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МЫ ПРОБИЛИ СТЕНУ ВОКРУГ НОВЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО АВИАДВИГАТЕЛЯ

№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

МЫ ПРОБИЛИ СТЕНУ ВОКРУГ НОВЕЙШЕГО РОССИЙСКОГО АВИАДВИГАТЕЛЯ
Диаметр НК-93 3 метра. Велик и могуч

 Вокруг супердвигателя НК-93 продолжаются интриги – а может, не стоит его показывать Путину? Словно по волшебству летающая лаборатория Ил-76ЛЛ с установленным на ней винтовентиляторным двигателем 5-го поколения НК-93 исчезла из списка авиатехники для «президентского показа» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС‑2007 в подмосковном Жуковском. А его лично утверждает глава Минпромэнерго Виктор Христенко. Согласитесь, у «похоронной команды» очень длинные руки…

Тем временем… 

 ВЛАДИМИР Путин в Санкт-Петербурге объявил о начале реформирования авиационного двигателестроения. Основную претензию к моторостроителям президент страны озвучил кратко: «Двигатели уступают мировым образцам практически по всем параметрам, во всяком случае сегодня: по ресурсу, по расходу топлива, по уровню шумности и экологичности. Наиболее значительное отставание имеют двигатели, выпускаемые для пассажирской и транспортной авиации».  

 В России будет создано четыре авиационных моторостроительных холдинга. Но специалисты предполагают, что ненадолго, и четыре холдинга чересчур много. Их во всем остальном мире столько же. Не исключено, что через несколько лет, после финансового оздоровления ряда предприятий, двигателестроение России станет единым конструкторско-производственным организмом. И тогда, возможно, исчезнет «нездоровая» конкуренция. «Подковерная» борьба за бюджетные деньги в министерских кабинетах перестанет быть определяющим фактором в жизни (или смерти) КБ и предприятий авиапрома.

 Вот и в СНТК им. Н.Д. Кузнецова, которому предстоит объединить и возглавить один из создаваемых холдингов, печалятся: «Не простят нам майский испытательный взлет НК-93». Он угрожает слишком многим «заинтересованным» лицам. Двигатель НК-93 не только эффективный, но и внешне очень эффектный. Он несомненно должен вызвать интерес и вопросы Президента России. А вот отвечать, почему двигатель с высочайшими характеристиками до сих пор не испытан и не летает, придется госчиновникам. Тогда зачем рисковать?

 Это при том, что сегодня на разработку и создание действующего прототипа современного авиадвигателя по­требуются годы и до ста млрд. рублей. А НК-93 давным-давно готов.

 Но для того чтобы его «облетать», дать путевку в небо, нужны средства, сопо­ставимые со стоимостью средненького особняка. Казанские моторостроители (­КМПО) уже могли бы выдавать на-гора по 6 двигателей НК-93 в месяц. Оснастка для его конвейерной сборки есть.

 Складывается стойкое ощущение, что кто-то очень влиятельный, несмотря на прямое указание Президента России поддержать предприятие, преднамеренно «вставляет палки в винтовентиля­торы».

 Пусть президент лучше посмотрит на произведение французских моторостроителей! В первый день МАКС-2007 на специально отведенной площадке, где Владимиру Путину будут демонстрировать достижения российского авиапрома, глава холдинга «Сухой» Михаил Погосян будет лично показывать президенту двигатель SM146 для Суперджета, который создан французскими инженерами.

 А НК-93, макет которого с фурором объехал все крупнейшие экспозиции мира и впервые готов к демонстрации в «рабочем» состоянии и даже в полете, от «сцены» отлучают.   

Жизнеутверждающее

 КАЗАЛОСЬ, что стена неприятия, выстроенная вокруг НК-93, стала рассыпаться как карточный домик.

 После предания гласности антигосударственной позиции федеральных чиновников в отношении к НК-93, в Казани состоялось совещание руководителей семи крупнейших предприятий авиапрома по оснащению им самолета ОАО «Туполев» Ту-214.

 Решения этого совещания оказались на удивление обнадеживающими. Из 7 пунк­тов выделить можно основное: «Просить руководство Роспрома при корректировке федеральной целевой программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2007 гг. и на период до 2015 г.» предусмотреть включение работ по двигателю НК-93 и финансирование программы летных испытаний». А также представить в Роспром план-график по постановке двух двигателей НК-93 на самолет Ту-214 №64501 для проведения испытаний и сертификации, указать необходимые объемы финансирования. Обратите внимание – конкретный самолет!

 Но самое главное – виза в правом верх­нем углу документа – «Утверждаю»: начальник Управления авиационной промышленности Е.А. Горбунов!

 Спасибо, Евгений Алексеевич. С вашей подписью «Протокол» становится документом государственной важности.
Значит, и двигателистов, и газету услышали в Роспроме и самолетостроительных «фирмах».

 Ил-96-400 с двигателями НК-93 – почему нет? После прорыва с Ту-214 «кузнецовским» двигателем заинтересовались «ильюшинцы». Они тоже озаботились тем, чтобы НК-93 не остался в стороне от самолетов Ил.

Черт побери! – Не перевелись меценаты на земле русской!

