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Юрий Никулин… 10 лет спустя

№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

Юрий Никулин… 10 лет спустя
Лучшее признание – это любовь животных

 21 августа будет 10 лет, как ушел из жизни замечательный артист, знаменитый клоун, необыкновенный человек Юрий Владимирович Никулин. Без него в мире стало как-то грустно…

 ПОМИМО актерского таланта у него была уникальная способность – дарить людям счастье. Каждому человеку Юрий Никулин умел преподнести то, что ему больше всего не хватало. Иногда это была подписанная контрамарка или книга, иногда – возможность попасть на лечение к хорошему специалисту, иногда – долгожданная квартира, а иногда просто улыбка и доброе слово. А всем нам, знавшим его лично или только по творчеству, он тоже сделал большой подарок – новое здание Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Спустя 10 лет после смерти Юрия Владимировича цирк носит его имя и продолжает радовать зрителей. Наверное, это именно то, о чем он мечтал.

 В памяти людей Никулин остался очень добрым и открытым человеком. Его уникальным качеством была способность одинаково разговаривать с любым человеком, независимо от ранга и социального положения. На самом деле, в Никулине всегда оставалась тайна, разгадать которую не могут до сих пор даже его самые близкие люди. Несмотря на внешнюю открытость, Юрий Владимирович никого не пускал к себе в душу. Его жена Татьяна Николаевна, прожившая с ним 47 лет, не может с уверенностью сказать, что хорошо знала мужа. «Я до сих пор не могу понять одну вещь, – говорит она. – Вот он написал книжку «Почти серьезно». Ни слова не наврал. Но и ни словом не обнажился». А сын Максим после смерти отца сказал: «Мы до сих пор не поняли, кем на самом деле был Никулин». То, что его главным качеством была доброта, безусловно. Это очевидно из его поступков и той необыкновенной ауры, которую чувствовал каждый, кто хоть раз с ним общался. А что касается неразгаданной тайны, то пусть она так и остается.

Рассказывает Татьяна Никулина

– Однажды мы отмечали 7 ноября. Выпили, конечно. Юра с другом решили пойти подышать свежим воздухом. Когда вернулись, я думала, у меня инфаркт случится! Они стояли на пороге с охапкой красных флагов, которые поснимали с ближайших домов. И где-то ведь раздобыли стремянку. Я в ужасе спросила – зачем? Они сказали: «Мы подумали, что сегодня праздник, а у наших женщин нет красных флажков. Вот решили их достать». Я наорала на них, потребовала, чтобы они немедленно пошли и вернули все флаги на место.

 Рассказывать о самом Юрии Никулине можно бесконечно. Но его жизнь была бы немыслима без самых близких людей: жены, сына, внуков…

Максим Никулин

 ДИНАСТИЯ в цирке – обычное дело. Поэтому неудивительно, что сын Юрия Никулина, Максим, сегодня директор цирка. Хотя в свое время о такой работе он и не помышлял. Был известным журналистом, работал в программе «Утро». Правда, несколько раз его отстраняли от эфира за то, что в прямой трансляции он рассказывал анекдоты. В один из таких простоев Максим пришел в цирк – отец попросил его помочь по должности директора-распорядителя. В результате так там и остался. Четыре года отец и сын работали вместе. «Мне стыдно признаться, но за эти четыре года я узнал отца лучше, чем за всю жизнь», – говорит Максим. Когда Юрия Никулина не стало, Максима единогласно избрали на его место. Во время интервью ему часто задают вопрос – трудно ли быть сыном знаменитого человека? Он отвечает: «Трудно. А что делать, когда у тебя на руках осталось такое хозяйство?» Сегодня у Максима Юрьевича много регалий, вплоть до Кавалера-рыцаря Ордена Командорского креста Бельгии. Но самое главное в его жизни – это цирк. «Даже если бы и хотел уйти, уже не могу. Чувствую ответственность за коллектив, за весь этот корабль», – говорит Максим. Так что, если вдуматься, то, наверное, трудно быть не только сыном знаменитого человека, но и просто человеком.

