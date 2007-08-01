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В Чечне восстанавливают судебную систему

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Ильяс МАЦИЕВ ]

 В конце июля в здании Верховного суда Чеченской Республики прошла первая Конференция судей республики, на которой выбирали квалификационную коллегию и экзаменационную комиссию. В состав квалификационной коллегии вошло 15 человек, среди которых представители Президента России, местного парламента, всех судов республиканского уровня и общественности. Коллегия будет работать в течение двух лет.

 ДО СИХ пор судьи, желающие работать в Чеченской Республике, должны были сдавать экзамены на профессиональную пригодность комиссиям разных субъектов страны. После этого кандидатуры на должность судей Чечни утверждала Высшая квалификационная коллегия в Москве, которая и представляла их к утверждению Президенту России. Избрание квалификационной коллегии и экзаменационной комиссии позволит судьям республики быть утвержденными в своей должности, не выезжая за пределы региона.

 С избранием республиканской экзаменационной комиссии все претенденты на должность судьи получат возможность сдавать экзамены местной комиссии. После чего квалификационная коллегия будет рекомендовать их так: если федеральный судья, то Президенту России; если мировой судья, то председателю Верховного суда ЧР. Последний в свою очередь рекомендует мирового судью президенту Чечни. А он представит его на утверждение местным парламентом.

 Судья Верховного суда Чечни Ваха Асуханов говорит, что работа судебной системы Чечни, в том числе и квалификационной коллегии, была прервана известными августовскими событиями 1996 года. Тогда республика фактически вышла из правового поля России. Так что избрание квалификационной коллегии стало важным шагом на пути восстановления судебной системы Чеченской Республики.

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