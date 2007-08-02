Новые штрафы для автомобилистов

Президент подписал закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», увеличивающий штрафы для автомобилистов. Часть положений вступит в действие с 11 августа 2007 г., часть - с 1 января 2008 года.

НАРУШЕНИЕ КАК БЫЛО КАК БУДЕТ КОГДА ВСТУПИТ В СИЛУ Езда по тротуарам 100 руб. 2000 руб. с 11 августа 2007 года Езда по обочине 100 руб. 500 руб. Езда по встречной полосе 300-500 руб. или лишение прав на 2-4 месяца Лишение прав на 4-6 месяцев Разворот и левый поворот через встречную полосу, а также выезд на трамвайные пути встречного направления - 1000-1500 руб. Разговор по мобильнику

без наушников - 300 руб. Езда без техосмотра 100 руб. 200 руб. Езда без номеров 2500 руб. или лишение прав на 1-3 мес. 5000 руб. Управление автомобилем

с непристегнутым ремнем 100 руб. 500 руб. с 1 января 2008 года Езда без прав 700-1000 руб. 2500 руб. Превышение скорости

на 10-20 км/час предупреждение или 100 руб. без изменений Превышение скорости

на 20-40 км/час 100-200 руб. 300 руб. Превышение скорости

на 40-60 км/час 200-300 руб. 1000-1500 руб. Превышение скорости

более чем на 60 км/час 300-500 руб. либо лишение прав на 2-4 мес. лишение прав на 4-6 месяцев Отказ от освидетельствования на опьянение Лишение прав на 1,5-2 года без изменений Проезд на красный сигнал светофора 100 руб. 700 руб.