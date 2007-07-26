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Секретный «Воронеж» под Армавиром

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]

 Раньше это было тайной из тайн. Лишь недавно на переговорах с Бушем президент Путин упомянул о ней. Радиолокационная станция «Воронеж-ДМ» во много раз по своим параметрам превосходит знаменитую РЛС в азербайджанской Габале. Ее начали строить в районе Армавира в мае 2006 г., а семь месяцев спустя – 15 декабря – уже начались испытания, осуществился первый выход сигнала в эфир. Полный ввод станции в строй в 2008 г. обеспечит прикрытие России с южного, самого опасного стратегического направления на пространстве от Северной Африки до Китая. 

 «ВОРОНЕЖ-ДМ» принадлежит к новому поколению РЛС, а главное ее отличие от предыдущих – высокая заводская готовность и современная элементная база. Если Габа­линская РЛС в Азер­байджане типа «Дарьял» – это бетонный монстр высотой 128 м, который обслуживают около 2 тыс. человек, то для «Воронежа» из капитальных сооружений требуется лишь ровная бетонная площадка. Новая станция потребляет в семь раз меньше электроэнергии, чем РЛС «Дарьял» в Габале. Численность обслуживающего персонала тоже значительно сокращена. Так что затраты на содержание и эксплуатацию у новой станции примерно на 40% ниже. Среди плюсов также соответствие требованиям экологической безопасности – электромагнитное поле в окрестностях «Воронежа» ниже предельно допустимого и не оказывает негативного воздействия на окружающих.

 Уже не секрет, что после распада СССР у России остались всего четыре РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) – под Москвой, возле Оленегорска, Печоры и Ир­кутска. Еще пять оказались за рубежом. Радар в Скрунде власти Латвии под влиянием США взорвали. Станции в Мукачево и Севастополе Украина объявила своей собственностью. На них работают в основном украинские специалисты, а информация продается Москве. Ввиду ее дороговизны, а также низкой эффективности устаревших локаторов от украинских РЛС недавно решено отказаться.

 Как считают специалисты, «Воронеж-ДМ» – серьезный политический, технологический и экономический прорыв. Если прежде радиолокационные станции, обладающие подобными возможностями, строились 5–9 лет, то нынешний объект высокой заводской готовности собирается и испытывается за полтора-два года. И если Габалинская РЛС обошлась нашему бюджету в 1 млрд. долл., то стоимость армавир­ского радара – 1,5 млрд., но рублей. Всего планируется построить на территории России 5–6 РЛС типа «Воронеж-ДМ», заменив не только «Дарьялы», но и более старые «Волги» с «Днепрами».

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