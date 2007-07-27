 Скандальные разборки - неотъемлемая часть богемной жизни. Тот, кто сегодня мило улыбается с экрана и вещает ангельским голоском, завтра может мертвой хваткой вцепиться в коллег по цеху и в свое ближайшее окружение. И здесь нет места морали, профессиональной этике и кровным узам...

"> Скандальные разборки - неотъемлемая часть богемной жизни. Тот, кто сегодня мило улыбается с экрана и вещает ангельским голоском, завтра может мертвой хваткой вцепиться в коллег по цеху и в свое ближайшее окружение. И здесь нет места морали, профессиональной этике и кровным узам...

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Скандальные разборки по ту сторону телеэкрана

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Алексия МЕЛЕВСКАЯ, Алена СНЕЖИНСКАЯ ]

Скандальные разборки по ту сторону телеэкрана
Примадонна умеет дружить с Крутым, Фото Г. УСОЕВА

 Скандальные разборки - неотъемлемая часть богемной жизни. Тот, кто сегодня мило улыбается с экрана и вещает ангельским голоском, завтра может мертвой хваткой вцепиться в коллег по цеху и в свое ближайшее окружение. И здесь нет места морали, профессиональной этике и кровным узам...

Валерия и Ротару - заложницы?

 ПОЖАЛУЙ, самой скандальной разборкой, которая отразилась не только на ее участниках, но и на всех представителях шоу-индустрии, стало выяснение отношений между Игорем Крутым и телевизионным боссом Константином Эрнстом. Несмотря на то что конфликт, который в шоу-бизнесе окрестили «переделом территорий», произошел около трех лет назад, разбор звездных полетов продолжается до сих пор.

До определенного момента Игорь Яковлевич Крутой успешно занимался не только своими каналом Муз-ТВ и радиостанцией «Love-радио», но и помогал Первому каналу в выпуске довольно рейтинговых передач вроде «Песни года» и «Фабрики звезд - 4». Однако вскоре все изменилось, и артисты, которые обивали пороги кабинета Крутого, дабы быть облагодетельствованными и урвать себе максимальное количество эфиров, из-за конфликта Крутого и «первой кнопки» были вынуждены отказаться от общения с ним и уйти в оппозицию.

 Говорят, конфликт медиамагнатов начался из-за интереса Первого телеканала к музыкальному продюсированию. С тех пор, по словам Крутого, канал вредил ему везде, где только мог. То некие люди в масках врываются в его офис в поисках каких-то документов, в то время как никого из руководства нет на месте. То Первый канал скоропостижно хочет перенести свой конкурс «Пять звезд» из Сочи в Юрмалу, да еще забить те же сроки, что и «Новая волна» Крутого. К тому же с первой кнопки исчезает «Песня года», а «Новая волна» долго не может найти телевизионное пристанище.

 Разрулить проблему с телевизионной трансляцией «Новой волны» помогла Крутому Алла Пугачева. Правда, на проекте первого канала «Пять звезд» Примадонна для дипломатии тоже отметилась. Несмотря на это ходят слухи, что вскоре к Крутому пришли с предложением... поделиться половиной бизнеса. Игорь Яковлевич, покрутив у виска, посмеялся и забыл про инцидент.

 Зато не до юморины было рядовым артистам. Разборка медиамагнатов вынудила их поделиться на тех, кто дружит с Крутым, и тех, кто с Эрнстом. Демонстрацией отношений несколько лет назад стала «Новая волна». Тогда не моргнув глазом исчезли друзья композитора Иосиф Пригожин с Валерией, Максим Фадеев со своими проектами, постоянный ведущий «Новой волны» Валдис Пельш и его коллега Андрей Малахов...

 Под разными предлогами «отчалили» и такие старые друзья господина Крутого, как София Ротару, Игорь Николаев, Леонид Агутин. Но их тогдашнее решение понять можно - лишиться эфиров первой кнопки все равно что выпасть из основной обоймы шоу-бизнеса.

 В этой склоке попали под раздачу и выпускники четвертой «Фабрики звезд» (которой руководил Крутой), оказавшиеся заложниками ситуации. У Стаса Пьехи и Ксении Лариной были подписаны контракты с Крутым, согласно которым они должны были участвовать в гастрольном туре всех «фабрикантов». Но Первый канал предложил этим двоим участие в «Последнем герое». Крутой был категорически против, и у ребят даже отобрали загранпаспорта. В знак протеста Ларина спрыгнула с уже набирающего скорость поезда, везущего ребят на гастроли. Со Стасом же «АРС» вел затяжной судебный процесс, после которого Крутой неожиданно «простил» Пьеху.

