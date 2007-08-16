Кому нужны развлекательные программы о бывших героях?

«Аргументы неделi»: 18 августа Леонид Якубович впервые выступит в качестве ведущего программы, посвященной известным людям. Она откроет новый цикл передач из серии «Последние 24 часа». Не слишком ли много подобного рода программ на отечественном ТВ?

Леонид Якубович: