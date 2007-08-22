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КОСТРОМСКИЕ МИЛЛИАРДЫ

№ 34(68) от 23.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

КОСТРОМСКИЕ МИЛЛИАРДЫ

 В Костромской области появились новые географические объекты – «Денежные горы» и «Ракетные озера». Так ли это, не преувеличивает ли случившееся людская молва, выяснял наш корреспондент Владимир ЛЕОНОВ.

Дорога, которой нет

 ГОВОРЯТ, эти чудеса происходят на месте расформированной базы ракетных войск стратегического назначения, которая когда-то входила в состав Тейковской дивизии РВСН. На туристических картах позиции стратегических ракет, в том числе и снятых с дежурства, естественно, не обозначены. Деревни Филипцево, которая стала основным ориентиром в поиске, на общедоступной карте тоже нет. Но в автобусном расписании направления Кострома – Галич искомое название все же наличествует.

 Когда подъехали к деревне – усомнился. Деревня как деревня, несколько домов побогаче, остальные обычные избы-пятистенки, проверенные временем и доживающие свой век.

 Молодежь еще больше огорчила. О стратегических ракетах рядом с домом ничего не знают и не помнят. Ну и правильно, зачем. Расфуфыренная, как на бал, в коротюсенькой юбочке с оборками стройняшка лет 15 про ракетные шахты с деньгами тоже ничего не слышала. «А че? Деньги? Шахты? Ракетные? Правда?!!! (изумление!) Не может быть…» И удалилась по тропинке, покачивая бедрами «по-подиумному», в сопровождении мелкого, но чрезвычайно агрессивного кобелька неопределенной породы. Не туда попали?

 Но тут подоспело старшее поколение. «Это не у нас, это обратно на асфальт, к станции Дровинки. За ней – в лес. Мы раньше туда за ягодами ходили. Потом, лет сорок назад, поставили ограждение, колючую проволоку, охрану. А теперь все, опять за ягодами ходим… Колючая проволока? Да мужики растащили!»

 «Когда ракеты стояли, не страшно было?» – спрашиваю деревенских дам. – «Да нет, кто тогда воевать стал бы». – «Но ведь первый удар наверняка по ракетным позициям?» – «Какие там первые удары! Главное, сами себя не взорвали. А теперь тихо».

 Мужиков, которые, возможно, тоже приложили руку к растаскиванию, удалось найти не без труда. Смотрят подо­зрительно, берут под локоток, и подальше, подальше, от обычного на вид вагончика-бытовки. Синие от наколок натруженные руки с натертыми, как солдатские пятки, ладонями, и мощные плечи говорят о том, что зарабатывают они на жизнь не за конторскими столами. «Как до пусковых ракетных шахт добраться?» – «Метров 800 по асфальту, потом направо «свертка» будет, дальше лесная дорога, она прямо к шахтам и выведет». И после паузы: «Да только смотреть там нечего – металл весь мы вырезали. Как? Сварка газовая, а потом кранами подняли. И дорога там не ахти какая».

Буратиноведам на заметку

 ПРЕДЫСТОРИЯ такова. 15 лет назад из оборота изъяли «дорогие» серд­цу бумажные деньги образца 1961–1991 гг. с символами ушедшей эпохи. Тысячи тонн денежной массы вмиг стали обузой для финансистов. Куда девать такое «богатст­во»? Завод по утилизации ветхих купюр остался в «незалежной» Украине. Единст­венное российское предприятие этого профиля способно справиться только с текущей работой – бумажные деньги, особенно младшего достоинства, быстро стареют, ежедневно переходя из рук в руки. Их приходится изымать из оборота – работы хватает.

 Почему нельзя просто сжечь? Бумага и, главное, краска – особые. Многократная защита от подделки вкупе с требованиями дольше сохранять «товарный вид» привели к тому, что химический состав банк­нот представляет собой чрезвычайно ядовитую субстанцию. Не стоит беспокоиться – деньги в вашем кошельке абсолютно безопасны. Их не стоит жевать и глотать и, конечно, топить ими печку или камин. В первом случае у вас будут проблемы с желудком (ценные бумаги не переварит даже желудок олигарха). Во втором – продукты горения навсегда отравят очаг, а «дым отечества» породнит ваш организм с солями тяжелых металлов.

