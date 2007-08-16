Шпионка Ядвига Ковальская стала Галиной Брежневой
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]
В телесериале о Галине Брежневой заняты популярные актеры российского кино – Мария Аронова и Александр Ильин. Режиссер картины – известный драматург Виталий Павлов. Художник – Валерий Сорокоумов, на счету которого более 70 картин, в том числе киношедевр «17 мгновений весны». На съемки фильма приглашен патриарх операторского искусства – Николай Немоляев (брат известной актрисы Светланы Немоляевой. – «АН»), который снимал такие «жемчужины» советского кино, как «Обыкновенное чудо» и «Покровские ворота».
У Нильской был длительный перерыв в кино: актриса 9 лет прожила в США, откуда уехала в 2004 году. Там ей пришлось работать продавцом, пробовать себя в роли водителя такси. После возвращения она начала играть в антрепризных спектаклях «Безумства любви» и «Последняя ставка».
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