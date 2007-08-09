Андреевский флаг вернется в Средиземноморье

Российский флот должен на постоянной основе присутст­вовать в Средиземном море. Об этом заявил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Масорин. Уже в ближайшее время будут восстановлены морские базы в сирийских портах Тартус и Латакия. Сейчас здесь ведутся интенсивные работы по углублению дна.

ГОВОРЯТ, Сирия задолжала России огромную сумму — около 11 млрд. долларов. Недавно российские власти согласились простить 70% долга, а оставшиеся 30% Дамаск возвратит Москве наличными и предоставит свои порты Латакию и Тартус в распоряжение кораблей российского военного флота.

А пока из Севастополя в Средиземное море для участия в антитеррористической операции НАТО «Активные усилия» отправился сторожевой корабль Черноморского флота «Ладный». На церемонии проводов корабля главком ВМФ отметил, что у Черноморского флота накоплен большой опыт участия в международных учениях и операциях, и выразил надежду, что черноморцы достойно представят Андреев­ский флаг в Средиземноморье. Главком ВМФ не исключил временного перебазирования единственного на российском флоте авианосца «Адмирал Кузнецов» на Черноморский флот. Адмирал также заявил, что строительство базы Черноморского флота в Новороссийске не означает уход из Севастополя: до 2017 г. «ни один российский корабль не уйдет из Главной базы – Севастополя».

Итак, наш флот вроде бы возрождается. Однако военные эксперты скептически оценивают нынешние планы Главкома ВМФ. Мы позвонили бывшему командующему Черноморским флотом адмиралу Эдуарду Балтину. Он сказал: