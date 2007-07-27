//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Зачем вы, девушки, богатых любите?

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Подготовила Татьяна МЕДВЕДЕВА ]

Зачем вы, девушки, богатых любите?
Собчак и Робски – девушки из будущего?

 Платье Кавальи, туфли – Дольче Габбана, сумка – «Биркин» от Гермес, авто – «мерседес», шопинг в Лондоне, Милане и Париже, отдых в Куршевеле и замуж только за олигарха – такова программа-максимум современных охотниц за миллионерами.

 Несмотря на то что в нынешней России женщина может реализовать себя в самых разных профессиях, очень многие девушки грезят о легкой и красивой жизни под крылом богатого «папика». Какие женщины котируются на рынке невест и любовниц? Какая брачная стратегия наиболее разумна? Чтобы разобраться в этих вопросах, обратимся к творчеству и личному опыту «гламурных писательниц» и светских львиц – Арины Холиной, Ксении Собчак, Оксаны Робски и Лены Лениной.

Модели, актрисы, наследницы

 НАТИСК рекламы и глянцевых журналов, культ жизненного успеха, богатства и роскоши приводит к тому, что для многих девушек мечта «выйти замуж за богатого» становится настоящей идеей фикс. Они вступают в отношения с богатыми покровителями, становятся любовницами и содержанками, исходя из философии: любовь приходит и уходит, а бриллианты и квартиры остаются.

 Чтобы осуществить свою мечту о богатой жизни, прагматичные барышни, понимая, что молодость – товар недолговечный, обращаются к сутенерам. Самый известный из них – Петр Листерман, который организовал «Фабрику невест» – международный синдикат по прокату российских Золушек.

 Интересно, что на рынке невест и любовниц действует своеобразная мода, и сегодня в среде бизнесменов котируются «статусные женщины». Рассказывает автор гламурных романов Арина Холи­на: «Любопытно проследить, как у нашей буржуазии менялись вкусы. В начале 90-х гг. многие предприниматели приезжали в столицу из провинции делать бизнес и привозили с собой из родных городов девушек, эдакий «полуфабрикат», которых в Москве одевали, обували и учили не говорить «гы-гы». Потом бизнесмены стали общаться с манекенщицами, которые уже были готовым «гламурным продуктом». Потом пошла мода на девочек из хороших семей – «бедных, но благородных», с корнями, с квартирами в сталинских домах – на таких, которые могли отличить Шишкина от Репина. Потом появились актрисы, певицы, дизайнеры одежды, балерины – девушки с именем, которых вся страна знает. И бизнесмены переключили внимание на них, потому что, ясное дело, круче встречаться с Алиной Кабаевой, чем с Машей Ивановой, которая прекрасно разбирается в поэтах Серебряного века, но не попадает в светскую хронику. Следующим этапом, мне кажется, будет охота за наследницами – такими, как Ксения Собчак или Дарья Жукова, потому что они не только прекрасно образованны, но и знамениты, богаты, и у их родителей грандиозные связи».

Равные партнеры

 А ЧТО произойдет с девушкой, которой удастся вытащить «счастливый билет» и окольцевать олигарха? Ответ можно найти в книге Оксаны Робски и Ксении Собчак «Zамуж за миллионера». Рублевскую жену ждет шопинг в Лондоне, Милане и Париже. Регулярные измены мужа с девушками модельной внешности. Антидепрессанты и сеансы у психоаналитика. Поездки в Шаолинь и посещение мудрецов Индии. Пластическая хирургия и борьба со старением, а главное – вечный страх потерять все, что имеешь, ведь каждый день «в Москву прибывают составы шестнадцатилетних прелест­ниц, которые мечтают увести мужа-олигарха». Сами светские львицы Робски и Собчак «миллионера своей мечты» еще не встретили, в настоящее время обе дамы не замужем и призывают девушек делать ставку не на олигархов, а на мужчин среднего достатка, более перспективных для долгосрочных брачных отношений.

 Еще более реалистичной стратегии советует придерживаться Лена Ленина, автор книг из серии «Как сделать карьеру и завоевать любого мужчину».

