АРКТИКА ЖДЕТ ХОЗЯИНА

«Арктика-2007».

АРТУР Чилингаров, Герой Советского Союза, известный ученый-полярник, депутат Государственной Думы РФ

– Кроме России есть еще несколько стран – претендентов на богатства арктического шельфа. В частности, США заявили о снаряжении экспедиции. Нет ли опасений, что в будущем может разразиться конфликт из-за этого?

– В любом случае, вопрос о том, к какой стране относится шельф, решается сегодня международным сообществом. В ООН есть специальная комиссия по шельфу, которая определяет это в зависимости от тех достижений, того вклада и той доказательной базы, которые внесла та или иная страна.

Мы, наконец, вернулись в Арктику. И чем больше мы будем здесь находиться и работать, тем больше шансов доказать, что это – наша территория. И мы готовы доказать это!

Мы всегда открыты для международного сотрудничества. Кстати, в состав экспедиции мы пригласили и иностранных друзей – известных полярных исследователей из Швеции и Австралии.

– А может ли кто-то, помимо России, реально претендовать на разработку арктического шельфа?

– Сейчас очень много стран интересуются Арктикой – это и Канада, и США, и Франция. Вот сейчас французы дрейфуют в районе полюса на своей вмерзшей в лед яхте. Эта экспедиция начиналась как французско-российская, и мы следим за ними – они сейчас находятся на расстоянии 50–60 км от нашего маршрута. Это и Анг­лия, и Китай, даже Греция имеет свой ледокол. И конечно, все северные страны, входящие в Арктический совет.

Сейчас идет Международный полярный год, в рамках которого здесь работает более 60 стран, прежде всего по проблемам влияния Арктики на изменения климата.

– Если какая-то страна попросит для изучения шельфа нашей поддержки, в част­ности батискафы «Мир», мы готовы предоставить их?

– Будем думать. Вообще у нас бесспорный приоритет в этой области. Россий­ские исследователи первыми погрузились на дно Северного Ледовитого океана. У нас есть очень интересные наработки по глубоководным исследованиям Арктики, в частности в районе хребта Гаккеля. А вообще мы – за широкое международное сотрудничество в Арктике, но с безусловным учетом российских интересов.

– Каковы гарантии того, что результаты вашей экспедиции будут признаны мировым сообществом?

– Я думаю, здесь не должно возникнуть вопросов. А вообще я сконцентрирован сейчас на главной задаче – предстоящем погружении. Нам осталось совсем немного. В ближайшее время на дне океана в географической точке Северного полюса будет установлен российский флаг из титана и заложена капсула. Надеюсь, что Бог будет с нами.

МИХАИЛ Слипенчук, генеральный директор инвестиционно-финансовой компании «МЕТРОПОЛЬ»

– Почему вы, успешный представитель российского бизнеса, уже не в первый раз отправляетесь к Северному полюсу?

– Прежде всего я – профессиональный географ, выпускник географического факультета МГУ. Но, несмотря на то что в дальнейшем я был вынужден поменять специальность и стать финансистом, неодолимая жажда к путешествиям осталась.

Что касается Северного полюса, то это одна из самых недоступных точек Земли, куда издавна стремились попасть очень многие, но не всем это удавалось.

Два года назад наша компания «МЕТРОПОЛЬ» поддержала первый в истории полет на воздушном шаре «Святая Русь» к Северному полюсу. И вот сейчас – первое в истории человечества погружение на глубоководных обитаемых аппаратах «Мир» на дно Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса. И для меня приятно и почетно участвовать в этой экспедиции в качестве исследователя.

– Арктический шельф в СМИ называют «кладовой углеводородов». Возглавляемая вами компания «МЕТРОПОЛЬ» известна своими крупными полиметаллическими проектами. Не планируете ли вы в будущем заняться разработкой арктических нефтегазовых месторождений?

– Проекты по освоению арктических нефтегазовых месторождений – очень дорогостоящие и высокотехнологичные. На сегодняшний день перед нами этот вопрос не стоит.

– Возможно ли уже сейчас «застолбить» за определенными компаниями конкретные участ­ки дна?

– Цель нашей экспедиции – определить границы российской шельфовой зоны. По международным законам шельф является продолжением территории государства. А что касается «застолбить участки», то это задача государства – определить границы месторождений и через аукционы выдавать лицензии на их разработку.

– Вы идете на ледоколе, который называется «Россия». А есть ли ощущение, что мощь нашей страны крепнет и не только в деле исследования Арктики, но в целом как одной из ведущих мировых держав?