 И вот в чьем-то воспаленном мозгу возникла идея – раз страна разоружается, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Соединенными Штатами исполняется, почему бы свободные от боевой начинки ракетные шахты не взрывать, а использовать в качестве могильников для «трешек», «пятерок», «червонцев» и «четвертаков»? Сказано – сделано! В Костромской области таких могильников 8.

Горы и озера

 ДЛЯ ТОГО чтобы увидеть «заначку Госбанка СССР» своими глазами, поехали. Дорога и правда не очень… В самый раз для испытаний бронетехники. Потом стало ясно – краны для подъема металла на-гора тащили тракторами и разбили дорогу. Ну не могли же Вооруженные силы РФ подъездные пути к стратегическим объектам сделать такими непроходимыми. Разве что для маскировки.

 Когда костромские экологические организации возбудились по поводу захоронения наличности, то было заявлено – шахты запечатаны намертво железобетонными «крышками», их дополнительно завалят грунтом, а сверху посадят деревья! Подземный стартовый комплекс – это сверхпрочная и герметичная металлическая капсула из нержавеющего металла и никакой угрозы в обозримом будущем не принесет…

 Ан нет! Кто мог предугадать, что пусковые ракетные шахты будут раскурочивать именно из-за денег? Не тех, которые плотно утрамбовали по всей 30-метровой глубине пусковой установки, а тех, что может принести сама конструкция шахты «оружия возмездия». Это тонны цветных металлов, сотни тонн высоколегированной стали, километры кабелей толщиной с руку. А вдоль дорог области самая часто повторяющаяся реклама: «Примем лом черных металлов. Дорого». Где берут черный металл, там и цветной в почете, только еще дороже. Рассказывают, в борьбе за «ракетное железо» костромские «сборщики металлолома» (непионерского возраста, это понятно!) вели вполне серьезные войны. И в этих войнах было все по-настоящему, с ранеными и погибшими.

 А детишкам из окрестных деревень достались сотни тонн цветных «фантиков» с профилем В.И. Ленина, которых ни грязь, ни вода, ни холод не берут. Крепко напечатано, на века. Как им отказаться от дармового развлечения? Вот взрослые только ругаются…

 Многие и без активистов экологических движений чувствуют исходящую от денежных гор угрозу. Плотник Степаныч резюмировал просто: «Да задолбали меня эти день­ги! Смотреть тошно. Тьфу! Я мальцам говорю – не лезьте туда, заразу подхватите. И вам не советую, нечего там смотреть».

Почувствуй себя сталкером

 НЕПРАВЫ филипцевские мужики. Есть на что посмотреть! И в самом деле – горы денег! Здорово!

 А раздраконенная ракетная пусковая превратилась в симпатичное озерцо с высокими, разноцветными от ден­знаков берегами, которое портят лишь вкрапления железобетонных обломков. После разрушения металлосборщиками герметичной капсулы шахты грунтовые воды пошли наверх, по прин­ципу обычного колодца.

 Самые недоверчивые называют деньги в шахтах «акцией прикрытия»: «Там наверняка скрыли что-то таинственное и куда более опасное…» В этом есть резон – если деньги относительно безопасны, то тогда зачем их замуровывать в «неприступные» ракетные подземелья? Проще подыскать заброшенный карьер подальше, в глуши, и сравнять «проблему» утилизации денежных масс с землей. Велика Россия!

 Вот бы взяться костромским властям совместно с РВСН и организовать туристическо-рекреационную зону «Денежные горы» и «Прощай, ракета!». А что, у нас народ отчаянный, потянется…

Фото автора

СПРАВКА «АН»

 В 60-е годы прошлого века шахты использовались как пусковые комплексы стратегических ракет на жидком топливе. Его основа, гептил, в 6 раз токсичней синильной кислоты, которая использовалась для снаряжения химических боеприпасов. Продукты распада гептила остаются в земле и человеческом организме навечно. После 1976 года Тейковская дивизия постепенно перешла на твердотопливные ракеты шахт­ного базирования. Сегодня основой боевой мощи дивизии являются наземные мобильные ракетные комплексы «Тополь-М». Им шахты не нужны.

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