Россия ждет
из-за рубежа 300 тысяч соотечественников
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
После развала СССР за пределами России осталось 25 млн. русских. Федеральной миграционной службой (ФМС) разработана Государственная программа по возвращению соотечественников на Родину. Недавно ей дан старт. На днях в Калининградскую обл.
НАЧАЛЬНИК управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Евгений Маняткин сообщил нашему корреспонденту:
- У нас все готово к массовому приему иностранцев, желающих стать гражданами России. Нам нужны разные специалисты, от тружеников сельского хозяйства и высококлассных строителей до работников культуры. Кстати, одним из первых в рамках данной программы в Калининградскую область приехал оперный певец из Армении, которого с большим удовольствием взяли на работу в оперный театр и даже обеспечили жильем.
Откуда ждут в Россию наплыва новых граждан? По данным ФМС, это в первую очередь Молдавия, Украина, Казахстан, Узбекистан. Есть желающие переехать и из дальнего зарубежья: США, Канады, Латинской Америки, Израиля, Австралии.
Сейчас готовы принять мигрантов на постоянное жительство 12 регионов. Это - Приморский, Хабаровский и Красноярский края. А также Калининградская, Амурская, Тюменская, Иркутская, Тверская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Липецкая области. Через некоторое время к ним присоединятся еще 33 региона России.
Избыток мигрантов существует только в Москве,
Соотечественникам, получившим приглашение от ФМС, полагаются бесплатные билеты либо на самолет, либо на поезд, либо на теплоход. Им оплачивается стоимость перевозки контейнера с вещами. Кроме того, выдаются единовременные подъемные. В регионах категории «А», например, Калининградская область, - 60 тыс. рублей основному участнику Госпрограммы, а всем членам семьи - по 20 тыс. рублей. В районах категории «Б» - Красноярский край - 40 тыс. рублей специалисту, членам семьи - по 15 тыс. рублей.
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