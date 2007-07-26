Преследователь экипажей

Прямо напротив Кремля, где расположились сразу несколько симпатичнейших факультетов МГУ, проживало немало чудаков.

ОДНИМ из них был Николай Васильевич Бугаев, отец знаменитого писателя Андрея Белого. Читал он математику и, строго говоря, был сухарем. Хотя не без чудачеств.

Он, например, на дух не выносил ни губернатора Москвы, ни самого царя. И не скрывал своих чувств. Насчет первого у математика было одно лишь слово - «педераст». Второй - «мальчишка». Коллеги это знали и старались не упоминать в присутствии Бугаева двух этих деятелей.

Если он председательствовал на экзамене, то обязательно следил, чтобы никто не избежал сего судилища. Случалось, что какой-нибудь недоучившийся школяр, чувствуя слабость подготовки, пытался улизнуть. Тогда Николай Васильевич строго внушал ему: «Стыдитесь, батюшка! Идите-ка, тащите билет. Не работали, а мужества осрамиться нет! Ну что ж такого-то: осрамитесь - и кончено!»

А после экзамена обязательно спросит: «Ну, как-с?» «Выдержал!» - ответит радостный школяр.

«Вот видите! - говорил еще более радостный преподаватель. - А вы говорите». Не секрет, что Андрей Белый списал чудака-математика для романа «Москва» именно со своего дорогого папаши.