 ИЗ ЧЕГО складываются будни людей, одержимых идеей поставить на крыло единственный у России перспективный и мощный (тяга до 20 тонн!) двигатель для средне- и дальнемагистральной авиации? Деньги на покраску летающей лаборатории Ил-76ЛЛ ищут… Замдиректора СНТК им. Н.Д. Кузнецова по летным испытаниям даже продал свой ВАЗ‑2110 – на краску!

 А что делать? Ил-76ЛЛ провел на приколе почти 20 лет. После того как с него соскребли полторы тонны голубиного помета, чудом привели в чувство и подняли в воздух, на косметику денег не осталось. А тут грядет МАКС‑2007. Представляете, как может потрясти высокопоставленных гостей внешний «драный» вид новинки отечественного авиапрома!

 Хорошо, что перипетии борьбы СНТК им. Н.Д. Кузнецова за новый двигатель не являются секретом в Самарской области. Просто пришли люди, к авиации (и госструктурам!) не имеющие никакого отношения: «Чем помочь? Что вы по кабинетам ходите, унижаетесь… Оплатить весь цикл испытаний мы не потянем, но продержаться на первых порах поможем». Отсюда полтонны краски, растворители и все, что нужно для наведения лоска.

 Ил-76ЛЛ загнали в ангар, красят и рисуют гербы России! Москва – тебе не стыдно?

Перспективы

 ИНТЕРЕСНО будет, если НК-93 попадет в оборонный заказ. Недавно назначенный Главком ВВС генерал-полковник Александр Зелин – настоящий летчик и способен оценить недюжинные «способности» НК-93. Может быть, новый мотор выведет «в высший свет» убедительная демонстрация «военно-транспортных» способностей НК-93? У отечественной военной авиации должны быть отечест­венные моторы – это закон. И НК-93 может стать украшением и козырем военно-транспортной авиации России.

 «Роллс-Ройс», «Дженерал Электрик» и прочие затормозить «принятие на вооружение» передовых образцов отечест­венной техники военного назначения не в силах. Их лоббисты здесь бес­сильны.

 Это в правительственных и «околоправительственных» кругах сформировалось устойчивое мнение, что авиастроение России «лежит на боку». Не можем, дескать, мы без импортных технологий. Мол, знаменитые КБ «Ильюшин» и «Туполев» ничего нового создать не способны. Есть только «Суперджет-100», который создают в кооперации с французами и нем­цами. И умалчивают о том, что сенсационный «Боинг-787 Дримлайнер» с угле­пластиковым фюзеляжем стал сенсацией и утер нос извечному конкуренту «Эйрбас» во многом благодаря российским технологиям. Именно в нашей стране десятки лет назад впервые в мире композиты пришли в авиацию. Начиналось все с отдельных деталей самолета-гиганта АН-22 «Антей». Так что в экспансии «Боинга» на мировом рынке авиаперевозок присутствует изрядная доля российской инженерной мысли.

Бои без правил

 НЕДРУГИ твердят – этот двигатель не летает! Еще как летает. Даже в выключенном состоянии он не был обузой для трудяги-грузовика Ил-76, на базе которого построена летающая лаборатория. Винтовентиляторы НК-93 и огромное аэродинамическое кольцо капота, в которое заключены причудливо изогнутые лопасти, не создавали чрезмерного сопротивления набегающему потоку воздуха.

 Вы бы видели, как приземлялась летающая лаборатория после первого испытательного полета! Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Коростиев филигранно притер самолет к самой длинной в мире взлетно-посадочной полосе Летно-испытательного института им. М. Громова в Жуковском. И еще долго победно вел машину с высоко поднятым носом, опираясь на основные, зад­ние стойки шасси. Но вот прошло уже три месяца. И этот полный оптимизма первый полет для НК-93 пока единст­венный.

 А конкуренты продолжают искать компромат на этот двигатель – что им еще остается? Если присмотреться, кто «за» и кто «против» НК-93, уже сейчас можно с почти 100%-ной гарантией выявить в министерских кабинетах «засланных» казачков.

Владимир ЛЕОНОВ

Уважаемая редакция!

 Благодарю вас за публикацию «Чиновники продолжают гробить авиапром» о судьбе многострадального двигателя НК-93 (№27(61)).

 Работая в конце прошлого века в Минэкономике, мне приходилось оказывать ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» посильную помощь в работе над этим проектом. В тот критический период хронического безденежья КБ получало хоть небольшое, но все-таки финансирование по федеральной целевой программе «Развитие гражданской авиационной техники России».

 Чиновники не желают изыскать сущие гроши для летных испытаний этого выдающегося, по признанию американского аэрокосмического агентства NASA, творения российских авиадвигателистов. Действительно, за державу обидно и очень больно.

 Господа реформаторы ищут «точки роста», конкурентоспособную продукцию – да вот же она перед вами! Да и экспортный потенциал у этого двигателя немалый.

 Не теряю надежды, что двигатель НК-93 получит добро на взлет, в том числе и с вашей помощью. Гласность в данном деле – большое подспорье.

С уважением,

Почетный авиастроитель, советник государственной службы в отставке

Ильченко Николай Тимофеевич

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