«РУССКИЙ КРЕСТ» СЕРГЕЯ МИРОНОВА

Снижение численности населения как политическая проблема была обозначена еще на учредительном съезде партии Сергея Миронова в 2002 году. А в марте 2005 г. им была разработана «Концепция демографической политики России в XXI веке». Тогда же спикер Совета Федерации заявил о том, что «нынешняя демографическая ситуация – «русский крест» – когда смертность превысила рождаемость, дает нашим недругам повод говорить о том, что проблемы с Россией исчезнут уже в этом веке, вместе с русскими. Мы должны дать им наш твердый ответ: не дождутся!»

5 ОКТЯБРЯ 2005 г. партия Миронова проводила круглый стол. На нем ее лидер вновь призвал к «системному противодействию процессам депопуляции». Это было задолго до Послания президента – 2006, в которое тема демо­графии, по некоторым оценкам, также попала стараниями Миронова. На прошлой неделе спикер Совета Федерации и лидер «Справедливой России» представил новые инициативы в области демографии.

Господин Миронов выступил против принятия законопроекта «О гражданстве и натурализации». «Надеюсь, вы знаете мою принципиальную позицию – наши демографические проблемы мы должны решать сами. Я против увеличения миграционного потока в Россию. А сказки о нехватке трудовых ресурсов может рассказывать кто угодно. В действительности необходимо создать условия для мобильности трудовых ресурсов. Ведь мигранты стремятся в первую очередь в Москву. А населения и трудовых ресурсов не хватает совсем в другом регионе – на Дальнем Востоке. Поэтому не нужно решать демографические проблемы, проблемы трудовых ресурсов за счет мигрантов, мы должны все свои проблемы решать сами, самостоятельно. Поэтому я считаю такой закон ненужным», – заявил лидер «Справедливой России».

Как же тогда можно решить демографические проблемы? Надо стимулировать рост рождаемости и миграцию россиян на тот же Дальний Восток. «Но для того чтобы достойно стимулировать рождаемость, Стабилизационный фонд не должен быть такой «священной коровой», которую ни при каких обстоятельствах нельзя использовать. Если у правительства и так хватит денег — пожалуйста. Но если будут проб­лемы, необходимо распечатать Стабилизационный фонд и направить средства на повышение рождаемости, в том числе увеличение детских пособий», – уверен лидер «Справедливой России».

Спикер Совета Федерации также предложил освободить от подоходного налога россиян, которые заняты на производстве в регионах Дальнего Востока и Забайкалья. Другой способ стимулирования притока трудовых ресурсов именно из числа граждан России, а не мигрантов – это широкое внедрение на Дальнем Востоке и Забайкалье системы социального жилья. «Я уже неоднократно выступал с этими предложениями и хочу еще раз повторить, что речь идет о том, чтобы государство либо регионы или муниципалитеты финансировали строительство социального жилья, которое затем сдается внаем гражданам», – пояснил суть своей идеи г-н Миронов.

По его мнению, строительство социального жилья в данных регионах позволит привлечь туда молодых специалистов: «Молодежь может приезжать на два-три года, жить в социальном жилье, поскольку сразу же решается одна из самых острых проблем – жилищная, поработать, набраться опыта, а затем при желании вернуться опять на материк либо остаться».

На прошлой неделе с инициативами в области демографической политики выступила и московская «Справедливая Россия». Она «выразила озабоченность в связи с тем, что значительное увеличение квот для трудовой миграции может негативно отразиться на социальной, национальной и криминальной обстановке в Москве. Дело в том, что столичные власти объявили о значительном увеличении миграционной квоты на 2007 г. – с 250 тыс. до 800 тыс. человек «в целях легализации трудовой миграции». Подобные решения вряд ли смогут остановить поток нелегальной трудовой миграции при нынешнем высоком уровне коррупции в столице, зато обострят напряженность на национальной почве, увеличат вероятность новых вылазок экстремистов накануне выборов в Госдуму и Президента РФ».

В заявлении москов­ской «Справедливой России» говорится, что в ближайшее время партия внесет в Госдуму предложение о введении уголовной ответственности за систематическое нарушение иностранными гражданами миграционного законодательства. «Ситуация, когда за пересечение границы иностранцы получают срок, а за нелегальное пребывание в стране отделываются легким испугом – недопустима», – считают справедливороссы.