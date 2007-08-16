«БОЛЬШОЕ ЖЮРИ» ОТ «СЕВЕРНОЙ КОРОНЫ» ГОТОВИТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Иван КАДЫРОВ ]
Корреспондент «АН» был на этом мероприятии. По окончании встречи ее участники сходили на берег небольшими группами и в разных местах.
В ПОСЛЕДНИЕ дни июля в
Никто из них не выделялся ни личной охраной с квакающими джипами и мигалками, ни
Основной целью этой встречи было обсуждение мировых тенденций в России на ближайшую перспективу в 1,5–2 года. Разговор был построен по принципу: несколько докладчиков, все желающие – оппоненты. При этом за ходом встречи следили члены так называемого Большого жюри. Кто они, что и для чего делали – так и осталось тайной. Однако все присутствующие относились к ним с почтением и трепетом.
Ключевым направлением дискуссий было определение наиболее вероятного «идейного поля» к 2008 году. Звучали многие темы: финансовые и экономические успехи России, направление возможного восстановления СССР, российские «энергетические достижения», возможность организации массового голода в нашей стране, поведение России на политической линии Восток – Запад. Вот всего лишь несколько тем, которые обсудили участники.
Итоги встречи пока,
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