше нацелен на защиту прав работодателей – частного агентства занятости и предприятия-заказчика и меньше всего защищает интересы работников.
Взять хотя бы такой момент: заемщики могут организовать профсоюзную организацию. Казалось бы, замечательно. Но как это сделать, если постоянные сотрудники предприятия обычно с недоверием смотрят на «пришлых» и воспринимают их как угрозу замены. Поэтому профсоюз, который в принципе призван объединять людей, в этом случае просто всех разобщит и создаст два воинствующих лагеря, где у каждого будут свои интересы.
Пока закон о временщиках не принят ни в каком виде, несмотря на огромный интерес частных кадровых агентств и «продавливание» его в Государственной Думе.
Рената МОСКАЛЬЧУК
Добрый советЕСЛИ вы устраиваетесь на работу через частное кадровое агентство, но не хотите быть заемным работником, Анна Гвоздицких рекомендует обращать внимание на оформление трудового договора. Прежде всего следует посмотреть, какая организация принимает вас на работу – если стоит название кадрового агентства, то надо насторожиться. Если вы согласны быть временным работником, то проследите, кто является предприятием-заказчиком. В случае если ваши трудовые права будут нарушены и вы решите обратиться в суд, смело можете подавать иски сразу же на кадровое агентство и предприятие-заказчика.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес