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Дворовые перевороты

В «горячих стройточках» идет война

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Дворовые перевороты
Противостояние жителей и властей для Москвы не новость

 На днях столичный мэр объявил войну точечной застройке. Следом в эту войну вступил глава московского стройкомплекса Владимир Ресин, который ранее являлся инициатором городской политики локального строительства.

 ПО СЛУЧАЮ объявленной войны при Правительстве Москвы даже открыли специальную «прямую линию» (тел. 8(495)-699-41-47) для горожан, которые хотят пожаловаться на застройщиков. Только что жителям от этого телефона? Те, кто борется с небоскребом, медленно растущим на детской площадке в их дворе, пишут в высшие инстанции, подают в суд – и все равно никакого толку.

 Правда, власти провели несколько «показательных выступлений» по борьбе с «точечниками». Например, отказались от планов застройки парка Садовники, Керамического проезда, ул. Константинова. Но это капля в море по сравнению с количеством «горячих стройточек» в столице. Депутаты Мосгордумы насчитали 73 адреса, где проблема застройки не решена.

 Так, жители Щукино блокировали стройку на ул. Бирюзова, 41, где возводится 35-этажный жилой дом. На Дмитровском проезде окрестные жители трижды сносили ограждение стройплощадки. Первый раз 9 мая. Причем ветераны Великой Отечественной тоже пошли в бой – с «болгарками» в руках пилили забор. Жители соорудили баррикады и никого не подпускают. Между тем инвестор уже вовсю продает квартиры в строящемся доме.

 На ул. академика Павлова у д. 23 произошло побоище, которое не удалось замять. Милиционеры в бронежилетах и касках били женщин, стариков. Двенадцати митингующим против точечного строительства у себя под окнами понадобилась «скорая». Люди говорят, что не могли не протестовать, так как боролись не только за землю во дворе, но и за свои жизни. На месте, где собираются построить высот­ку с подземным паркингом, – плывун. Тронуть его – значит подвергнуть опасности обрушения соседние дома. Сейчас строительство приостановлено, Владимир Ресин пообещал провести еще несколько экспертиз. Он подчеркнул, что у застройщика все разрешения в полном порядке, строители несут огромные убытки. Может быть, поэтому во «дворе преткновения» на улице Павлова еще не убраны бетонные блоки, ограждающие стройплощадку. Противостояние продолжается.

 В свете последних событий многие компании, имеющие разрешение на точечное строительство, прикладывают все усилия к тому, чтобы возвести свои здания быстрее. Те, кто разрешения пока не получил, надеются, что очередная кампания по борьбе с «точками» закончится, и все опять будет зависеть от размера отката чиновникам – разве что он станет больше.

Валерий БУЛДАКОВ

У закона нет аргументов

 «НЕОБХОДИМО создать черный список компаний, которые крадут у москвичей их дворы, и опубликовать его, – считает депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. – Точечная застройка находится в серой зоне закона, на стыке нескольких законодательств – градостроительного, земельного, природоохранного. Они крайне противоречивы, в Москве особенно. Пока против точечной застройки есть только устное распоряжение мэра. Хотелось бы, чтобы его слова обрели форму закона». Владимир Ресин заявил, что в ближайшее время будет выпущен соответствующий регламент. Но на тех площадках, что уже находятся под строительством, работы будут продолжаться. Очень выгодная позиция – ведь все лакомые кусочки под точечную застройку в Москве уже расхватали.

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