Медсестры взяток не берут

В воскресенье 5 августа канал «ТВ Центр» покажет очередной фильм из социальной и несколько скандальной серии «Московские профи». На этот раз рассказ пойдет о профессии медсестры - самой нервной, самой иногородней, самой рискованной и самой святой из московских профессий...

КАЖДАЯ пятая сестра хоть раз в жизни заражается какой-нибудь серьезной болезнью, каждая шестая получает хроническое заболевание. Московская медсестра - это практически всегда девушка из провинции, которая приезжает в Москву в поисках счастья и, увы, почти никогда его не находит. Ее доходы (с левыми заработками, случайными приработками и благодарностью от пациентов) редко превышают тридцать тысяч рублей. Мечта большинства этих девушек - выйти замуж, купить в Москве квартиру и нарожать кучу детей. У выпускницы медучилища две дороги: в платную клинику, где лечатся обеспеченные люди и в коридорах тихо играет музыка, или в общедоступную, где лежат все подряд, а вместо музыки звучит мат. Парадокс, но проще устроиться в клинику платную. В частных лечебных учреждениях зарплата хоть и выше, чем в государственных, но другого источника дохода там нет! Благодарность пациентов в платной клинике в лучшем случае ограничивается коробкой конфет и словами признательности. Средняя «белая» зарплата московской медсестры девять тыс. руб. в месяц. Поэтому, когда больные предлагают деньги, медсестры практически никогда не отказываются, считая это не взяткой, а благодарностью.

Медсестрами в свое время работали актриса кино Татьяна Друбич и телеведущая Елена Малышева. Медбратьями были солист группы «Дискотека «Авария» Алексей Серов, драматург Григорий Горин, актер, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин. Впрочем, медбрат теперь птица редкая. Среди девяноста тысяч медсестер Москвы их не более двух тысяч и работают они там, где нужна мужская сила: травмпункт, морг, психиатрическая лечебница, отделение реанимации. Среди медицинских сестер есть и своя элита. Это операционные сестры. Частная сиделка - самая высокооплачиваемая работа среднего медицинского персонала. Попасть в касту так называемых рублевских сестер все равно что выиграть в лотерею миллион.

Поистине невероятная судьба выпала простой медицинской сестре по имени Нина. Она была рядом с генсеком Брежневым до самой его кончины, и знавшие ее близко коллеги убеждены - держала в своих руках не только здоровье Леонида Ильича, но и некоторые нити управления государством!

Ведущий программы - Павел Майков