Татьяна Николаевна Никулина

 СЕГОДНЯ Татьяна Николаевна Никулина – консультант по творческим вопросам цирка на Цветном. А начала она свою работу в цирке как артистка в клоунской паре Никулин–Шуйдин. Участвовала во многих репризах, вместе с мужем ездила на все гастроли. Красивую девушку звали сниматься в кино, но с этим ничего не вышло. «Юра очень ненавязчиво сделал все, чтобы я в кино не снималась. Он не хотел надолго отпускать меня. Хотел, чтобы я все время была с ним». Так и выш­ло, и об этом она ничуть не пожалела. «У меня и подруг-то, по сути, никогда не было… Это было не нужно, мне абсолютно хватало Юры». Работая в цирке, Татьяна Никулина увлеклась переводами с английского, переводила детективы и триллеры. А закончив выступать на манеже, тоже не осталась без дела, стала заниматься кинологией, возглавила Клуб «Фауна», где разводили породу ризеншнауцеров. «Когда «Фауна» еще только создавалась, у нас были проблемы с помещением, и Юра выделил нам комнату для собраний. Тогда цирк как раз строился, и руководство временно базировалось на Цветном в здании напротив. Однажды в нашу комнату ворвался милиционер, стал буквально угрожать оружием, заставляя нас уйти. Я позвонила Юре. Он пришел и сказал: «Ну как же вам не стыдно!» И милиционеру… действительно стало стыдно. Он ушел, и больше к нам уже никто не приставал».

Юра и Максим Никулины

 У МАШИ и Максима Никулиных двое сыновей – Юра и Максим. Деда они застали только в детстве. Один из них признался как-то родителям: «Я такой счастливый, что знал дедушку. Только жаль, что очень мало…» Старший внук Юра – парень внешне замкнутый, сам в себе. Правда, все отмечают, что чем старше он становится, тем удачнее шутит. Про младшего внука Максима Юрий Владимирович говорил: «Мог бы стать клоуном, он смешной». А Татьяна Николаевна называла его «бесенком в образе ангела». Но прогнозы о клоун­ской профессии не оправдались. И Максим, и Юра сейчас студенты Школы-студии МХАТ, учатся на продюсеров. Правда, Татьяна Николаевна пока не уверена в правильном выборе профессии. «Мне кажется, у них нет деловых качеств. Но и у моего сына их не было, – говорит она, подумав. – А стал директором, и вполне успешным… Жизнь заставила».

Мария Никулина

 ЖЕНА Максима, Мария – директор крупного туристического агентства. Вместе они уже двадцать лет. Максим считает, что его отцу повезло с женой с первого раза, а ему – с третьего. И еще он уверен, что самой Маше (помимо счастливого брака!) очень повезло с выбором профессии. Она закончила Институт управления и успешно трудится в этой области. Ее энергии хватает на все – и на работу, и на семью, и на отдых. Если в цирке капитан корабля Максим, то в семье скорее Маша. Во всяком случае, именно она с деловой точностью планирует весь маршрут их ежегодного совместного отпуска. Первый раз Маша попала в дом к Никулиным еще студенткой. «Как-то раз мы завалились к Максиму большой компанией, а вечером пришли родители. Максим меня представил. Наверное, я смущалась, но Юрий Владимирович был так прост в общении, что вся моя напряженность и инстинк­тивные попытки соответствовать его уровню быстро сошли на нет».

Собаки, тоже Никулины

 СОБАКИ в семье Никулиных были всегда. Самая первая, такса по кличке Текки, появилась в 1951 г., уже взрослой. Прежние хозяева пристроили ее, уезжая за границу. Даже «престарелая» Текки ездила с Никулиными на гастроли. Через несколько лет после ее смерти в семье появился щенок фокс­терь­ера, которого нашли на улице. Ее назвали Кутька. У нее был типичный фокстерьерский характер. Стоило Кутьке появиться на собачьей площадке, как хозяева со своими собаками в ужасе разбегались. Все уже знали – через некоторое время начнется драка. Причем драться будут все, кроме Кутьки. Сама она будет сидеть в стороне с невинным видом, не знающему человеку и в голову не придет, что завела всех именно она. И еще она не терпела, когда что-то уносили из дома. Если Юрий Владимирович, поставив автограф, передавал кому-то, например, книгу, Кутька кидалась и не выпускала за порог счаст­ливого обладателя подписанного издания. Кутька обладала интересным свойством: усаживалась на колени, передними лапками упиралась в плечо и начинала урчать в ухо. Юрий Владимирович прозвал ее «пришельцем». Прожила фокстерьериха 13 лет. А через некоторое время Татьяна Николаевна увидела фотографию ризеншнауцера и влюбилась в эту породу. Все следующие собаки были только ризены. Один из них, по кличке Дан, даже выступал на манеже в репризе «Девушка и хулиганы».

 Сейчас собака есть только в семье Максима. Порода – такса, зовут – Текки.

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