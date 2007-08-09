Станционные смотрители

Официального разрешения на «службу» на поисково-спасательной станции (ПСС) не получить. Поэтому я затесался в ряды спасателей, наблюдающих за отдыхающими на одном из московских озер (там разрешено купаться) в качестве журналиста-«нелегала».

НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ берегу, метрах в 400 от нашего пирса, из воды поднялись фонтаны брызг, послышись женские визги, крики «спасите!». Я было встрепенулся и с надеждой глянул на нашу моторную лодку – не пора ли запускать мотор? И, как полагается по инструкции, за минуту долететь до места происшествия. Однако мужики-спасатели и ухом не повели. Глянули, скорее для проформы, в бинокль и махнули рукой: не суетись, это малолетки резвятся.

В этом купальном сезоне «осводовцы» данной станции выловили уже более двух десятков всерьез тонувших мужчин и женщин. Вопрос: а трезвые среди них были? Ответ: да ни одного!

Спасатели вспоминают: недавно в выходной, как положено, дежурили в лодке недалеко от пляжа. Подплывает дядька, перегаром от него разит за версту. Подержался за лодку, отдохнул, поплыл дальше. Минут через двадцать гребет обратно – вообще уже лыка не вяжет. Оказывается, плавал на противоположный берег за «чекушкой», там же ее и осушил. На вопрос – не проще ли было по берегу дойти, честно ответил: «Далеко по берегу ходить. Напрямки – скорее…»

В жаркие дни на пляж набивается до восьми и более тысяч человек. И не менее половины – пьют. С собой приносят, «догоняются» в многочисленных палатках на берегу. «Если бы милиция исполняла свои обязанности как положено, проблем было бы меньше, – признается Евгений П., начальник спасательной станции. – Ведь на пляже в летнее время милицейский наряд обязан находиться круглосуточно. Но у нас они приедут с утра, отметятся, оставят свой телефон, мол, мужики, будет проверка – звоните. И укатывают по своим делам. Чего с отдыхающего возьмешь? Это ж не торговец на рынке…» А за распитие в общественном месте у нас вообще-то полагается штраф. И немалый.

«За это лето в нашем озере утонул один человек, – докладывает начальник станции. – Выпили дед со старушкой на бережку пива. Дед раздухарился, полез в воду. И только через три часа бабка пришла на станцию: куда-то муж задевался! Всплыл дед через трое суток. С рукой, прижатой к сердцу – видать, не выдержал «мотор». Три недели прошло, но Евгений П. все еще пишет объяснительные в вышестоящие инстанции.

В пасмурные и прохладные дни спасатели тоже без дела не сидят. Граждане идут на станцию с порезами, ушибами, вывихами, головной и сердечной болью. Каждому оказывают помощь, если надо – вызывают «скорую». Когда совсем уж нечего делать – тренируются: достают из воды спецманекен по кличке Петрович.

Пост этот круглогодичный. Зимой спасатели отслеживают рыбаков. И часто сами превращаются в «любителей подледного лова», но не рыбы, а людей. Норовящих почему-то лезть именно туда, где тоньше лед.

А летом отпуска в поисково-спасательной службе не дают. Мол, и так на природе загораете. Да и в работе – самая запарка.