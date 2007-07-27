Дальняя авиация возрождается
№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Небывалый шум подняли на Западе вокруг недавних полетов российской дальней авиации. Мол, никогда еще за последние 10–15 лет российские «стратеги» не подлетали так близко к берегам Англии и Норвегии. Чтобы узнать детали этой воздушной операции, корреспондент «Аргументов неделi» позвонил в Главный штаб ВВС России.
ТАМ сообщили, что в частях и подразделениях дальней авиации, базирующихся на авиабазе Энгельс, на других аэродромах проходили плановые полеты – в воздух поднимались самолеты
В ходе полета наши «стратеги» наблюдали приближение истребителей ВВС Англии и Норвегии («Торнадо» и
– Наши самолеты выполняли плановые полеты в нейтральных водах, – сообщил главнокомандующий ВВС
Летная подготовка в
Сейчас полеты стратегических ракетоносцев с целью подготовки молодых экипажей продолжаются. Более того, в России начинаются работы по созданию нового стратегического ракетоносца для дальней авиации. Основные разработки будет вести конструкторское бюро «Туполев», самолеты которого
– Этот ракетоносец будет способен взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых, нести ядерное и высокоточное оружие (ракеты и бомбы), преодолевать любые системы ПРО. Он будет действовать на любых сухопутных и морских театрах военных действий, в любых погодных и климатических условиях, – рассказал заместитель командующего
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