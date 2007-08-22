КОСТРОМСКИЕ МИЛЛИАРДЫ
№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
В Костромской области появились новые географические объекты – «Денежные горы» и «Ракетные озера». Так ли это, не преувеличивает ли случившееся людская молва, выяснял наш корреспондент Владимир ЛЕОНОВ.
Дорога, которой нет
ГОВОРЯТ, эти чудеса происходят на месте расформированной базы ракетных войск стратегического назначения, которая
Когда подъехали к деревне – усомнился. Деревня как деревня, несколько домов побогаче, остальные обычные
Молодежь еще больше огорчила. О стратегических ракетах рядом с домом ничего не знают и не помнят. Ну и правильно, зачем. Расфуфыренная, как на бал, в коротюсенькой юбочке с оборками стройняшка лет 15 про ракетные шахты с деньгами тоже ничего не слышала. «А че? Деньги? Шахты? Ракетные? Правда?!!! (изумление!) Не может быть…» И удалилась по тропинке, покачивая бедрами
Но тут подоспело старшее поколение. «Это не у нас, это обратно на асфальт, к станции Дровинки. За ней – в лес. Мы раньше туда за ягодами ходили. Потом, лет сорок назад, поставили ограждение, колючую проволоку, охрану. А теперь все, опять за ягодами ходим… Колючая проволока? Да мужики растащили!»
«Когда ракеты стояли, не страшно было?» – спрашиваю деревенских дам. – «Да нет, кто тогда воевать стал бы». – «Но ведь первый удар наверняка по ракетным позициям?» – «Какие там первые удары! Главное, сами себя не взорвали. А теперь тихо».
Мужиков, которые, возможно, тоже приложили руку к растаскиванию, удалось найти не без труда. Смотрят подозрительно, берут под локоток, и подальше, подальше, от обычного на вид
Буратиноведам на заметку
ПРЕДЫСТОРИЯ такова. 15 лет назад из оборота изъяли «дорогие» сердцу бумажные деньги образца 1961–1991 гг. с символами ушедшей эпохи. Тысячи тонн денежной массы вмиг стали обузой для финансистов. Куда девать такое «богатство»? Завод по утилизации ветхих купюр остался в «незалежной» Украине. Единственное российское предприятие этого профиля способно справиться только с текущей работой – бумажные деньги, особенно младшего достоинства, быстро стареют, ежедневно переходя из рук в руки. Их приходится изымать из оборота – работы хватает.
Почему нельзя просто сжечь? Бумага и, главное, краска – особые. Многократная защита от подделки вкупе с требованиями дольше сохранять «товарный вид» привели к тому, что химический состав банкнот представляет собой чрезвычайно ядовитую субстанцию. Не стоит беспокоиться – деньги в вашем кошельке абсолютно безопасны. Их не стоит жевать и глотать и, конечно, топить ими печку или камин. В первом случае у вас будут проблемы с желудком (ценные бумаги не переварит даже желудок олигарха). Во втором – продукты горения навсегда отравят очаг, а «дым отечества» породнит ваш организм с солями тяжелых металлов.
И вот в
Горы и озера
ДЛЯ ТОГО чтобы увидеть «заначку Госбанка СССР» своими глазами, поехали. Дорога и правда не очень… В самый раз для испытаний бронетехники. Потом стало ясно – краны для подъема металла
Когда костромские экологические организации возбудились по поводу захоронения наличности, то было заявлено – шахты запечатаны намертво железобетонными «крышками», их дополнительно завалят грунтом, а сверху посадят деревья! Подземный стартовый комплекс – это сверхпрочная и герметичная металлическая капсула из нержавеющего металла и никакой угрозы в обозримом будущем не принесет…
Ан нет! Кто мог предугадать, что пусковые ракетные шахты будут раскурочивать именно
А детишкам из окрестных деревень достались сотни тонн цветных «фантиков» с профилем В.И. Ленина, которых ни грязь, ни вода, ни холод не берут. Крепко напечатано, на века. Как им отказаться от дармового развлечения? Вот взрослые только ругаются…
Многие и без активистов экологических движений чувствуют исходящую от денежных гор угрозу. Плотник Степаныч резюмировал просто: «Да задолбали меня эти деньги! Смотреть тошно. Тьфу! Я мальцам говорю – не лезьте туда, заразу подхватите. И вам не советую, нечего там смотреть».
Почувствуй себя сталкером
НЕПРАВЫ филипцевские мужики. Есть на что посмотреть! И в самом деле – горы денег! Здорово!
А раздраконенная ракетная пусковая превратилась в симпатичное озерцо с высокими, разноцветными от дензнаков берегами, которое портят лишь вкрапления железобетонных обломков. После разрушения металлосборщиками герметичной капсулы шахты грунтовые воды пошли наверх, по принципу обычного колодца.
Самые недоверчивые называют деньги в шахтах «акцией прикрытия»: «Там наверняка скрыли
Вот бы взяться костромским властям совместно с РВСН и организовать
Фото автора
СПРАВКА «АН»
В
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