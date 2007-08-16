Лучший напиток – пиво-Кола

Только не надо путать со всякими там кока-, пепси-, спорт- и прочими колами. Здесь речь пойдет совсем о другом.

В ДВУХ шагах от Мурманска на берегу железной дороги стоит небольшой городок. Сколько ему лет, точно не знает никто. Но очень много. Потому что именно это древнее поселение дало название самому полуост­рову: он назван Кольским по имени села Кола.

В разные времена здесь занимались разными промыслами. В основном рыбачили, строили баркасы. Пришла «железка» – появились механические мастерские. А ныне Коле приносит славу совершенно другое предприятие – Кольский пивзавод. Что главное для хорошего пива? Правильно, вода. Так вот, мест­ная вода обладает какими-то удивительными качествами и свойствами. Она хрустально прозрачна, очень мягкая, необыкновенно вкусная и, как сказали бы специалисты по химической физике, «кристаллически модифицирована».

Молва гласит, что в незапамятные времена приехал сюда на жительство какой-то чех, оказавшийся неплохим пивоваром. Вот он-то и заприметил качество воды. Загорелось серд­це мастера. Пустил пивзавод. А поскольку он был еще и очень требовательным, то не допускал ни на йоту отступления от технологического процесса. Вот так и родился волшебный напиток – пиво из Колы, «Пиво-кола». Будете в Мурманске, не премините захватить пару бутылочек друзьям в подарок.

Мурманск