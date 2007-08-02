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ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

ТРЕТЬЕ ПРОРОЧЕСТВО
Писательский дуэт – Олег Вакуловский и Елена Ханга

 Предлагаем вам отрывок из нового авантюрно-детективного романа. Его авторы - известный журналист Олег Вакуловский и телеведущая Елена Ханга. Роман увидит свет в конце августа.

...Роман неожиданный. С одной стороны, это конспирологический детектив, в котором речь пойдет об одной из самых больших загадок XX века - третьем пророчестве Фатимской Девы. Его содержание, как известно, до сих пор остается тайной. Хотя Ватикан в 2000 г. и опубликовал его текст на своем сайте. Вопрос, тот ли самый текст?

 С другой стороны, в романе легко угадываются заметные персонажи сегодняшней российской действительности. Например, это некий Евгений Линдерман, владелец модельного агентства, сводящий молодых красавиц с уставшими олигархами и магнатами. Странное похищение трех моделей из его агентства вовлекает Линдермана в участие в большой шпионской игре.

 ЗАСУНУВ мобильник в карман пиджака, Линдерман одобрительно посмотрел на яркую луну на небе и даже начал насвистывать какую-то легкомысленную мелодию. Жизнь определенно налаживалась. Он даже припомнил несколько важных проектов, которые до сих пор из-за случившихся неприятностей были отложены до лучших времен.

 Одним из них был проект «Шарлиз», названный так по имени сексапильной американской кинокрасотки Шарлиз Терон. Проект «Шарлиз» мог стать поворотным в истории линдермановского бизнеса.

 На одной из московских тусовок пару месяцев назад Линдерман вдруг услышал:

 - Эх, Женя, Женя!.. Что ты мне своих страусов длинноногих все время подсовываешь! Было бы у тебя серьезное агентство, тогда бы и поговорили...

 Если бы сказал эту обидную реплику кто-нибудь другой, какая-нибудь шушера из артистов или модельеров, Линдерман и ухом не повел бы - мало ли их, завистников процветающего бизнеса. Но реплика была отпущена весьма влиятельным предпринимателем - из разряда тех, от кого могла зависеть вся стратегия успеха его агентства. Поэтому Линдерман отнесся к замечанию с максимальной чуткостью.

 - У нас все определяет желание клиента. Других ограничений в нашем бизнесе нет, - провокационно сообщил Линдерман, тонко уловив, что предприниматель уже несколько навеселе, а потому разговор может иметь вполне конкретное предложение.

 - Ну, если ограничений нет, - поразмыслил вслух предприниматель, - то почему ты не улавливаешь настроения на рынке спроса, Линдерман?

 - А какие настроения на рынке спроса? - бдительно поинтересовался Женя.

 - Настроения продвинутые, - туманно пояснил предприниматель. - Душа истосковалась по мировым звездам, а не по нашим мартышкам.

 - Например? - настороженно спросил Женя.

 - Например... - задумался его собеседник. - Ну, например, Шакира.

 «Тоже мне, мировая звезда», - подумал презрительно Линдерман и вслух ответил:

 - Нет, это не мое. Я в шоу-бизнес не лезу.

 - А я тебе и не предлагаю лезть в шоу-бизнес, тебе там голову оторвут и в футбол играть будут, если влезешь. Ты занимайся своим делом, - посоветовал предприниматель, - только смени товар.

 - Мы оказываем такие услуги, если я вас правильно понял... - осторожно соврал Линдерман. Идея ему начала нравиться. - Что именно вас интересует?

 - Ну уж, не концертные выступления, сам понимаешь, - довольно хрюкнул предприниматель. - Да и Шакиру эту я так, для примера, привел. Шакира это так, отстой. А ты действительно можешь чего-нибудь покруче?

 Линдерман снисходительно вздохнул, всем своим видом давая понять, что это направление в бизнесе для него уже давно пройденный этап:

 - Хоть Шэрон Стоун, - заметил он лениво. - Только это очень дорого стоит.

 - Зачем нам старые тетки? - искренне удивился предприниматель.