 В одной из них она пишет: «Моя любимая теория в отношениях между людьми – это принцип рыночной экономики в любви. Каждый имеет свою рыночную стоимость. Сторонники прин­ципа справедливости выделяют шесть элементов, которые являются активами на открытом рынке, куда отправляются люди, ищущие любви:

 – физическая привлекательность,

 – обладание деньгами или иным имуществом и собственностью,

 – положение в обществе или авторитет,

 – эрудиция, компетентность или знания,

 – общественно значимые навыки и добродетели,

 – внутреннее естество, характер и личные качества.

 В самых счастливых отношениях партнеры более или менее одинаковы в каждой из вышеперечисленных категорий и, если это не так, их качества уравновешивают друг друга».

КОММЕНТАРИЙ ЗВЕЗД

Мужской взгляд

 Продюсер Марк Рудинштейн: Я люблю Золушек. Люблю создавать женщин, поэтому у меня всегда были женщины «из русских селений», даже городских не было. Мне всегда хотелось, чтобы женщина, которая была со мной, мной гордилась. Думаю, что женщина должна быть мудрой по жизни. А что это значит? Она должна все время хвалить мужчину, и тогда он сможет прожить с ней всю жизнь, даже если она самая обыкновенная «серая мышка». Мы, мужчины, в душе мальчишки. Когда нас хвалят, мы готовы перевернуть мир.

Женский взгляд

 Актриса Наталья Лесниковская («Сестры по крови»): Многие современные девушки считают своей сверхзадачей выйти замуж за богатого. Наверное, зерно разумности в этом есть, ведь сама природа так устроена, что самка хочет создать для своих детенышей максимально хорошие условия. Но не нужно все доводить до абсурда и искать мужчину по принципу – какая у него машина, какая квартира. Каждый выбирает свое. Кто-то делает свой выбор по принципу «пусть буду хотя бы богатой, если не могу быть счастливой». Но ведь жизнь одна, молодость одна, и душа одна. Зачем продаваться? Если ты выбираешь партнера по карману, а не по сердцу, то за это придется платить.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

Александр Лукашенко заявил, что постулат суверенитета остается незыблемым для Белоруссии. «Самые актуальные проблемы находятся в экономической сфере», - подчеркнул он. О торге Лукашенко за суверенитет размышляет Анатоолий ВАССЕРМАН...

//Общество

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Знаменитый бард Александр Новиков неоднократно выступал на страницах АН. Предлогом новой встречи с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым стал очередной международный конкурс Евровидения, который пройдёт в мае в Израиле.

//В мире

Американский генерал заявил: США готовы сдерживать Россию в Арктике

Американский генерал заявил: США готовы сдерживать Россию в Арктике

Командующий Европейским командованием ВС США генерал Кертис Скапарротти заявил о готовности США сдерживать Россию в Арктике. "Мы посылаем сигнал, что Арктика для нас важна", - подчеркнул он.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Мозг – всему голова

Мозг – всему голова

Принято считать, что каждое следующее поколение должно быть быстрее, выше, сильнее и умнее предыдущего. Одновременно с этим в обществе распространён стереотип, что «молодёжь нынче не та». О том, так ли это, почему одарённость случайна, «АН» поговорили с профессором Сергеем САВЕЛЬЕВЫМ

//В мире

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР

В министерстве обороны Российской Федерации разработаны два варианта ответа на случай вторжения Вооруженных сил Украины в непризнанные республики Донбасса. С таким заявлением выступил политолог Дмитрий Куликов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В США призвали Киев уволить главу антикоррупционной прокуратуры Украины

В США призвали Киев уволить главу антикоррупционной прокуратуры Украины

Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти снять с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в связи с потерей доверия.

//Общество

Пациент участвует в своём личном выздоровлении

Пациент участвует в своём личном выздоровлении

Создатель системы альтернативной неврологии и ортопедии Сергей Михайлович БУБНОВСКИЙ поделился с нами основами методики лечения, разработанной им самим. Бубновский рассказал, почему в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата он не приемлет фармакологического лечения и корсетов.

//Общество

В Москве резко похолодает перед 8 марта

В Москве резко похолодает перед 8 марта

В Москве резко похолодает перед 8 марта. По прогнозу столичных синоптиков, морозы придут на смену мартовской оттепели. В среду, 6 марта, начнется "арктическое вторжение". В ночь на 7 марта ожидаетмя мороз.

