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СТРАШНЕЕ АРЫ ЗВЕРЯ НЕТ!

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Елена ОЛЬШАНСКАЯ ]

СТРАШНЕЕ АРЫ ЗВЕРЯ НЕТ!
Уникальный дрессировщик попугаев Вениамин Игумнов

 Циркового зрителя не удивишь, если на вопрос – какие хищники выступают у вас в программе, будет ответ – львы или тигры. А если сказать, что попугаи, многие удивятся. Но это правда. Попугаи, особенно представители породы ара или какаду, – самые настоящие звери.

 КОГДА попугай нападает, он не просто бьет клювом, а буквально выкусывает часть плоти. Когти у него, как острые крючки, которыми он вцепляется с невероятной силой. Для попугая разгрызть грецкий орех все равно что для человека – семечку. В общем, встретиться с такой разъяренной птичкой никому не пожелаешь. Потому что большой попугай – это почти орел. В мировом цирке дрессировщиков этих экзотических хищников буквально единицы. В отличие от кошачьих, попугаи дрессуре поддаются очень сложно. Для них система «кнут-пряник» никак не подходит. Кнута они не признают вовсе, а пряник возьмут, но не факт, что отработают.

 Заслуженный артист России Вениамин Игумнов – один из немногих дрессировщиков в мире, который сумел приручить и выдрессировать этих красочных птиц. В его рабочей команде – шесть ара и один какаду. И все, как с картинки, – яркие, красивые и… хищные.

Факт

 КОГДА Вениамин Игумнов начинал работать со своими птицами, практически все трюки надо было придумывать самому. Если про тигра, например, известно, что он может сидеть с поднятыми передними лапами, ходить по барьеру, прыгать через кольцо и по физиологии для него это нормально, то про попугая ничего точно сказать нельзя. Что они могут, а что нет, приходилось выяснять опытным путем в течение пяти лет. Зато теперь их возможности видны на манеже. Попугаи могут: ездить на роликах, на самокате, на велосипеде, играть в баскетбол, исполнять антипод (лежа на спине, крутить палочку), прыгать на подкидных досках, почти как настоящие акробаты.

 – Понятно, что настоящих секретов дрессуры вы не расскажете, но все-таки, каким образом удалось наладить контакт с вашими артистами и добиться результатов?

 – Можете не верить, но единственный способ дрессуры – это «договориться» с ними на телепатическом уровне.

 Кстати, по характеру ара намного спокойнее, чем белоснежные какаду. Про последних говорят – они как блондинки. Взбалмошные, нелогичные. Чуть что – громко кричат. Любят петь песни. Из-за этого им нередко достается от своих более сдержанных собратьев.

 – А птицы разных пород не враждуют между собой?

 – Нет, они не страдают национальным шовинизмом.

 – Интересно, а попугаи болеют «звездной» болезнью?

 – Не без этого. Вот, например, Кузя и Вака – звезды. Они прекрасно это осознают и ведут себя соответственно. Когда я захожу в их помещение, то первым делом должен поздороваться именно с ними. Им первым дать кусочек лакомст­ва, так или иначе проявить уважение. Если забудешься, то потом в работе обязательно отомстят. Кузя, например, ни за что не поедет на роликах.

  – И как замаливать вину?

 – Как и с человеком. Извиниться, дать самую лучшую клубничку, сказать, какой он хороший.

 – А между собой они ссорятся?

 – Еще как! Дерутся, как звери. В вольере у каждого свое место. Если его занял другой, хозяин задаст такого жару, что мало не покажется. Попугаи вообще-то индивидуалисты.

Немного про любовь

 В ОТЛИЧИЕ от людей попугаи вступают в интимные отношения только по любви. Вернее, бывает период, когда самцы готовы к неразборчивым связям, но девочки – никогда. Иногда пара может долго дружить, при этом не переходя границ дозволенного. У Игумнова есть такая парочка. Уже много лет между ними развиваются исключительно платонические отношения. И очень трогательные. Они чистят друг другу перышки, причесывают один другого, могут поделиться орешком прямо из клюва в клюв. Но и все! Кстати, из-за такого трепетного отношения к своим чувствам попугаев трудно разводить в неволе. Выбора нет. По этому случаю в Чехословакии даже изобрели своеобразную «виагру» для какаду. Но из-за этого потомство стало, что называется, бракованным. Пошли вырожденцы – мелкие, с дурным характером. И живут недолго, хотя обычный срок жизни для попугаев около 80 лет. Известен, правда, рекорд – 101 год. Столько лет прожил попугай Уинстона Черчилля. Рассказывают, что до последнего дня он ругался нецензурными словами.

 – Насколько легко приручить попугая?

 – Это как повезет. В свое время мой нынешний номер мы работали вместе с женой. И хотя все попугаи прекрасно знали нас обоих, кто-то больше любил ее, кто-то – меня. Если я брал на руки птичку из ее «приближенных», это нередко заканчивалось травмой для меня. И наоборот.

 – Наверное, трудно их содержать?

 – При нормальном содержании попугаи практически не болеют. Самое страшное для них – сквозняк.

 – А что они обычно едят?

 – Попугаи всеядные. Едят мясо, любят куриные кости. Песок и глину – для чистки желудка. Но больше всего любят орехи и ягоды.

 – Как им живется в цирке, на ваш взгляд?

 – Неплохо. Всегда накормлены, в тепле, безопасности, ничего не угрожает. Репетиция и выступление на манеже – как фитнес.

 – В цирке замечено, что многие дрессировщики со временем становятся похожими на своих животных. Про себя можете такое сказать?

 – Со стороны виднее… Но многие говорят, что да. Особенно стал похожим поворот головы.

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