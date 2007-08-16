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«Пятно застройки» на совести мэра

№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Недавно было принято Постановление Правительства Москвы №569, описывающее процедуру оформления в собственность граждан земли под многоквартирными домами. Приобрести землю под многоэтажками могут москвичи, объединившиеся в ТСЖ (товарищество собственников жилья). Скоро ли на наших улицах и во дворах появятся таблички с надписью «Private, keep out!»?

 ПОЯСНИМ: участки будут ­оформ­ляться в общую долевую собст­венность на ТСЖ. Это означает, что владелец квартиры, вступивший в товарищество, будет иметь часть земли под строением неопределенного размера, неотделимую от частей других жителей. Если горожанин переедет в другой дом, вместе со своей квартирой потеряет и этот участочек.

 «Оформление прав на землю под домом сулит серьезные хлопоты, – считает генеральный директор группы компаний «Частное право», кандидат юридических наук Василий Кирилов. – Для этого необходимо провести межевание участков (определение границ) и их кадастрирование (занесение в особый перечень)».

 Главная проблема – определение границ. Если в спальных районах места много, а претендентов на землю мало, то как быть в центре, где дома буквально притерты друг к другу? Необходим специальный закон, в котором будет четко прописано, как поступать в том или ином случае. Такой закон до сих пор не принят (то есть на практике оформление земли под домом ТСЖ в собственность на сегодняшний день невозможно). Более того, до сих пор не решено, как именно делить землю.

 Мэр предложил отдавать людям во владение так называемое пятно застройки – периметр дома плюс 2–3 метра. «Дивиденды от такой приватизации не очевидны и даже сомнительны, – говорит депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. – Вариант, предложенный мэром,– издевательство над людьми». Дело в том, что люди так хотят оформить землю в собст­венность, чтобы в целях безопасности огородить свой участок забором, устроить для себя уютный дворик, не допустить строительства другого дома «окна в окна», получать доходы от этой земли (например, сдавать ее в аренду) и тратить полученные средства на общие нужды. Если жителям может принадлежать лишь 2 м вокруг здания, то все эти планы придется похоронить. Единственное, на что могут рассчитывать жители, получившие в собственность «пятно застройки» вокруг строения, – это компенсация за землю в случае сноса дома.

 Остается надеяться на то, что слова мэра не обретут силу гласного или негласного закона. Тем более что, по сути, они противоречат Жилищному и Земельному кодексам РФ.

Валерий БУЛДАКОВ

Финансовый аргумент

 ОФОРМЛЕНИЕ документов и межевание земли в зависимости от количества собственников и от сложности участка может стоить по-разному. Для ТСЖ небольшого 3-подъездного дома в спальном районе только межевание обойдется в 35–45 тыс. рублей. Те же работы для многоподъездного дома в центре столицы будут стоить уже 120–200 тыс. рублей. За кадастрирование участков в казну города придется заплатить дополнительно. Стоит подумать и о том, какой налог на землю придется вносить новоявленным собственникам.

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