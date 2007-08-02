Москва – город отрочества

Для рок-музыканта и поэта Дианы Арбениной (группа «Ночные снайперы») столица - тот единственный город на Земле, в котором она могла встретить 31-ю весну и в нее влюбиться (о чем поется в одноименной песне).

НЕ уютнее всего на севере моего детства. Я помню эти бескрайние сопки, бесконечную тайгу и евражек (чукотские суслики. - Прим. ред.). Конечно же я туда никогда не вернусь, как и в свое детство, о котором остается только вспоминать. Детство - это для меня еще и Питер, где было так же привольно, как в поселочках моего детства. Москва для меня по ощущениям - это скорее отрочество.

Метро я всегда любила. Мне не слабо прокатиться в подземке и сейчас. Более того, я люблю это делать везде, куда попадаю, - в том же Нью-Йорке или Атланте. Не хочу обижать столицу, но московское метро для меня - это просто сабвей. А в Питере это большой город в городе со своей структурой, лепниной, запахом. В Петербурге изумительное «подземное градостроение». А в Москве - прежде всего «наземное». У столицы есть свой специфический запах и абрис (то есть контур), сохранившийся еще с начала XX века. Хотелось, чтобы люди, от которых это зависит, его уберегли.

Удивительное дело: несмотря на то что каждый из упомянутых городов вызывает у меня разные чувства, мои ощущения от произведений, которые я там написала, не отличаются. Я на сегодняшний день не считаю, что какой-то из городов является столицей определенной музыки. То есть про Питер нельзя, как раньше, сказать, что он - столица рока. А про Москву - что она, к примеру, столица джаза. У нас все перемешалось... Конечно, в Питере больше нерва, больше драйва. А Москва - это более мягкая культура. И в то же время жесткая. Но оголенности в Москве меньше. Поэтому рок-н-ролл должен быть пестован именно Санкт-Петербургом. Впрочем, я бы не хотела формулировать никаких правил - рок у нас в стране рождается повсеместно.