 Напомним то, о чем «Аргументы неделi» писали уже не раз. Легенда русского флота - крейсер «Варяг» волею исторических событий после революции оказался в Англии и всеми забытый в 1920 г. затонул у шотландских берегов. Уже в наши дни благотворительный фонд «Крейсер «Варяг» поставил цель - добиться, чтобы на месте гибели славного корабля стоял достойный памятник. Мы рассказывали о том, как шел всероссийский конкурс на лучшую концепцию памятника, какие идеи предлагались, как в результате жесткого отбора победила идея трех питерских нахимовцев - Игната Паюсова, Сергея Стаханова и Артема Сазонова.

"> Напомним то, о чем «Аргументы неделi» писали уже не раз. Легенда русского флота - крейсер «Варяг» волею исторических событий после революции оказался в Англии и всеми забытый в 1920 г. затонул у шотландских берегов. Уже в наши дни благотворительный фонд «Крейсер «Варяг» поставил цель - добиться, чтобы на месте гибели славного корабля стоял достойный памятник. Мы рассказывали о том, как шел всероссийский конкурс на лучшую концепцию памятника, какие идеи предлагались, как в результате жесткого отбора победила идея трех питерских нахимовцев - Игната Паюсова, Сергея Стаханова и Артема Сазонова.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГЪ» И МИЧМАНА ГУБОНИНА

До установки памятника крейсеру «Варяг» в Шотландии остаются считанные недели. Тем временем возвращаются из небытия имена героев «Варяга»

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН ]

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЕЙСЕРА «ВАРЯГЪ» И МИЧМАНА ГУБОНИНА

 Напомним то, о чем «Аргументы неделi» писали уже не раз. Легенда русского флота - крейсер «Варяг» волею исторических событий после революции оказался в Англии и всеми забытый в 1920 г. затонул у шотландских берегов. Уже в наши дни благотворительный фонд «Крейсер «Варяг» поставил цель - добиться, чтобы на месте гибели славного корабля стоял достойный памятник. Мы рассказывали о том, как шел всероссийский конкурс на лучшую концепцию памятника, какие идеи предлагались, как в результате жесткого отбора победила идея трех питерских нахимовцев - Игната Паюсова, Сергея Стаханова и Артема Сазонова.

 НО ИДЕЮ идею надо воплотить в жизнь. За эту задачу взялся московский скульптор Данила Суровцев. Его отец, известный российский скульптор Владимир Александрович Суровцев, также активно участвует в работе над памятником. В глине монумент уже готов, начата отливка в бронзе.

 С макетом памятника можно ознакомиться на недавно открывшейся выставке в Центральном музее Вооруженных сил - ее совместно подготовили благотворительный фонд «Крейсер «Варяг» и ЦМВС. Макет занимает здесь отдельную витрину. Сама выставка уникальна - она не только рассказывает о героическом сражении в бухте Чемульпо, об историческом контексте тогдашних событий, не только построена на редких экспонатах из пяти ведущих музеев, связанных с «варяговской» тематикой (московских, санкт-петербургских, тульских), но и впервые рассказывает, как уже в наше время шли поиски героического корабля. Отдельный стенд, в частности, посвящен экспедиции телеканала «Россия» в 2003 г. и съемкам фильма теледокументалиста Алексея Денисова. Именно тогда было установлено местонахождение затонувшего корабля, а во время спусков на морское дно удалось поднять элементы обшивки. Естественно, рассказывает выставка и о том, как шел конкурс на лучшую идею памятника, знакомит с самыми интересными вариантами, которые были предложены.

 Отдельный стенд организаторы посвятили тому, как на разных этапах истории шло увековечивание подвига «Варяга» - песни, пластинки, ноты, марки, памятные знаки... Сегодня это уже - реликвии, зримые свидетельства не только официальной, но и народной истории.

 И наконец, сенсация для тех, кто увлечен историей «Варяга». В целом ряде исследований (в том числе и весьма авторитетных) в числе погибших членов экипажа называется мичман Петр Губонин, внук известного русского промышленника. Видимо, как это нередко бывает, неверная информация, впервые изложенная в одном издании, потом перекочевывала в другие. На самом деле мичман Губонин во время сражения с японской эскадрой был лишь ранен и впоследствии продолжил службу на флоте, дошел до капитана II ранга и умер в 1933 году. Весь боевой путь этого офицера, отраженный в документах военно-морского архива, также представлен на выставке. А в числе почетных гостей на открытии выставки присутствовали его потомки.

 ...Тем, кто в прошедшее воскресенье, День ВМФ России, посетил одну из московских заправок ТНК-ВР, были вручены бело-голубые (цветов Андреевского флага) ленточки с золотой надписью «Варяг». Это не только аналог популярной сегодня георгиевской ленточки. Это еще и напоминание о мужестве русских моряков и о том, что уже очень скоро бронзовый памятник крейсеру отправится к месту упокоения героического корабля.

 

 

 

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