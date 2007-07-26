 Никита Владимирович Высоцкий, директор Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого, - коренной москвич, живет в Лефортово. Он не умеет серьезно жаловаться и злиться на свой родной город. Москву он осмысляет настолько поэтически, что даже проза о городе в его устах слагается в стихи.

"> Никита Владимирович Высоцкий, директор Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого, - коренной москвич, живет в Лефортово. Он не умеет серьезно жаловаться и злиться на свой родной город. Москву он осмысляет настолько поэтически, что даже проза о городе в его устах слагается в стихи.

">

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

В Москве и неживые предметы - живые...

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

 Никита Владимирович Высоцкий, директор Государственного культурного центра-музея Владимира Высоцкого, - коренной москвич, живет в Лефортово. Он не умеет серьезно жаловаться и злиться на свой родной город. Москву он осмысляет настолько поэтически, что даже проза о городе в его устах слагается в стихи.

 Я ПОКЛАДИСТЫЙ обитатель этих мест. Действительно не умею и не люблю жаловаться. И даже не знаю куда. Иногда, встретившись с близким другом, могу, конечно, эмоционально покряхтеть на судьбу. Но рассказывать свое недовольство, свои обиды всему миру не стану.

 С детства я почувствовал, как живет построенный нами город. С тех пор я уверен, что все неодушевленные предметы в нем реагируют на мои эмоции. Бывало, идешь в темный двор - трусишь. И как назло: за спиной шаги в кустах, шорохи. Потихоньку я научился скрывать эти детские страхи. Убегал от них в зоопарк - там всегда было весело.

 В своем сегодняшнем стариковском возрасте я уже не боюсь леших и домовых. Но по-прежнему чувствую, как улицы Москвы и небо над ними вдруг становятся агрессивными. Вероятно, потому, что я злюсь на кого-то. Вспоминаю обиды. И тогда резко может шарахнуть дождь - не поэтично, а так, что голове больно. И дома начинают строить серые да черные рожи...

 Быт не заедает. Хотя я совсем не умею справляться с мелкими домашними делами. Но никогда не обращаюсь в коммунальные службы. Просто зову друзей на помощь. После них не приходится переделывать.

 Возможно, я ненастоящий москвич. Смотрите: не страдаю в пробках. Просто слушаю музыку и рассматриваю машины. Меня не тревожат сигнализации под окнами и шум соседей - я сплю крепко.

 Мне нравятся строительные краны над крышами. Но так жаль, что сломали гостиницу «Россия». Новый Арбат стал старичком. Не зря его архитекторы называют «вставной челюстью»...

 Жалею о том, что голос отца стал реже звучать из московских окон. Сегодня слабо звучат голоса Гумилева, Есенина, Блока. Вот и он вместе с ними уходит с улиц. Грустно.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

«Лукашенко прекрасно помнит о судьбе Хусейна и Каддафи»

Александр Лукашенко заявил, что постулат суверенитета остается незыблемым для Белоруссии. «Самые актуальные проблемы находятся в экономической сфере», - подчеркнул он. О торге Лукашенко за суверенитет размышляет Анатоолий ВАССЕРМАН...

//Общество

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Бард Александр Новиков отказался от участия в конкурсе Евровидения в Израиле

Знаменитый бард Александр Новиков неоднократно выступал на страницах АН. Предлогом новой встречи с главным редактором «Аргументов недели» Андреем Углановым стал очередной международный конкурс Евровидения, который пройдёт в мае в Израиле.

//Экономика

Путин призвал банки давать льготную ставку по ипотеке строго не выше 6 процентов

Путин призвал банки давать льготную ставку по ипотеке строго не выше 6 процентов

Президент РФ Владимир Путин 5 марта потребовал, чтобы банки ничего не накручивали на льготную ставку по ипотеке. Путин провел рабочую встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Мозг – всему голова

Мозг – всему голова

Принято считать, что каждое следующее поколение должно быть быстрее, выше, сильнее и умнее предыдущего. Одновременно с этим в обществе распространён стереотип, что «молодёжь нынче не та». О том, так ли это, почему одарённость случайна, «АН» поговорили с профессором Сергеем САВЕЛЬЕВЫМ

//В мире

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР

В министерстве обороны Российской Федерации разработаны два варианта ответа на случай вторжения Вооруженных сил Украины в непризнанные республики Донбасса. С таким заявлением выступил политолог Дмитрий Куликов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Полковник КГБ ЛССР: «Штази» гораздо круче, чем КГБ СССР

Полковник КГБ ЛССР: «Штази» гораздо круче, чем КГБ СССР

20 декабря 2018 года в Латвии были опубликованы архивы бывшего КГБ ЛССР. Интерес к «мешкам ЧК» был велик: жители страны часами просиживали в «интернете», чтобы «соприкоснуться» с некой тайной. Не исчезает интерес к таким тайнам и сейчас.

//Общество

Пациент участвует в своём личном выздоровлении

Пациент участвует в своём личном выздоровлении

Создатель системы альтернативной неврологии и ортопедии Сергей Михайлович БУБНОВСКИЙ поделился с нами основами методики лечения, разработанной им самим. Бубновский рассказал, почему в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата он не приемлет фармакологического лечения и корсетов.