 - Я так, для примера, - пояснил Линдерман, скромно опуская свои длинные ресницы. Краем глаза он заметил, что предприниматель немного разволновался. Он взял паузу, сгонял к официанту с подносом с шампанским, быстро сглотнул весь фужер и скоро вновь вернулся к Линдерману.

 - Слушай, ты, правда, это сможешь?

 - Чего смогу? Шэрон Стоун?

 - Да хрен с ней, со Стоун, - разгорячился предприниматель. - Я вообще, в принципе... В плане, так сказать, романтического знакомства...

 - Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Вопрос только в цене. В последний раз, - соврал Линдерман, чуть зажмурившись от собственной дерзости, - мы работали с Йовович...

 - Чего? - присел от неожиданности предприниматель.

 - С Милой Йовович, - улыбнулся Линдерман.

 - И как? - облизал пересохшие губы предприниматель.

 - Вот этого, простите, я вам не могу открыть. Полная конфиденциальность - это политика нашей компании, - опустил глаза Линдерман.

 - Понимаю, понимаю, - зашептал предприниматель. - Я же имени не спрашиваю, я просто спрашиваю, как, мол, там сложилось?

 - Неплохо, - уклончиво отвечал Линдерман и переменил тему: - У вас есть какая-то конкретная кандидатура?

 - Есть, - быстро кивнул предприниматель и стал вдруг чрезвычайно серьезным. Он взял Линдермана за локоть и отвел его подальше от публики.

 - Эта, которая играла... в «Военном ныряльщике», смотрел?.. Еще этот, как его... «Азартные игры»... Ну, не помню точно, на Стоун как раз похожа по фамилии, но точно уж не Стоун, молоденькая такая...

 - Шарлиз Терон? - сразил Линдерман своей эрудицией.

 - Точно! - радостно выдохнул предприниматель, и на лице его заблуждала плотоядная полуулыбка.

 - Хороший выбор, - тоном специалиста одобрил Линдерман покупку. «Особенно он хорош по цене», - подумал он про себя, а вслух заметил: - Недешево получится. Все-таки ваша барышня входит на сегодня, пожалуй, в первую десятку...

 - В чем вопрос! - распалился предприниматель.

 Увидев такую реакцию, Линдерман быстро отогнал от себя последние сомнения. Сомнения эти заключались в том, что по такой схеме со звездами первой величины Линдерман, по правде сказать, еще никогда не работал. Но, в самом деле, кто сказал, что у него ничего не получится? Работы и нервов здесь, конечно, будет уйма, но зато отдача... - покосился Линдерман на предпринимателя. В конце концов, ему лишь нужно придумать благовидный предлог и заманить эту самую Терон в Россию, а то хватит с этой парочки и Европы, - быстро стал соображать Линдерман. - Мое дело - устроить первый контакт, а там как карта ляжет. Зато счет здесь шел уже не на десятки и даже не на сотни тысяч...

 - Что ж, - через паузу сказал Линдерман. - Я могу принять ваш заказ...

-  Сколько? - нервно спросил предприниматель.

 - Нет, дорогой мой, - позволил себе Линдерман снисходительную улыбку. - Так сразу я вам не отвечу. Через пару дней мы вам представим калькуляцию...

 - И что туда войдет?

 - Видите ли, мы создаем только стартовую ситуацию, так сказать. Организуем само знакомство, физический контакт...

 Увидев, как предприниматель уже роняет слюну, Линдерман несколько осадил его:

 - Нет, физический контакт не в том смысле. В смысле просто знакомства... А уж потом многое будет зависеть от ваших личных качеств...

 - Ну уж в этом будьте уверены! - гордо выдохнул предприниматель.

 - Я и не сомневаюсь, - вежливо сказал Линдерман, тщательно запихивая внутрь ироническую ухмылку. - Мы создаем, так сказать, максимальные предпосылки для оптимального продолжения вашего первого знакомства. Но, сами понимаете, гарантировать, к примеру, счастливый брак с вашей избранницей мы вряд ли будем в состоянии...

 - И не надо нам никакого счастливого брака, - быстро согласился предприниматель и вдруг задумался: - Ну, по крайней мере, для начала. А там уже сами сообразим, что и как.

 - Я рад, что вы понимаете такие вещи, - улыбнулся Линдерман.

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