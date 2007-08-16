Первый поцелуй в ночном зоопарке
№ 33(67) от 16.08.2007 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]
Владимир ПРЕСНЯКОВ, певец и настоящий «последний герой», жить не может без Москвы. Пройдет две недели – и даже из отпуска стремится убежать в столицу.
– Я МОСКВУ очень люблю… Где только ни жил, но всегда возвращался – такое ощущение, что меня сюда
Конечно, в городе не все идеально. Например, меня ужасают вокзалы – суетой, неорганизованностью и страшной грязью. В Европе все иначе: там вокзалы сильнее контролируются городскими властями. Я считаю, что московским градоначальникам стоит больше внимания уделять этому вопросу. Также я избегаю заниматься шопингом в столице: все очень дорого. Покупаю
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