//Общество

Харассмент: как отметить 8 марта без скандалов

Харассмент: как отметить 8 марта без скандалов

Совсем скоро наступит Международный женский день. Но прекрасный праздник в связи с новыми веяниями может быть омрачен из-за обвинений в харассменте! И это не шутки. Во-первых, что же такое этот «харассмент» и, во-вторых, почему его следует бояться как женщинам, так и мужчинам?

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова опубликовала гарантированно взрывное фото

Анфиса Чехова опубликовала гарантированно взрывное фото

Сильно похудевшая телеведущая Анфиса Чехова балует своих поклонников, публикуя в Инстаграм очень личные фото. Фигура Анфисы выглядит соблазнительно: тонкая-тонкая талия, пышная грудь, стройные ноги.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Шоу-бизнес

Собчак и Волочкову вызвали на допрос по делу об убийстве

Собчак и Волочкову вызвали на допрос по делу об убийстве

Звезд шоу-бизнеса допросят по делу об убийстве российско-израильского бизнесмена, владельца женского баскетбольного клуба "Спартак" Шабтая Калмановича. СК РФ возобновил расследование дела.

//Новости СМИ2

//Общество

Во Владимирской области ЧП произошло на заводе в Гороховце, есть пострадавшие

Во Владимирской области ЧП произошло на заводе в Гороховце, есть пострадавшие

Семь человек пострадали на заводе по производству стеклотары в Гороховце.Глава администрации Гороховецкого района Алексей Бубела: сейчас выясняется, что произошло на заводе "Русджам" - взрыв или просто возгорание.

//Общество

В Москве резко похолодает перед 8 марта

В Москве резко похолодает перед 8 марта

В Москве резко похолодает перед 8 марта. По прогнозу столичных синоптиков, морозы придут на смену мартовской оттепели. В среду, 6 марта, начнется "арктическое вторжение". В ночь на 7 марта ожидаетмя мороз.

//Экономика

В сотню самых богатых людей мира по версии Forbes вошли восемь россиян

В сотню самых богатых людей мира по версии Forbes вошли восемь россиян

Восемь россиян вошли в первую сотню списка самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Лидером среди них стал Леонид Михельсон, в 2018-м уступивший первое место Владимиру Лисину.

//Политика

Google исправил на своих картах обозначение Крыма

Google исправил на своих картах обозначение Крыма

Американская компания Google исправила ошибку с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма, с которой столкнулись некоторые пользователи сервиса Google карт.

//Общество

С ВИЧ-диссидентами надо бороться?

С ВИЧ-диссидентами надо бороться?

ВИЧ-диссиденты. Движение людей, отрицающих существование вируса иммунодефицита человека. Они уверены, что ВИЧ и СПИД - грандиозный обман, призванный "выкачивать" из пациентов деньги.

//Общество

МЧС сообщило о восстановлении подачи электроэнергии в Новороссийске

МЧС сообщило о восстановлении подачи электроэнергии в Новороссийске

Десятки тысяч жителей Новороссийска во вторник, 5 марта, во второй половине дня остались без света. Причина отключения подачи электроэнергии - выход из строя моленого выключателя на подстанции "Кирилловская".

//Новости партнеров

//Общество

Божена Рынска госпитализирована в Москве, в клинике у нее отобрали мобильный

Божена Рынска госпитализирована в Москве, в клинике у нее отобрали мобильный

Журналистка Божена Рынска вернулась из Испании в Москву и была госпитализирована в больнице. Блогерша тяжело переживает гибель своего мужа основателя НТВ Игоря Малашенко.

//Армия

У границы РФ замечен самолет ВВС США

У границы РФ замечен самолет ВВС США

Самолет Военно-воздушных сил Соединенных штатов Америки заметили у западных границ России. Об этом, как сообщает во вторник РИА Новости, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

//Общество

Как в разных странах будут отмечать 8 марта

Как в разных странах будут отмечать 8 марта

Восьмое марта в России – день особый. Мы все обречены на весеннее и хорошее настроение. А официальный статус «международного женского дня» этот праздник приобрёл в 1975 году, решением ООН. Как же люди по всему миру будут отмечать грядущую пятницу?

//Спорт

Каких футболистов накупили наши клубы зимой

Каких футболистов накупили наши клубы зимой

Вот и началась весенняя часть чемпионата России по футболу. Самое время поговорить о самых громких переходах прошедшего трансферного окна

//Здоровье

Какие проблемы со здоровьем можно определить по стопе

Какие проблемы со здоровьем можно определить по стопе

Медики, осмотрев стопу человека, могут по ее изменениям определить несколько начинающихся заболеваний у человека. Если кожа на стопе неожиданно становится чрезвычайно сухой, стоит обратиться к эндокринологу.

//Политика

Тимошенко вышла на второе место в президентском рейтинге

Тимошенко вышла на второе место в президентском рейтинге

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на сегодняшний день обошла в президентском рейтинге действующего главу Украины Петра Порошенко на 2.5% и заняла второе место в предвыборной гонке.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

«Пророчество Ванги» о завершении гражданской войны на Украине появилось в сети
2

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Появилось «пророчество Нострадамуса» об окопной войне в Донбассе в 2019 году
5

Обнародовано примерное количество готовых воевать за ДНР российских добровольцев

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры