ПОДРОСТКИ-КОСОВАРЫ ПОКАЗАЛИ БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР
№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Сербские дети из Косово уезжают на родину с Черного моря, научившись боевым искусствам и вспомнив, как нужно улыбаться.
КОСОВСКИЕ подростки две недели провели в
Поездка
Опытным наставникам Федерации
Выхода из ситуации в Косово, приемлемого для всех (и в первую очередь – для сербов), пока не видно. И чтобы отстоять свои законные права,
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