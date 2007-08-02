Россия ждет из-за рубежа 300 тысяч соотечественников

После развала СССР за пределами России осталось 25 млн. русских. Федеральной миграционной службой (ФМС) разработана Государственная программа по возвращению соотечественников на Родину. Недавно ей дан старт. На днях в Калининградскую обл. из-за рубежа переехали первые 10 человек. Всего в этом году Россия ждет 23 тыс. соотечественников, а к 2012 г. - более 300 тысяч.

НАЧАЛЬНИК управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Евгений Маняткин сообщил нашему корреспонденту:

- У нас все готово к массовому приему иностранцев, желающих стать гражданами России. Нам нужны разные специалисты, от тружеников сельского хозяйства и высококлассных строителей до работников культуры. Кстати, одним из первых в рамках данной программы в Калининградскую область приехал оперный певец из Армении, которого с большим удовольствием взяли на работу в оперный театр и даже обеспечили жильем.

Откуда ждут в Россию наплыва новых граждан? По данным ФМС, это в первую очередь Молдавия, Украина, Казахстан, Узбекистан. Есть желающие переехать и из дальнего зарубежья: США, Канады, Латинской Америки, Израиля, Австралии.

Сейчас готовы принять мигрантов на постоянное жительство 12 регионов. Это - Приморский, Хабаровский и Красноярский края. А также Калининградская, Амурская, Тюменская, Иркутская, Тверская, Калужская, Смоленская, Тамбовская и Липецкая области. Через некоторое время к ним присоединятся еще 33 региона России.

Избыток мигрантов существует только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Поэтому здесь Госпрограмма не действует. А вот в приграничных районах Дальнего Востока, Сибири и Калининградской области переселенцы получат значительные льготы. Так, в течение семи дней со дня приезда им дадут разрешение на временное проживание, через полгода - гражданство. Напомним, что те, кто не участвует в этой Госпрограмме, ждут российского паспорта в течение 5 лет.

Соотечественникам, получившим приглашение от ФМС, полагаются бесплатные билеты либо на самолет, либо на поезд, либо на теплоход. Им оплачивается стоимость перевозки контейнера с вещами. Кроме того, выдаются единовременные подъемные. В регионах категории «А», например, Калининградская область, - 60 тыс. рублей основному участнику Госпрограммы, а всем членам семьи - по 20 тыс. рублей. В районах категории «Б» - Красноярский край - 40 тыс. рублей специалисту, членам семьи - по 15 тыс. рублей.