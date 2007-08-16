Мавзолей от строителя обители
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Алексей МИТРОФАНОВ, москвовед ]
Идя по Большой Ордынке, по ее правой стороне, увидишь дом №34 – со смешной малюсенькой калиточкой под арочкой. Если калиточка не на замке, то нужно поднырнуть под арочку, и тогда окажешься на территории
И Алексей Викторович выдумал абсолютно сказочную церковь, а вокруг нее – несколько корпусов.
Правда, Щусев оказался перед необходимостью идти на компромисс. Особенно досадный потому, что разошелся он во мнениях не с заказчицей, а с коллегой Нестеровым. Алексей Викторович настаивал на том, чтобы украсить церковь
Щусев особо не спорил – опасался разругаться с живописцем, потерять и друга, и заказ. Храм в результате расписан так, как захотел Нестеров, но главное – он был построен и является по сей день украшением столицы.
Художник Игорь Грабарь писал: «Работая над
Знакомство с царским домом посодействовало получению еще одного колоссального заказа. В 1911 г. Алексей Викторович был утвержден в должности главного архитектора московского Казанского вокзала – формально говоря, гораздо более масштабного сооружения, чем маленькая замоскворецкая обитель. Затем – Мавзолей Ленина, гостиница «Москва» и множество других громадных и престижных строек. Щусев и сам не заметил, как сделался главным архитектором Москвы. Нет, не по должности – по сути.
А начало всех его начал по сей день радует замоскворецких жителей.
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