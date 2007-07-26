 Ученые всего мира давно размышляют о том, как защитить метро от химического и бактериологического оружия. Ведь если оно, не дай Бог, туда попадет, то работа подземки будет парализована месяца на два как минимум. Был издан специальный закон столичного правительства о таких разработках. И вот на днях межведомственная комиссия в составе специалистов из Министерства обороны, МЧС, ФСБ, Метрополитена приняла на вооружение первый опытный образец электронной системы оповещения об угрозе химического и бактериологического заражения.

"> Ученые всего мира давно размышляют о том, как защитить метро от химического и бактериологического оружия. Ведь если оно, не дай Бог, туда попадет, то работа подземки будет парализована месяца на два как минимум. Был издан специальный закон столичного правительства о таких разработках. И вот на днях межведомственная комиссия в составе специалистов из Министерства обороны, МЧС, ФСБ, Метрополитена приняла на вооружение первый опытный образец электронной системы оповещения об угрозе химического и бактериологического заражения.

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Как в метро из пушки стреляли

Систему химзащиты подземки испытали водкой

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

 Ученые всего мира давно размышляют о том, как защитить метро от химического и бактериологического оружия. Ведь если оно, не дай бог, туда попадет, то работа подземки будет парализована месяца на два как минимум. Был издан специальный закон столичного правительства о таких разработках. И вот на днях межведомственная комиссия в составе специалистов из Министерства обороны, МЧС, ФСБ, Метрополитена приняла на вооружение первый опытный образец электронной системы оповещения об угрозе химического и бактериологического заражения.

 РАЗРАБОТКА и испытания специальных датчиков, реагирующих на ядовитые соединения, длились полтора года. Для начала этими электронными приборами оснастили станцию «Белорусская»-кольцевая. Но разработчики обещают, что в течение 2007-2009 гг. аналогичные системы химического контроля появятся еще на 35 станциях московского метро. Сначала ими будет укомплектована кольцевая линия, а затем несколько основных самых загруженных радиальных веток метро.

 При химической атаке станции система моментально подаст сигнал оператору. Затем на экране компьютера появится детальная схема поражения объекта, где зелеными стрелками будут показаны безопасные пути для вывода людей. Аналогичные электронные карты одновременно получат и наши силовики.

 Подобную систему безопасности разрабатывают сейчас и американцы. Они уже потратили 1 млрд. долл. на разработку химзащиты вашингтонской подземки. Для сравнения, наши специалисты могли оперировать суммой куда более скромной. Всего 20 млн. руб. на разработку системы и по 1 млн. руб. на монтажные работы на каждой станции.

 Мэр Лужков, как главный заказчик, внимательно следил за испытаниями электронной системы оповещения. И всегда просил лишь об одном: «не выходить за рамки установленного бюджета».

 «После окончания монтажных работ на станции «Белорусская» нам необходимо было провести испытания под землей - и на глазах межведомственной комиссии. Имитировать газовую атаку непосредственно на платформе, - говорит главный разработчик информационно-аналитической «Системы-М», доктор технических наук, профессор Александр Попов. - Без этого невозможно внедрить наше изобретение в эксплуатацию на других станциях».

 Но как? Не применять же настоящую отраву! Сначала наладчики предложили бросить гранату с «черемухой», то есть со слезоточивым газом. Но работники метро не поддержали эту идею. Тогда инженеры-химики решили поступить по-русски и к приезду гостей распылили на станции водку из небольшой пожарной пушки. Датчики не подвели, а силовики остались довольны.

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