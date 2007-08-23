Москва избавляется от зон. Промышленных

ПРОБЛЕМА нерационального использования столичной земли, оккупированной старыми промышленными предприятиями, ост­ро стоит уже не один год. Эти сколь масштабные, столь и нелепые и бесполезные в центре современного европейского мегаполиса промышленные динозавры изрядно портят архитектуру города, не давая развиваться инфраструктуре и ухудшая транспортную обстановку.

Как заметил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, такая ситуация невозможна в принципе ни в одной другой развитой стране. И тому есть простое и понятное экономическое объяснение: аренда в центрах мегаполисов настолько дорога, что любое промышленное производство в границах города теряет смысл. Однако российская действительность, как это часто бывает, не имеет с экономической целесообразностью ничего общего. Несмотря на то что, по данным Алешина, в пределах третьего транспортного кольца нет ни одного крупного производственного предприятия, эффективно распоряжающегося своим имуществом и финансами, промышленные зоны не спешат исчезать с карты столицы.

«Логично и естественно выводить из центра города промышленные предприятия, в том числе и с точки зрения более эффективного использования земли», – уверен начальник Управления экономической безопасности правительства Москвы Александр Корсак. Кстати, это давно поняли инвестиционные компании, работающие на рынке слияний и поглощений. Приобретая контрольные пакеты акций убыточных заводов и фабрик, частный бизнес находит лучшее применение москов­ской земле. На месте бывших промзон в кратчайшие сроки появляются офисные и торговые центры, гостиницы, жилые комплексы — все то, в чем так остро сегодня нуждается динамично развивающаяся столица.

Какие предприятия необходимы Москве? Столица традиционно «специализировалась» на высокотехнологичной, наукоемкой промышленности, и Юрий Лужков пообещал, что город не утратит статус научно-промышленного центра России. Кроме того, Москве, как и любому другому мегаполису, нужны строительные, пищевые, сервисные, транспортные и инфраструктурные предприятия, необходимые для обслуживания москвичей. А вот от остальных заводов и фабрик столица может избавиться безболезненно. Как избавилась уже от фабрик «Рускон», «Колорос», «Москожзавод», «Трехгорной мануфактуры» и ряда других предприятий, которые мало того, что были абсолютно неэффективны экономически, так еще и угрожали москвичам экологически. На складах некоторых, к счастью, уже «обезвреженных» — (другое слово трудно и подобрать) заводов и фабрик без соблюдения каких бы то ни было норм безопасности хранились высокотоксичные вещества!

Но эти и многие другие предприятия в последние годы постепенно выводились за пределы столицы. Причем зачастую вовсе не закрывались, а… реконструировались и обретали новую жизнь. Иногда из двух неэффективных структур создавалась одна, обладающая современными технологиями и оборудованием. А в тех регионах, куда перебазировались фабрики и заводы, они часто становились градообразующими, снижали уровень безработицы и увеличивали налоговые поступления в местные бюджеты. В этом смысле повезло, например, Ярославской области, куда один из самых крупных участников рынка слияний и поглощений «Базовый элемент» «переселил» из столицы «Трехгорную мануфактуру». Как след­ствие — заметно раздобревший местный бюджет и бурное развитие текстильной промышленности в регионе. Последнее, впрочем, совсем не удивительно, ведь, по словам того же Корсака, «цивилизованный инвестор – девелопер, приобретая актив с целью получения прибыли, учитывает и социальную составляющую, например, повышает эффективность предприятия, привлекая более квалифицированный менеджмент».

До сих пор среди россиян существует устойчивое мнение, что смена собст­венника обязательно влечет за собой массовые сокращения. Это не так. Чаще всего увольняют только руководство, менеджеров высшего звена, которые и довели предприятие «до ручки». А вот квалифицированные рабочие в Моск­ве нынче дороги и в дефиците. Такая ситуация заставляет новых собственников бережно относиться к профессиональным кадрам. Но если увольнений не избежать (к примеру, в случае, когда поглощенное предприятие переезжает в другой регион), то цивилизованные игроки рынка слияний и поглощений стараются сделать этот процесс абсолютно безболезненным. В этом плане показателен подход инвестиционной компании «Росбилдинг». Эта компания на собственные средства создала «Фонд трудоустройства и социальной поддерж­ки», который не только искал работу для уволенных сотрудников поглощенных предприятий, но и при необходимости переучивал кадры. Помощью фонда воспользовались несколько тысяч человек. В результате они с легкостью перешли на новую работу и даже стали зарабатывать гораздо больше.