 Отнюдь не мирно закончился изначально мирный разговор помощника Игоря Крутого Вячеслава Кормильцева с продюсером Евгением Фридляндом, который без эфира на Первом канале отказался ехать в Юрмалу со своими артистами («Премьер-министр», Борис Моисеев, «Ассорти» и др.). По слухам, эти двое даже умудрились подраться в кабинете. Правда, Евгений по сей день утверждает, что никакой драки тогда не было. При этом отмечает, что фирма «АРС» очень некорректно ведет себя в шоу-бизнесе.

Курникова разбирается с родителями в суде

 СКАНДАЛ в семье теннисистки Анны Курниковой - яркий пример того, что родственные узы не являются спасением от алчности и жадности. Когда Анна обзавелась шикарной недвижимостью в престижном районе Майами-Бич, ее родители Алла и Сергей Курниковы захотели отсудить две трети этого особняка. Теннисистка же наотрез не хотела соседствовать с родными. Тогда родители через адвоката стали утверждать, что помогли Курниковой с покупкой, так как по причине несовершеннолетия она не имела права осуществлять сделку. Алла и Сергей уверяли, что добавили свои 3,5 млн. долл. (дом на тот момент стоил пять). Но, по словам Анны, жилье она полностью купила себе сама, а также заплатила миллион долларов за его перестройку и модернизацию.

 Кстати, некоторые источники утверждали, что из-за этой истории Анна едва не потеряла Энрике Иглесиаса. Возлюбленный очень переживал из-за ее семейных разборок, так как его трепетное отношение к семейным ценностям никак не поддерживало того, что можно судиться со своими родными.

Мужчины Мельниковой устроили поножовщину

 КРОВАВЫЙ скандал с телеведущей программы «Вести-Москва» Анастасией Мельниковой вошел в историю Останкино под кодовым названием «шерше ля фам». Разборки гендиректора «ТВ-Столица» Дмитрия Паппе и редактора информационной службы НТВ Артема Протасенко закончились в стенах останкинского туалета поножовщиной.

 Драма случилась из-за того, что мужчины не смогли договориться о судьбе двухлетней дочери Анастасии, рожденной от Дмитрия. Артем, считавшийся гражданским мужем телезвезды, хотел удочерить девочку, но Паппе был против. В итоге Паппе с тяжелыми ранениями загремел в реанимацию, а Протасенко - на тюремные нары. Как говорят осведомленные люди, за время работы на телевидении Анастасия Мельникова не сумела нажить себе друзей. Поэтому, когда она осталась без опоры, конкурентки воспользовались ситуацией и выжили ее из проекта. Как удалось выяснить нашему корреспонденту, Мельникова вернулась в родной Нижний Новгород, где и живет сейчас со своей дочерью.

Война с «кормильцами»

 НЕРЕДКО звезды воюют и со своими «кормильцами». Правда, делают они это в основном через судебные либо криминальные инстанции. К примеру, суд вернул Кате Лель свободу и помог избавиться от продюсера Александра Волкова. Таким же образом рассталась с бывшим покровителем и Наталья Подольская.

 Группе «Премьер-министр» бой с продюсером Евгением Фридляндом выиграть не удалось. Права на имя, которое после регистрации становится товарным знаком, остались за последним. Ребяткам ничего не осталось, кроме как переименоваться в непонятное «ПМ» и со стороны наблюдать за новым составом «премьеров».

 Серьезно поскандалил со своим бывшим проектом «Плазма» и Дима Маликов. Но после ряда резких заявлений бывшие партнеры заключили мировую и пошли своей дорогой. Правда, ходят слухи, что коллективу, чтобы оставить за собой права на ими же придуманное имя и песни, пришлось выплатить Маликову внушительную сумму отступных.

 Разборки с «таинственным» благодетелем закончились для Авраама Руссо огнестрельными ранениями, бегством из России и внушительным долгом Иосифу Пригожину.

 А вот судебный процесс между Димой Биланом и продюсерской компанией «Союзконцерт», которой вдова Юрия Айзеншписа продала права на певца и его репертуар, на днях обрели новый скандальный поворот. Объявился очередной владелец хитов Димы Билана. По словам адвоката певца, компания «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг» просит суд признать незаконной сделку между вдовой Айзеншписа Еленой Ковригиной и продюсерской компанией «Союзконцерт» о передаче ей прав на 13 песен Димы. Как утверждают юристы, незадолго до смерти Юрий Айзеншпис продал все песни первого альбома Билана «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг». Так что творческая свобода Билана - вопрос по-прежнему спорный. Одно точно - грызня только начинается!

 

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