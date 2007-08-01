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АРМЕЙСКАЯ КОСТОЧКА

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Александр ОРЛОВ ]

АРМЕЙСКАЯ КОСТОЧКА
В спецроте на собаках отрабатываются новые методы дрессировки

 80 лет назад, в августе 1927 г., этот питомник стал поставлять в войска служебных собак. Сегодня он известен далеко за пределами России. Дело даже не в том, что здесь вывели уникальные породы, заслуженно популярные во всем мире. Главное – в «Красной звезде», единственном питомнике Министерства обороны РФ, их обучают военному делу, как сказал бы Суворов, настоящим образом. Впрочем, отсюда выходят не только хвостатые бойцы минно-розыскной и караульной служб, но и профессиональные спасатели.

Упитанное поголовье

 ПИТОМНИК «Красная звезда» поразил. Непривычной чистотой, дивным воздухом подмосковных лесов, отменным собачьим поголовьем и его выучкой.

 – Значит, докладываю: в настоящее время в Вооруженных силах России, в сухопутных войсках, служит порядка 10 тыс. наших собак! – с порога «рапортует» командир части полковник Валерий Реутов. – В год отправляем в войска около 800 бойцов с подготовленными собаками. Аналогов нашему питомнику нет нигде в мире.

 Овчарка 9 лет от роду (вполне пенсионный возраст!) проворно карабкается по вертикальной металлической лестнице на высоту 3-го этажа. Не моргнув глазом, проходит по буму на этакой верхотуре, спускается вниз.

 В сторонке, в теньке, два солдата – с еще двумя овчарками. Интересуюсь: а эти чем удивят?

 – Сейчас эти собаки вам вряд ли что покажут – это новенькие, – поясняет майор Александр Макаренко, замкомандира по службе служебного собаковод­ства. – Наша часть имеет возможность покупать у населения собак, представляющих пользовательскую ценность. Кстати, платим до 8 и более тыс. руб. за голову…

 Своих щенков здесь также продают – всем желающим. По возможности, конечно. Но уже совсем за другие деньги: по максимальной цене (внимание!) – 870 рублей!

А щенки здесь – отменные!

 Вообще, кормежка собак в части – «от пуза». Каждая получает по 600 г сухого корма в сутки – научно обоснованную норму, позволяющую держать собаку «в тонусе». Щенкам и кормящим сукам полагается доппаек: молоко, яйца, мясные субпродукты. Потому маточное поголовье – упитанное, лоснящееся, пышущее здоровьем. По просторным вольерам, на открытом воздухе, завидев нас, азартно скакали черные терьеры, лабрадоры, кавказ­ские, азиатские и немецкие овчарки, московские сторожевые, ротвейлеры. Облаяли они корреспондента на совесть.

 Особые меры предосторожности – в родильном отделении. Чтобы попасть туда, пришлось облачиться в одноразовые тапки, шапочку и халат. Снаружи «собачий роддом» больше похож на дачу бизнесмена средней руки, внутри – вылизан до блеска и даже… кондиционирован!

Медведь на будке

 ПОЛГОДА молодые солдаты обучаются вместе с собакой службе: караульной (охранять объекты Минобороны), минно-розыскной или поисково-спасательной. Затем экзамены и – распределение в части по всей России.

 – Проблема в том, что мы не имеем возможности централизованно отбирать к себе на службу призывников, уже имеющих опыт работы с собаками, а еще лучше – со своей собакой, – сетует зам­командира по воспитательной работе подполковник Дмитрий Малеев.

 Поэтому чаще всего приходится солдату учиться азам кинологии и дрессировки уже на месте. Каждый обеспечивается полным комплектом защитного снаряжения, проходит многодневный инструктаж.

 В каждом вольере стоит просторная будка, где собака спит, а зимой прячется от мороза. Так вот, первый, кого увидел, – кавказец по кличке Бархан. Этот черный с подпалинами гигант, больше смахивающий на медведя, взгромоздился на будку и вполне дружелюбно помахивал хвостом, наблюдая за перемещениями граждан­ского лица в окрестностях его владений. Но стоило мне зайти за невидимую черту, подойти поближе к вольеру, пес «заговорил» таким же густым басом, каким ревет в тумане морской сухо­груз. И как-то сразу показалось, что двери в его вольер хлипковаты, а решетки – непростительно хрупки… На его лай тут же отреагировали соседи. По всему периметру из сотни воль­еров понесся такой рев и лай, что собственного голоса нельзя было расслышать…

 Солдаты общаются со своими собаками ежедневно: занимаются обучением, кормят, моют за питомцами тарелки – в огромных котлах с кипятком. Ежедневно драят-прибираются в вольерах, вычесывают своих собак.

 Собаки питомника «Красная звезда» прошли все войны и конфликты за последние лет 70: от событий на Халхин-Голе до афганской кампании и Чечни. Интересно, что нынешний командир части сам попал в Афганистане в переплет. Собака минно-розыскной службы не смогла отработать на дикой жаре с полной выкладкой, пропустила мину, и БТР, в котором ехал Валерий Реутов, взлетел на воздух… Неудивительно, что за тщательностью боевой подготовки командир следит особенно строго.

СПРАВКА «АН»

 ПИТОМНИК был основан в 1924 году. Интересно, что специалистов-кинологов в стране тогда просто не было. Поэтому для дрессировки и исследовательской работы в «Красную звезду» пригласили известных цирковых артистов – братьев Дуровых.

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