//Общество

Чиновница во Владимирской области объяснила родителям, кто должен кормить школьников

Чиновница во Владимирской области объяснила родителям, кто должен кормить школьников

В сети опубликовано видео, как руководитель департамента образования Владимирской области объясняет, кто должен кормить школьников. "Организация питания в школах согласно закону об образовании - обязанность родителей".

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Происшествия

В двух аэропортах и на вокзале Лондона нашли бомбы

В двух аэропортах и на вокзале Лондона нашли бомбы

Три самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник в зданиях лондонского аэропорта "Хитроу", аэропорта "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо". Об этом сообщает Sky News.

//Новости СМИ2

//В мире

Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС

Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Йоханнес Хан объяснил, что Грузию считают страной безопасной, поэтому грузинским гражданам не стоит использовать возможность безвизовых поездок в государства Шенгенской зоны с целью подачи в них заявлений об убежище.

//Шоу-бизнес

Звезды в шоке. От размера своих пенсий

Звезды в шоке. От размера своих пенсий

Российские артисты не раз заводили разговоры о собственных пенсиях. Когда сами, а когда и отвечая на вопросы журналистов и поклонников. Но итог сводится к небезызвестному высказыванию: "Звезда в шоке!".

//Общество

Макаревич: "Примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова схожа"

Макаревич: "Примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова схожа"

Рок-музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал о сходстве между запретом концертов сатирика, уроженца Одессы Михаила Жванецкого на Украине и критикой актера Алексея Серебрякова в России.

//Спорт

Здоровьем Кокорина займутся врачи из команды "Зенит"

Здоровьем Кокорина займутся врачи из команды "Зенит"

Здоровьем Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, займутся врачи из команды "Зенит". У Кокорина больное колено. В УФСИН пошли навстречу, дали разрешение врачам "Зенита" провести обследование Кокорина.

//Общество

Дело Кирилла Вышинского передано в суд

Дело Кирилла Вышинского передано в суд

Арестованный на Украине руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский получил возможность ознакомиться с материалами его уголовного дела, журналисту вручили обвинительный акт.

//Экономика

Компания Ford Motor может закрыть два своих завода в России

Компания Ford Motor может закрыть два своих завода в России

Корпорация Ford Motor Co может закрыть два своих крупных заводов в России в рамках плана по реструктуризации деятельности в нерентабельных регионах. В конце 2018 года Ford столкнулся со снижением прибыли.

//Новости партнеров

//Наука

На МКС завершился эксперимент по биопечати живой плоти

На МКС завершился эксперимент по биопечати живой плоти

Первый в мире эксперимент по печати живых тканей в невесомости на борту Международной космической станции завершен, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Инвитро".

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова опубликовала гарантированно взрывное фото

Анфиса Чехова опубликовала гарантированно взрывное фото

Сильно похудевшая телеведущая Анфиса Чехова балует своих поклонников, публикуя в Инстаграм очень личные фото. Фигура Анфисы выглядит соблазнительно: тонкая-тонкая талия, пышная грудь, стройные ноги.

//Шоу-бизнес

Собчак и Волочкову вызвали на допрос по делу об убийстве

Собчак и Волочкову вызвали на допрос по делу об убийстве

Звезд шоу-бизнеса допросят по делу об убийстве российско-израильского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая Калмановича. СК РФ возобновил расследование дела.

//Общество

Во Владимирской области ЧП произошло на заводе в Гороховце, есть пострадавшие

Во Владимирской области ЧП произошло на заводе в Гороховце, есть пострадавшие

Семь человек пострадали на заводе по производству стеклотары в Гороховце. Глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела: сейчас выясняется, что произошло на заводе "Русджам" - взрыв или просто возгорание.

//Экономика

В сотню самых богатых людей мира по версии Forbes вошли восемь россиян

В сотню самых богатых людей мира по версии Forbes вошли восемь россиян

Восемь россиян вошли в первую сотню списка самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Лидером среди них стал Леонид Михельсон, в 2018-м уступивший первое место Владимиру Лисину.

//Политика

Google исправил на своих картах обозначение Крыма

Google исправил на своих картах обозначение Крыма

Американская компания Google исправила ошибку с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма, с которой столкнулись некоторые пользователи сервиса Google карт.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
2

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
5

Обнародовано примерное количество готовых воевать за ДНР российских добровольцев

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры